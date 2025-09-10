Deportes

Las fogosas imágenes de Jude Bellingham y la modelo Ashlyn Castro en las playas de Cerdeña

El mediocampista del Real Madrid y la influencer no ocultaron su amor de las cámaras de los paparazzi. Las fotos y videos se hicieron virales

Bellingham y su pareja, en
Bellingham y su pareja, en las playas de Cerdeña

En pleno proceso de recuperación tras la cirugía que le practicaron en un hombro, mientras la selección inglesa intensificaba su preparación para el triunfo ante Serbia por las Eliminatorias para el Mundial, Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, disfrutó de unos días de descanso en Cerdeña junto a su pareja, la modelo Ashlyn Castro, de 27 años, manteniendo un perfil bajo desde que su relación se hizo pública en febrero.

La magnitud de la intervención quedó reflejada en una imagen difundida en redes sociales, donde se observa una cicatriz que recorre gran parte del hombro de Bellingham. El jugador fue operado en Londres en junio para tratar una lesión sufrida en noviembre de 2023, durante un partido de LaLiga frente al Rayo Vallecano, cuando una caída le provocó una dislocación. Bellingham retrasó la operación y jugó con el hombro vendado hasta que finalmente se sometió al procedimiento quirúrgico. Tras la cirugía, expresó su agradecimiento al equipo médico, incluyendo a Andrew Wallace, Susan Alexander, Iván Ortega y el Dr. Leyes, y compartió en Instagram: “El proceso para volver ya ha comenzado, nos vemos pronto”.

Durante su estancia en Cerdeña, Bellingham y Castro quedaron expuestos ante la lente de las cámaras y no han ocultado su complicidad en público. La pareja fue vista compartiendo gestos de cariño en la playa y en la reposera, desde juegos en el mar hasta abrazos en las tumbonas. Castro lució un bikini azul y una falda de mezclilla mientras disfrutaba de un cóctel, y Bellingham se mostró relajado y sonriente, lejos de la presión de la alta competición. Los besos y arrumacos quedaron registrados por los paparazzi y se hicieron virales. Días antes, habían compartido estadía en un yate cuyo valor asciende a más de un millón de euros.

Besos en la reposera. Cerca,
Besos en la reposera. Cerca, un turista los ignora

El inicio de la relación entre Bellingham y Castro estuvo marcado por la atención mediática y rumores sobre el pasado de la modelo, así como por un engaño relacionado con un sitio de escorts. Esta situación llevó a Castro a alejarse de las redes sociales durante cuatro meses, regresando en junio, cuando Bellingham reaccionó rápidamente a su publicación. En el pasado, la modelo fue vinculada con figuras como Michael B. Jordan y jugadores de la NBA, aunque muchas de estas conexiones se basaron en especulaciones en redes sociales.

En los últimos meses, la pareja ha realizado varias apariciones públicas. El mes pasado, ambos asistieron a un partido del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu junto a Denise, madre de Bellingham. Castro también compartió palco con Denise durante un encuentro de la selección inglesa, donde el centrocampista jugó los 90 minutos. Aunque en partidos recientes algunos aficionados sugirieron posibles tensiones entre Castro y la madre del futbolista, en su última aparición conjunta la relación entre ambas pareció cordial.

La modelo es cinco años
La modelo es cinco años mayor

Castro ha abordado de manera directa los rumores sobre su vida personal. En un video publicado en TikTok, desmintió diversas afirmaciones, incluidas acusaciones de infidelidad, y explicó que ha sido objeto de ataques y acoso en redes sociales. “Me resulta muy incómodo hablar en cámara sobre mi vida personal”, reconoció, antes de detallar que ha tenido tres relaciones en los últimos ocho años, la primera de ellas en 2017 con una figura pública, lo que la expuso a comentarios y especulaciones en internet. Castro subrayó que, más allá de los rumores, su historial sentimental es mucho más sencillo de lo que se ha sugerido en línea.

Si la recuperación de Bellingham avanza según lo previsto, podría reincorporarse a la competición en octubre; en caso de que el proceso se prolongue, su regreso se produciría en noviembre. Mientras, disfruta de su tiempo de ocio junto a la modelo.

Los primeros guiños oficiales de
Los primeros guiños oficiales de ambos comenzaron en febrero
La modelo lo fue a
La modelo lo fue a ver en varios encuentros del Real Madrid y la selección inglesa

