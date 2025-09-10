Deportes

La única duda de Javier Frana para el cruce de Argentina ante Países Bajos por la Copa Davis

Dos nombres para un puesto. Con la raqueta número 1 y el dobles definidos, el capitán del combinado nacional debe optar entre Etcheverry y Comesaña para el debut del próximo viernes ante el conjunto neerlandés. Horas clave

Francisco Comesaña es una de
Francisco Comesaña es una de las alternativas que baraja el capitán de la Selección para el debut del viernes (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La selección argentina de Tenis YPF tiene todo listo para el arranque de la serie de Copa Davis ante Países Bajos, que se disputará en la ciudad de Groningen (situada a 200 kilómetros al noreste de Amsterdam), buscando el billete que le permita viajar al Final 8 de Bolonia, a fines de noviembre próximo.

El capitán albiceleste Javier Frana hablará con sus jugadores en las próximas horas y les dirá cuál es la formación que saldrá a enfrentar al equipo anfitrión el viernes. La certeza y esperanza del líder del equipo descansan sobre la raqueta de su número 1, Francisco Cerúndolo, quien se adaptó muy bien a esta superficie y no presenta ningún problema físico, que arrastre desde su llegada a Buenos Aires.

La formación del dobles tampoco es un secreto y estará conformada por el campeón de la especialidad en el US Open, Horacio Zeballos, y Andrés Molteni. Por eso, la única duda está en quién será el segundo singlista. Si Frana le hace caso al ranking que cambió este lunes pasado, el número dos del equipo sería el debutante Francisco Comesaña. En tanto que si apela a la experiencia de sus jugadores y lo que vio en la cancha, podría suceder que Tomás Etcheverry ocupe el lugar de acompañante de Cerúndolo en el arranque de la serie.

Por historia, Tomás Etcheverry es
Por historia, Tomás Etcheverry es el que pica en punta para ser el segundo singlista el viernes (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Este miércoles por la mañana, el platense y El Tiburón entrenaron juntos en un partido informal. Tommy terminó con alguna ventaja sobre el de Mar del Plata y, tal vez, eso pueda definir en la cabeza del capitán.

Por lo que se vio, Etcheverry está casi intacto. En los entrenamientos se mostró muy suelto, impactando adelante, con mucha potencia, jugando largo y coordinando sus golpes con la respiración y profundo, con bastante precisión, mucho más de lo que viene demostrando en el circuito.

El jugador de La Plata sostenía que esto es lo que estaba buscando con Wally Grinóvero, su nuevo entrenador, en estos pocos días en que se reencontraron -con Wally y con Kevin Konfederak-, durante el US Open. Sólo resta por observar si al momento de competir por los puntos, esa presión, sumada a representar a la Argentina, no puede influir como una merma de confianza, que es lo que viene corrigiendo en los entrenamientos. Es por eso que no hay secreto en la formación del equipo nacional -salvo el segundo singlista- y Francisco Cerúndolo debutará el viernes ante Botic van de Zandschulp.

Por su parte, el capitán neerlandés tampoco tiene dudas de que su pareja para enfrentar a Zeballos-Molteni estará compuesto por Sam Verbeerk y Sanders Arends, los doblistas convocados para ese match.

Con la seguridad de ser el líder de este equipo, Cerúndolo comentó que la superficie sobre la que desarrollará la serie “es bastante común a las que se juegan en Europa” a fin de año, que tienen pique bajo y que “habrá que moverse”.

Cabe recordar que Fran debutó en Copa Davis de la mano de Guillermo Coria en la fase de Grupos de la edición 2022 de la competencia, en la ciudad de Bolonia. En aquella oportunidad, la Selección compartía grupo con Italia, Croacia y Suecia, lugar que le trae muy buenos recuerdos al tenista argentino.

“Sin dudas, fue donde todo empezó para mí, donde hice mi debut en Copa Davis, donde jugué con -Jannik- Sinner (Italia) y con -Borna- Coric (Croacia), partidos durísimos en los que hubo muchas emociones, muchas sensaciones vividas. Ahí, dentro y fuera de la cancha. Sería un lindo premio para el equipo estar en una nueva llave de cuartos de final y sería una nueva oportunidad, así que iremos por eso”, expresó Cerúndolo, más suelto de lo que se lo ve en el circuito.

Se sortea la serie Países Bajos-Argentina y el equipo de Javier Frana aparece con mayores chances de victoria que su rival europeo.

