La tenista Anna Kalinskaya reveló que una figura le escribió “10 mensajes privados” para conquistarla: “Quizá solo está desesperado”

Anna Kalinskaya apuntó contra Holger Rune por mandarle "10 mensajes" privados (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los 10 mensajes privados para lograr una cita que el número 11 del mundo del tenis masculino Holger Rune le envío a Anna Kalinskaya llevaron actual número 32 del ranking femeninoa a exponerlo públicamente. La tenista rusa de 26 años relató en una entrevista que rechazó de forma tajante los intentos del danés, a quien describió como una persona que “le escribe a todo el mundo” y que “piensa demasiado bien de sí mismo”.

Durante su participación en el pódcast First&Red, Kalinskaya explicó que Rune llegó a escribirle en repetidas ocasiones antes de desistir. “Alguien escribió como 10 veces y luego se rindió. Ahora diré quién es, Holger Rune. Él le escribe a todo el mundo. Piensa demasiado bien de sí mismo. Quizá solo está desesperado, pero no es el único”, afirmó la tenista. La revelación generó repercusión en el entorno del tenis internacional y motivó una inmediata respuesta pública del jugador en sus redes sociales

La raqueta oriunda de Dinamarca de 22 años utilizó la red social X para contestar a las declaraciones de Kalinskaya. En su mensaje, Rune sugirió que pudo haber un malentendido: “Ja, ja, ja. Puede que tengamos diferencias culturales que hacen que Anna lea un comentario en una historia como una invitación a una cita. Si quiero ir a una cita, pido una cita. No te preocupes”. De este modo, Holger intentó aclarar que sus mensajes no constituyeron una invitación romántica y le restó importancia al episodio que se hizo viral.

Durante la charla, Kalinskaya también mencionó que otros tenistas intentaron contactarla con las mismas intenciones que, según ella, ruvo Rune. Entre ellos figura el australiano Nick Kyrgios, conocido por su carácter polémico dentro y fuera de la pista. La rusa y el australiano mantuvieron una breve relación durante el 2020 y se los vio juntos en partidos de tenis y en eventos como un encuentro de la NBA. Sin embargo, la relación terminó antes de finalizar ese año, y la tenista calificó a Kyrgios como “una mala persona” durante una transmisión en vivo en Instagram: “No eres un chico malo, simplemente eres una mala persona”, sentenció Anna.

La respuesta de Rune a las declaraciones de la tenista rusa en un pódcast

En 2024, la vida sentimental de Kalinskaya estuvo vinculada al ex número 1 del mundo Jannik Sinner. La pareja se hizo pública tras la victoria del italiano en el US Open de la temporada pasado, cuando compartieron un beso en la cancha. No obstante, ambos optaron por mantener su vínculo en la mayor discreción posible.

Al ser consultado por la prensa en Roland Garros, el italiano, que viene de perder ante Carlos Alcaraz en la final del último Grand Slam del año, declaró: “Estoy con Anna, sí, pero mantenemos todo confidencial. Conoces mi confidencialidad, no diré más”. La relación fue breve y concluyó meses después, como el propio Sinner confirmó en Roma. Jannik reflexionó sobre el impacto de una relación en su vida profesional: “Tener novia es algo que te hace sentir bien o te hace sentir mal. Quiero que sea algo que parezca muy natural, que entre en mi vida normalmente”.

Actualmente, Kalinskaya mantiene una relación con Tomas Ferrari, con quien ya había salido en 2021. El joven, que no es deportista profesional, acompañó a la atleta nacida en Moscú en varios torneos recientes, como el Abierto de Madrid, Indian Wells y el Abierto de Miami. Además, es el dueño de la perra Bella, que celebró junto a Kalinskaya en la pista durante el DC Open.

La propia jugadora confirmó en la entrevista que Ferrari es su actual pareja, aunque prefirió no dar detalles sobre su identidad: “Prefiero no (revelar quién es)”, respondió cuando le preguntaron por el “afortunado” que está junto a ella en su vida privada.

Tanto Kalinskaya como Rune vienen de participar en el torneo que se disputó en Flushing Meadows. La rusa cayó en la tercera ronda del certamen ante la polaca Iga Swiatek por 7-6 y 64, mientras que el danés sufrió una temprana y dura derrota frente al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets (7-6, 2-6, 6-3, 46 y 7-5).

Rune es una de las mejores raquetas del circuito ATP (Geoff Burke-Imagn Images)