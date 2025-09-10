La sorprendente confesión de Mike Tyson sobre sus adicciones: las consecuencias que le produjo el fentanilo

La última pelea de tyson fue ante Jake Paul, en 2024 (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

Mike Tyson, una de las figuras más reconocidas del boxeo mundial, sorprendió recientemente al confesar que consumió fentanilo durante su carrera profesional. Durante una entrevista en The Katie Miller Podcast, Iron Mike confesó que utilizó el fentanilo como analgésico para tratar una lesión en el dedo del pie mientras seguía compitiendo. Explicó que la sustancia era prácticamente desconocida en su entorno en ese momento y que su uso resultaba ilegal si se detectaba en su organismo. “Era un analgésico y solía usarlo para curarme el dedo del pie. Era como la heroína: una vez que pasa el efecto y te quitas la curita, empiezas a sentir síntomas de abstinencia, a vomitar, como si estuvieras tomando heroína”, relató el excampeón mundial de peso pesado.

Tyson añadió que el fentanilo le fue presentado por un amigo, quien le advirtió sobre su carácter narcótico y novedoso: “Era ilegal si entraba en mi sangre. ‘Era un narcótico’, me dijo mi amigo. Era nuevo. Le pregunté: ‘¿Podría usarlo?’. Nadie lo conocía”.

Tyson subrayó la potencia del fentanilo, una sustancia que, según sus palabras, es mucho más fuerte que la heroína y provoca síntomas de abstinencia severos tras su uso. La experiencia con este opioide se sumó a una larga trayectoria de consumo de otras drogas, en particular la cocaína, que el boxeador reconoció como una constante durante su carrera. Kid Dynamite admitió que incluso llegó a consumir cocaína momentos antes de su combate en el año 2000 contra Lou Savarese en Escocia, lo que ilustra el nivel de dependencia que mantenía en esa etapa.

El exboxeador, de 59 años, reconoció que vivió años bajo el control de las drogas y el alcohol antes de decidir buscar ayuda. En declaraciones a The Fight Network, supo expresar su deseo de dejar atrás sus adicciones: “Quiero cambiar mi vida. Quiero vivir una vida diferente ahora. Quiero vivir mi vida sobria”. Tyson admitió que llegó a mentir sobre su estado de sobriedad y que su situación lo llevó al límite: “No quiero morir. Estuve al borde de la muerte porque soy un alcohólico empedernido. Les he estado mintiendo a todos los que pensaban que estaba sobrio, pero no es así”.

Reconvertido en empresario, el legendario pugilista reconoció que aún hoy consume marihuana y alucinógenos. Es más: transformó el cannabis en uno de sus mayores ingresos. Según el medio Cheat Sheet, Tyson Ranch, su emprendimiento, vende más de 500.000 dólares por mes en marihuana, pero, en ese mismo plazo, Tyson fuma casi 41.000 USD con sus invitados.

Tyson regresó al ring en noviembre pasado para un combate de exhibición frente al influencer Jake Paul, en el que fue derrotado por decisión unánime. Todo indica que el excampeón tiene previsto volver al cuadrilátero a principios del próximo año en un enfrentamiento con Floyd Mayweather Jr., otra leyenda del boxeo.