Dura sentencia de Lautaro Martínez sobre la actuación del árbitro Wilmar Roldán: “Son cosas que no están buenas”

Lautaro Martínez apuntó contra el árbitro Roldán

El clima que dejó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Monumental de Guayaquil ha sumado un nuevo foco de conflicto tras las declaraciones de Lautaro Martínez. El delantero de la selección argentina denunció que el árbitro colombiano Wilmar Roldán no solo tuvo decisiones polémicas en el desarrollo del encuentro, sino que generó malestar entre los jugadores al advertirles sobre posibles sanciones que afectarían la próxima Copa del Mundo. Una vez finalizado el partido, el Toro afirmó que el juez los “amenazaba” con expulsiones que habrían impactado directamente en la presencia de futbolistas argentinos en el Mundial 2026.

En diálogo con la prensa en zona mixta, Martínez expuso su malestar: “No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial“.

Esta frase no pasó desapercibida. “¿Cómo con el Mundial? ¿De si te pone una roja te comés una fecha del Mundial?“, le preguntó Ramiro Pantorotto, de Fox Sports. A lo que el capitán del Inter no dudó en aclarar: ”Eso". “Son cosas que no están buenas, no está bueno”, añadió el hombre surgido de la cantera de Racing.

Tres futbolistas argentinos recibieron amonestaciones durante el compromiso contra Ecuador: Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y el propio Martínez. El delantero de Bahía Blanca sumó una amarilla tras una infracción en la primera mitad. Además, fue expulsado Nicolás Otamendi.

“Es un gran árbitro, porque me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien”, sintetizó Lautaro Martínez al referirse al desempeño del colombiano Wilmar Roldán y a la forma en la que condujo el partido.

Luego analizó cómo debe el grupo tomar esta caída de cara a lo que viene. “Eso es lo que nos marcó desde el primer momento en que esta Selección empezó a ganar, en cada entrenamiento y partido dando lo mejor, tratando de dejar la camiseta en lo más alto en todas las competiciones, y hoy terminamos las Eliminatorias punteros, allá arriba y es importante de cara a lo que viene”, analizó.

En lo personal, el atacante de Inter de Milán alcanzó una marca estadística de relevancia. Sumó su partido número 72 con el representativo argentino, igualando la línea de Juan Sebastián Verón en la tabla de apariciones históricas con la camiseta nacional. Su próximo compromiso lo posicionará junto a Américo Gallego y Gabriel Heinze en el puesto 19 entre los jugadores con mayor cantidad de presencias en el seleccionado. En esa cantidad de encuentros se despachó con 33 goles y nueve asistencias.

En la previa al Mundial 2026, la selección argentina ya tiene programados una serie de compromisos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el equipo conducido por Lionel Scaloni afrontará en octubre una gira por Estados Unidos del 6 al 14, donde disputará amistosos ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Ya en la ventana internacional de noviembre, el conjunto nacional se trasladará a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), con partidos a la espera de confirmación de rivales.

En marzo de 2026, el plantel argentino podría disputar la Finalissima frente a España, duelo reservado para los campeones de la Copa América y la Eurocopa, con la sede aún por determinar y opciones como Montevideo, Londres, Qatar o Arabia Saudita en consideración. Durante esa ventana FIFA también se contempla la posibilidad de fijar otro amistoso. Además, en la antesala del Mundial, el equipo sumaría dos choques más entre el 1 y el 9 de junio, a definir tanto sus rivales como sus escenarios.

A nivel internacional, el panorama se modificará para Argentina tras la reciente doble jornada. La derrota frente a Ecuador pondrá fin a su racha como líder absoluta del ranking FIFA, posición sostenida desde abril de 2023. Según el método de cálculo Elo, España pasará a encabezar la clasificación cuando se publique la próxima actualización el 17 de septiembre, seguida por Francia, mientras que la selección nacional quedará tercera. Esta situación marca el cierre de un período de 14 meses al tope del ranking.