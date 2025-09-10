Argentina le pondría fin a la mejor racha de su historia en el Ranking FIFA: la “maldición” que podría esquivar de cara al Mundial 2026

Argentina cayó contra Ecuador y cederá el primer puesto del ranking FIFA (REUTERS/Cristina Vega)

La derrota por 1 a 0 frente a Ecuador en Guayaquil significó para la selección argentina no solo el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con sabor amargo, sino el final de una etapa al tope del ranking FIFA. En la próxima actualización del sistema elaborado por el organismo rector del fútbol internacional (será el 17 de septiembre), el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejará el primer puesto que mantenía de manera ininterrumpida desde abril de 2023, según aseguró el especialista Silvio Maverino.

A la espera de la oficialización desde FIFA dentro de una semana, se espera que España ocupe el liderazgo mundial, seguida una vez más por Francia, mientras que la Albiceleste pasaría a la tercera posición.

El cambio en la cima se explica por el funcionamiento propio del ranking, que utiliza un modelo de cálculo denominado Elo, ideado para reflejar el rendimiento presente de las selecciones en función de sus resultados, la dificultad del rival y la importancia de los partidos disputados. De acuerdo a la última medición, Argentina sumaba 1.885,36 unidades, España era escolta con 1.867,09 y los subcampeones del mundo, Francia, totalizaban 1.862,03. La reciente caída ante el seleccionado ecuatoriano, ubicado en el puesto 23 del escalafón con 1.570,68 puntos, provocará una caída en el puntaje argentino, más allá de la victoria obtenida frente a Venezuela pocos días antes.

El efecto en la tabla resulta doblemente significativo por el contexto y por las proyecciones a futuro. El sistema Elo premia las victorias contra equipos mejor posicionados y asigna penalizaciones mayores a las derrotas contra rivales de menor ranking. Por ello, la derrota frente a Ecuador le cuesta a la Scaloneta varios puntos y el retroceso al tercer lugar, una posición que mantendrá al menos hasta la próxima ventana internacional, cuando vuelva a sumar partidos.

Mientras tanto, el presente de España ayuda a explicar el cambio en la punta. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso con contundencia en la fecha FIFA de junio, primero frente a Bulgaria por 3-0 y luego con un abultado 6-0 ante Turquía, resultados que le aportaron puntos clave. Francia, por su parte, venció como local a Islandia (2-1) y como visitante a Ucrania (2-0), pero no logró superar la línea española, quedando segunda en la tabla.

Con el descenso al tercer lugar, la selección argentina cierra un ciclo de liderazgo en el ranking que había comenzado después de la doble conquista de la Copa América y la Finalissima, afianzado con la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y consolidado por los buenos resultados bajo la gestión de Scaloni. Más allá del simbolismo y el prestigio que representa encabezar el listado oficial de la FIFA, este retroceso no alterará cuestiones prácticas para el equipo sudamericano: al ser campeón vigente de la Copa del Mundo tiene asegurado el privilegio de ser uno de los cabezas de serie en el sorteo para el Mundial 2026. Este beneficio también está garantizado para los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— sin importar la ubicación en el ranking, de acuerdo con lo establecido por la FIFA para la próxima cita.

Sin embargo, desde la perspectiva simbólica, la noticia impacta porque pone fin a una racha de 14 meses ininterrumpidos en lo alto del fútbol mundial y anticipa una nueva etapa de competencia en la élite, donde los márgenes entre las principales potencias suelen ser muy estrechos. Un hito adicional es que España, principal amenaza para la Scaloneta de cara a los próximos grandes desafíos, logra liderar simultáneamente el ranking masculino y femenino, algo histórico para la Roja y para la FIFA.

En el corto plazo, la chance de recuperar terreno dependerá de la performance argentina en los partidos venideros. El equipo dirigido por Scaloni tiene por delante amistosos en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico, y otros dos nuevos encuentros en noviembre ante rivales y sedes a definir (serían Angola e India). Además, para marzo permanece agendada una posible Finalissima ante el ganador de la Eurocopa, España.

Este movimiento en el ranking implica otro aspecto llamativo de cara al próximo Mundial y evitaría una “maldición” para los comandados por Lionel Scaloni. La historia muestra que ninguna selección que llegó como líder de esta clasificación al Mundial desde la creación del ranking FIFA logró consagrarse. Implementado en 1992, este sistema de clasificación acompañó todas las Copas del Mundo desde Estados Unidos 1994. En cada una de esas ediciones, la selección que aterrizó como número uno del escalafón fue eliminada antes de levantar la copa.

El ranking FIFA se instauró en diciembre de 1992, aunque en junio de 2018 se modificó el método de medición para calificar a las selecciones. Desde entonces, las rachas más prolongadas en la cima pertenecen a Brasil, España y Bélgica. Brasil ostenta dos récords históricos: el primero, de 6 años, 9 meses y 23 días como líder, comenzó el 21 de julio de 1994 y finalizó el 16 de mayo de 2001, cuando Francia le arrebató el primer puesto. El segundo, de 4 años, 7 meses y 11 días, se extendió desde el 3 de julio de 2002 hasta el 14 de febrero de 2007.

Alemania llegó como líder en 1994, pero fue Brasil quien se coronó campeón. En 1998, la selección brasileña desembarcó como puntera, aunque el título quedó en manos de Francia. Cuatro años más tarde, Francia llegó a Corea-Japón 2002 en lo más alto del ranking, pero la copa terminó en poder de Brasil.

La tendencia se mantuvo en los siguientes torneos. En 2006, Brasil era el favorito según el Ranking FIFA, pero Italia se alzó con el campeonato. Para el Mundial 2010, nuevamente Brasil aterrizó como líder, aunque la corona fue para España. En 2014, los españoles llegaron como los mejores del conteo, pero Alemania se quedó con el título. Posteriormente, los alemanes asumieron esa condición en 2018, y el trofeo fue para Francia. Finalmente, en 2022, Brasil encabezaba el ranking, pero Argentina se consagró campeona.

Ningún campeón del mundo ha desembarcado como líder del Ranking FIFA desde que se inició este conteo, un dato que añade un matiz interesante a la previa de cada Mundial. La persistencia de este patrón sugiere que, al menos hasta ahora, la cima del ranking no garantiza el éxito en la máxima cita futbolística.

LAS MAYORES RACHAS DE LA HISTORIA

1- Brasil: 6 años, 9 meses y 23 días (líder desde 21/7/1994 hasta 16/5/2001)

2- Brasil: 4 años, 7 meses y 11 días (líder desde 3/7/2002 hasta 14/2/2007)

3- Bélgica: 3 años, 5 meses, y 6 días (líder desde 25/10/2018 hasta 31/3/2022)

4- España: 2 años, 9 meses y 25 días (líder desde 21/9/2011 hasta 17/7/2014)

5- Argentina: 2 años, 5 meses y 11 días (líder desde 6/4/2023 hasta 17/9/2025)

LOS LIDERAZGOS DE ARGENTINA

1- Argentina 2023/25 (2 años, 3 meses y 4 días del 6/4/2023 al 17/9/2025)

2- Argentina 2016/17 (11 meses y 28 días del 7/4/16 al 6/4/17)

3- Argentina 2007/08 (8 meses y 6 días del 24/10/07 al 2/7/08)

4- Argentina 2015 (3 meses y 24 días del 9/7/15 al 5/11/15)

5- Argentina 2007 (1 mes y 4 días del 14/3/07 al 18/3/07)

RANKING FIFA

* Última actualización 10/7/2025. Próxima actualización 17/9/2025

1- Argentina: 1885.36 puntos (-0.8)

2- España: 1867.09 (+12.45)

3- Francia: 1862.03 (+9.32)

4- Inglaterra: 1813.32 (-5.88)

5- Brasil: 1777.69 (+1.66)

6- Portugal: 1770.53 (+20.45)

7- Países Bajos: 1758.18 (+5.74)

8- Bélgica: 1736.38 (+0.63)

9- Alemania: 1716.98 (0)

10- Croacia: 1707.51 (+8.85)

14- Colombia: 1679.46 (+0.42)

16- Uruguay: 1670.76 (-8.73)

25- Ecuador: 1570.68 (+2.73)

42- Perú: 1489.97 (+6.49)

43- Paraguay: 1486.69 (+10.76)

46- Venezuela: 1477.02 (+0.18)

57- Chile: 1441.62 (-20.29)

78- Bolivia: 1315.71 (+7.59)