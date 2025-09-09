Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026 y cómo verlo en vivo

Argentina cierra las Eliminatorias ante Ecuador (Reuters)

La selección argentina, sin la presencia de Lionel Messi y Cuti Romero, tendrá su último examen en unas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 que dominó de principio a fin: visitará a Ecuador en Guayaquil. El partido se pondrá en marcha a las 20 y será televisado por Telefé, TyC Sports y Dsports.

Argentina terminará las Eliminatorias como puntero de la clasificación (lidera con 38 puntos) cuando resta la jornada final, que será decisiva para definir quién será el seleccionado que disputará el Repechaje por Conmebol. Detrás del equipo que dirige Lionel Scaloni se encuentran Brasil (28 unidades), Uruguay (27), su rival de esta noche Ecuador (26), Colombia y Paraguay (25), dos de los equipos que aseguraron su pasaje a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en la reciente fecha que se jugó el pasado jueves.

¿Cómo se definirá el séptimo puesto para el repechaje? Venezuela, que marcha en esa ubicación con 18 puntos (-7), recibirá en Maturín a Colombia. En caso de ganar, logrará avanzar a dicha instancia. En el caso de empatar o perder, deberá estar atento a lo que sucederá en el duelo entre Bolivia y Brasil en El Alto. Los del antiplano llegan a la definición con 17 unidades (-19).

Messi no viajó con el seleccionado a Guayaquil (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si bien todavía resta un año para el certamen que se realizará en Norteamérica, Argentina tendrá otras cuatro presentaciones en lo que resta del 2025. El la fecha FIFA de octubre, el combinado de Scaloni viajará a EEUU para enfrentar a las selecciones de Venezuela (Miami) y Puerto Rico (Chicago). En noviembre, a la espera de una confirmación oficial, la Albiceleste visitaría Angola para jugar ante el seleccionado local y luego se trasladará a la India para enfrentar a un equipo proveniente de Asia o África.

El formato de la próxima Copa del Mundo 2026 marcará un hito al reunir a 48 selecciones, que competirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El torneo se llevará a cabo en 16 sedes repartidas entre Estados Unidos (11), México (tres) y Canadá (dos), lo que representa la mayor expansión en la historia del certamen.

Hasta el momento ya aseguraron su presencia en el Mundial los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, junto a otras 15 selecciones: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Nueva Zelanda, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Marruecos y Túnez.

El proceso clasificatorio en Sudamérica establece que los seis primeros equipos de la tabla accederán de manera directa al torneo, mientras que el séptimo clasificado tendrá la oportunidad de disputar un Repechaje internacional. Este sistema para el Mundial 2026 consistirá en un torneo especial que reunirá a un representante de Asia, Conmebol, África y Oceanía, junto a dos equipos de la Concacaf. Los equipos participantes serán ordenados según el ranking de la FIFA. Los cuatro conjuntos con menor posición en ese ranking se enfrentarán en semifinales a partido único. Los ganadores de esas llaves avanzarán a una final, también a partido único, donde se medirán ante los dos equipos mejor clasificados. De estos enfrentamientos surgirán los dos últimos cupos para la Copa del Mundo.

La agenda de la fecha 18 de las Eliminatorias incluye los siguientes encuentros: Chile-Uruguay, Bolivia-Brasil, Venezuela-Colombia y Perú-Paraguay jugarán a las 20.30.

DATOS DE ARGENTINA-ECUADOR:

Posibles formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Hora: 20 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 18 (Colombia, Perú y Ecuador) / 17 (México)

Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil (Ecuador)

Televisación: Telefé, TyC Sports y DSports (Argentina)

TABLA DE ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 17

Martes 9 de septiembre

20.00: Ecuador-Argentina

20.30: Chile-Uruguay

20.30: Perú-Paraguay

20.30: Venezuela-Colombia

20.30: Bolivia-Brasil

LOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026 HASTA EL MOMENTO

Canadá (Organizador)

México (Organizador)

Estados Unidos (Organizador)

Japón (Asia)

Irán (Asia)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Argentina (Sudamérica)

Brasil (Sudamérica)

Ecuador (Sudamérica)

Uruguay (Sudamérica)

Colombia (Sudamérica)

Paraguay (Sudamérica)

Uzbekistán (Asia)

Corea del Sur (Asia)

Jordania (Asia)

Australia (Asia)

Marruecos (África)

Túnez (África)