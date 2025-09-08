Deportes

Las confesiones de Di María: su revolucionaria idea con Scaloni, el retiro de Messi y el choque con Paredes

Fideo brindó una extensa entrevista en la que habló sobre el rol del DT de la Albiceleste, el retiro de la Pulga y palpitó el cruce con Boca

Guardar
Ángel Di María habló sobre
Ángel Di María habló sobre Lionel Scaloni (REUTERS/Rodrigo Valle)

El reconocimiento de Ángel Di María hacia el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina alcanzó un nuevo nivel cuando el futbolista propuso que el entrenador reciba “un contrato de por vida” por su gestión y los logros obtenidos. En una entrevista con TyC Sports, el jugador de Rosario Central subrayó la importancia del legado del DT y su impacto tanto en el presente como en el futuro del equipo nacional.

Durante la conversación, Di María destacó que el entrenador no solo consiguió títulos, sino que también impulsó el desarrollo de jóvenes talentos. “Tendríamos que hacerle un contrato de por vida. Todo lo que logró, lo que está haciendo con la Selección, los jugadores que va sacando... Como Thiago Almada de la MLS... Hoy es titular, la rompe en cada partido... No es solo lo que logró, sino lo que está haciendo con los jugadores más jóvenes, lo que está haciendo con la Sub 20. Es algo muy lindo, para reconocerlo”, afirmó.

El futbolista rosarino profundizó en su admiración por el técnico y señaló: “Es alguien al que quiero mucho. Se lo merece. Hizo todo para que hoy la Selección esté donde esté. Se merece seguir muchísimos años más”.

Di María y Scaloni en
Di María y Scaloni en la final del Mundial 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En relación a su propia despedida de la Albiceleste tras la Copa América 2024, Di María aseguró que no “extraña” la Selección. “Sentí que era el momento. Yo dije que estos chicos están preparados para seguir solos. Viene una generación nueva como Nico Paz, Garnacho, Mastantuono, Thiaguito (Almada)... Escuchaba que necesitaba que tengan rodaje para llegar al Mundial de la mejor manera. Mi punto de vista fue la Copa América, se termina, los chicos ya están adaptados, chicos que van adaptando a los demás... Para mí me da una felicidad enorme. Es un privilegio ver a esta Selección”, expresó.

La relación con Lionel Messi también ocupó un lugar central en la entrevista. Di María relató su última charla con el capitán argentino y aclaró que, aunque la Pulga disputó su último partido oficial en el país frente a Venezuela, su retiro aún no es inminente.

Imagen de Di María y
Imagen de Di María y Lionel Messi en un partido de la selección de Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lo vi. Como ya lo dije, Leo no se retiró, le queda todavía. Será la última Eliminatoria, pero le queda el Mundial y seguro tendrá algún que otro partido después. Por eso no fui. Hablé con él, le mandé mensaje. No es una despedida. Después viene el Mundial, amistosos... A Leo todavía le queda. Estoy feliz de que le quede. Para mí es el mejor de la historia, no creo que haya otro que pueda superar todo lo que él ganó. Es un privilegio que sea argentino. Feliz de haber compartido con él”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que Messi juegue en el fútbol argentino, Di María reconoció que sería un deseo personal, aunque entiende la complejidad de esa decisión: “Es difícil poder decirle que venga, intentar convencerlo. Es una decisión muy personal. Son muchas cosas que llevan a uno a tomar una decisión así. Es el mejor de la historia y es difícil tomar una decisión de esa magnitud. Pero obvio que, si me pregunta, le voy a decir que sí. Poder jugar en el fútbol argentino, vivir en tu ciudad, es algo muy lindo. Uno le va a tirar la mejor siempre”.

Incluso, remarcó que la rivalidad de clubes no sería un obstáculo: “Ya pasa los colores. Es lo mismo que haya vuelto Lea (Paredes) a Boca, saber que tenés un competidor fuerte del otro lado... Me pone feliz que vengan al fútbol argentino. Yo quería cuando Germán (Pezzella), Montiel y Acuña vinieron. Ahora, lo terminé logrando. Poder venir al final de la carrera a competir a un alto nivel... Es difícil estar acá y hacer una diferencia. Obvio que me encantaría que cualquier campeón del mundo o jugador importante de la selección argentina esté acá”.

Di María y Paredes se
Di María y Paredes se enfrentarán en la próxima fecha del Torneo Clausura (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por otro lado, palpitó el próximo duelo del Canalla ante Boca Juniors que lo enfrentará a Leandro Paredes: “Boca es importante por lo que es, lo que genera y la calidad de jugadores que tiene. Enfrentarme a Lea es especial, porque es más que un amigo, es como un hermano“.

"Es una persona muy especial para mí y mi familia, por la relación que tenemos, que es muy linda. No va a ser fácil y sé que alguna que otra patadita me va a dar, porque él lo hace y le gustan esas cosas“, indicó entre risas. “Más allá de lo que pase, ese cariño que le tengo va a seguir estando”, concluyó Fideo.

Temas Relacionados

Ángel Di MaríaLeandro ParedesLionel ScaloniLionel Messiselección argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Max Verstappen correrá con una Ferrari en un legendario circuito: el examen que deberá rendir

El cuádruple campeón mundial se prepara para las competencias de endurance. Será en el autódromo más largo y peligroso del mundo

Max Verstappen correrá con una

Miguel Russo evoluciona pero todavía no se sumó a los entrenamientos de Boca: los motivos

El entrenador del Xeneize ya está recuperado de la infección urinaria, aunque le recomendaron que siga con el reposo

Miguel Russo evoluciona pero todavía

La Selección Argentina de Copa Davis aterrizó en Groningen y reconoció la cancha: “Es un poquito inconsistente”

El conjunto albiceleste ya se encuentra en los Países Bajos para el duelo de la segunda ronda de los Qualifiers 2025. Este martes se espera por la llegada de Horacio Zeballos

La Selección Argentina de Copa

Lo mejor de la jornada en las Eliminatorias de Europa: de las tres asistencias de Retegui en el 5-4 de Italia a un histórico triunfo

La Azzurra se quedó con tres puntos vitales ante Israel, de cara a la búsqueda del pasaje al Mundial 2026. Croacia se impuso sobre Montenegro y acaricia la clasificación. Todos los goles

Lo mejor de la jornada

La verdad detrás de la intervención de Gasly en el Alpine de Colapinto tras el GP de Italia de Fórmula 1

El francés pasó al lado del coche del argentino y operó en los controles. Qué hizo y por qué su gesto terminó con una polémica en las redes sociales

La verdad detrás de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fue el encargado de un

Fue el encargado de un prostíbulo, estuvo prófugo 12 años y lo detuvieron a metros de la casa de su madre

Científicos descubren cómo el sueño profundo fortalece músculos y huesos

Tragedia en Mendoza: una moto chocó contra el muro y provocó un derrumbe que mató a una nena de 3 años

Receta de torta de manzana sin TACC

La Bolsa porteña se hundió 13% y el riesgo país cruzó los 1.000 puntos en un mercado en tensión

INFOBAE AMÉRICA
Receta de torta de manzana

Receta de torta de manzana sin TACC

Elecciones en Noruega: los partidos de izquierda y los ecologistas ganan por un estrecho margen

Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo de 500 millones de dólares para la explotación de minerales críticos

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF

TELESHOW
Furia de Gran Hermano apuntó

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posible regreso de Juana y sus hermanas