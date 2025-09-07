Deportes

La gran noticia que recibió Franco Colapinto a horas del Gran Premio de Monza de F1

El piloto argentino se vio beneficiado por una sanción y se adelantará un puesto en la grilla de partida. Por qué su compñero Gasly largará de boxes

Guardar
Colapinto recibió una buena noticia
Colapinto recibió una buena noticia antes del GP de Monza (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en el Autódromo de Monza tuvo un cambio inesperadamente favorable para Franco Colapinto, quien se beneficiará de las sanciones impuestas a Pierre Gasly e Isack Hadjar. Estas decisiones, confirmadas en la jornada del sábado, modifican la parrilla de salida y otorgan al piloto argentino una posición de partida más ventajosa, incrementando sus posibilidades de sumar puntos por primera vez en la temporada 2025.

La primera de las sanciones afecta a Pierre Gasly, quien deberá iniciar la carrera desde los boxes. Esta medida se tomó luego de que, tras la clasificación, el monoplaza del piloto francés fuera cubierto por la FIA como es habitual, pero el equipo Alpine optó por destaparlo deliberadamente para realizar ajustes técnicos con el objetivo de mejorar el rendimiento en la competencia del domingo. Esta intervención, aunque estratégica, conlleva la penalización reglamentaria de salida desde el pit lane.

Por otro lado, Isack Hadjar también se ve relegado en la parrilla debido a un cambio de motor que se efectuará en las horas previas a la carrera. Como consecuencia, el piloto de Racing Bulls pierde el puesto 16° obtenido en la clasificación y partirá desde la vigésima posición, es decir, desde el fondo de la grilla. Esta alteración permite que Franco Colapinto avance un lugar y arranque desde el 17°, superando así a Hadjar y situándose varios puestos por delante de su compañero de escudería.

Hadjar fue penalizado (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Hadjar fue penalizado (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El propio Colapinto expresó su satisfacción tras conocer estas novedades, que refuerzan el buen momento que atraviesa y alimentan las expectativas de cara al GP de Italia. El piloto argentino destacó la importancia de haber adelantado posiciones gracias a las decisiones técnicas tomadas por Alpine y Racing Bulls, lo que le otorga una ventaja estratégica en la largada.

Durante el fin de semana, Paul Aron participó en la primera sesión de entrenamientos libres para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1. Posteriormente, Colapinto se refirió a las sensaciones que le dejó el monoplaza en esa instancia: “No me gustaba cómo iba el auto, no me lo pusieron bien a punto en la FP1, pero a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que la FP3 fue buena”. Esta declaración refleja el trabajo conjunto realizado para optimizar el rendimiento del vehículo de cara a la competencia.

De cara a las próximas fechas del calendario, Colapinto anticipó un panorama alentador: “De ahora en más van a ser pistas en las que tenga un poco más de confianza, que ya las conozco, que también ya corrí en F1 y eso me va a dar una decimita extra. Esas pistas que vas y ya sabes qué hay que hacer”. Con este pronóstico, el piloto argentino muestra confianza en su adaptación a los circuitos venideros y en la posibilidad de mejorar sus resultados.

“Todo muy cerca, la qualy de hoy fue increíblemente apretada. Creo que estaba a cinco décimas del primero y un poco más de una décima para pasar. Cuando pensás que estás tan cerca y sentís los problemas del auto, lo que hace, el clipping que tenemos en las rectas. Porque el motor no regenera y no tenemos suficiente energía. Cuando estamos tan cerca, decís: ‘Podríamos haber pasado con algo. Mejorando un poco esto, lo otro’. Obviamente que es una pena, pero es lo que hay para trabajar", indicó.

“Fue un buen día para mí. En la FP3 me sentí cómodo con el auto. En la Qualy dimos un paso para atrás, no estaba tan cómodo como en la FP3. No me sentí que podía hacer lo mismo con el auto. Flotaba un poco más la parte de atrás y se movía bastante. Hicimos un buen trabajo de ayer a hoy, pero sabíamos que la pista iba a ser difícil”, concluyó.

La combinación de sanciones técnicas y ajustes estratégicos en los equipos rivales ha situado a Franco Colapinto en una posición privilegiada para afrontar el Gran Premio de Italia, donde buscará capitalizar esta oportunidad y sumar sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Temas Relacionados

Franco ColapintoF1Fórmula 1Pierre GaslyIsack Hadjardeportes-argentina

Últimas Noticias

“Quise copiar el ejemplo de Rafa”: la mentalidad ganadora de Horacio Zeballos que lo llevó a la gloria en el US Open

El marplatense en dupla con el español Marcel Granolers se consagró campeón del Abierto de los Estados Unidos y alcanzó el segundo torneo Major, tras la coronación en Roland Garros

“Quise copiar el ejemplo de

Patada voladora, tres expulsados y gresca: la polémica eliminación de River ante Real Madrid en el Mundial de Clubes juvenil

El Millonario cayó 2-0 frente al Merengue en el certamen sub 18 disputado en España

Patada voladora, tres expulsados y

Crisis en Palmeiras a días de jugar con River por la Libertadores: de la controvertida actitud del DT al cruce con la presidenta

El Verdao y el Millonario se verán las caras en cuartos de final y Abel Ferreira está en el foco de las críticas

Crisis en Palmeiras a días

Sin Messi ni Cuti Romero, la Selección se entrenó pensando en Ecuador: las jóvenes estrellas que se sumarían al equipo

Scaloni desafectó a La Pulga y no podrá contar con el defensor por suspensión. Este martes, la Albiceleste cerrará su participación en las Eliminatorias en Guayaquil

Sin Messi ni Cuti Romero,

Aryna Sabalenka venció a Amanda Anisimova en la final del US Open y se consagró campeona por segundo año consecutivo

Con parciales de 6-3 y 7-6 (3), la tenista bielorrusa ganó el cuarto Grand Slam de su carrera y se reafirmó como la número 1 del ranking WTA

Aryna Sabalenka venció a Amanda
ÚLTIMAS NOTICIAS
La experiencia cotiza: el salario

La experiencia cotiza: el salario pretendido por candidatos con antecedentes laborales duplica al de los nuevos trabajadores

ARBA amplió a $3,5 millones el monto para tramitar la demanda exprés online de devoluciones

Cuáles son las 5 ciudades más relajantes del mundo, según un reconocido ranking internacional

Detuvieron al tercer sospechoso del crimen del hombre hallado desnudo y atado en su casa de Villa Domínico

Indignante video: una mujer ató a su perro al auto y lo arrastró a velocidad por varias cuadras en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Al grito de “Khamenei asesino”,

Al grito de “Khamenei asesino”, miles de iraníes exiliados en Bruselas se movilizaron para exigir un cambio de régimen en su país

El 60% de las enfermedades humanas provienen de animales: cómo el cambio climático acelera su expansión y eleva el riesgo de pandemias

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Miles de personas protestaron en Jerusalén y Tel Aviv para exigir un acuerdo que libere a los rehenes en Gaza

TELESHOW
¿Shakira y Antonio de la

¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos?: las señales que indicarían su reconciliación

Cris Morena contó el detrás de escena de su primera aparición tras la muerte de su nieta: “Fue una decisión difícil”

Bikini, playa y familia: Evangelina Anderson y su hermana Celeste sorprendieron en sus primeras vacaciones de soltera

La emoción de Alejandro Fantino al escuchar a su hijo decir “papá” por primera vez

Celeste Cid contó qué la enamoró de Santiago Korovsky: “Hay algo en él que es real”