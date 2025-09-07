La gran noticia que recibió Franco Colapinto a horas del Gran Premio de Monza de F1

Colapinto recibió una buena noticia antes del GP de Monza (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en el Autódromo de Monza tuvo un cambio inesperadamente favorable para Franco Colapinto, quien se beneficiará de las sanciones impuestas a Pierre Gasly e Isack Hadjar. Estas decisiones, confirmadas en la jornada del sábado, modifican la parrilla de salida y otorgan al piloto argentino una posición de partida más ventajosa, incrementando sus posibilidades de sumar puntos por primera vez en la temporada 2025.

La primera de las sanciones afecta a Pierre Gasly, quien deberá iniciar la carrera desde los boxes. Esta medida se tomó luego de que, tras la clasificación, el monoplaza del piloto francés fuera cubierto por la FIA como es habitual, pero el equipo Alpine optó por destaparlo deliberadamente para realizar ajustes técnicos con el objetivo de mejorar el rendimiento en la competencia del domingo. Esta intervención, aunque estratégica, conlleva la penalización reglamentaria de salida desde el pit lane.

Por otro lado, Isack Hadjar también se ve relegado en la parrilla debido a un cambio de motor que se efectuará en las horas previas a la carrera. Como consecuencia, el piloto de Racing Bulls pierde el puesto 16° obtenido en la clasificación y partirá desde la vigésima posición, es decir, desde el fondo de la grilla. Esta alteración permite que Franco Colapinto avance un lugar y arranque desde el 17°, superando así a Hadjar y situándose varios puestos por delante de su compañero de escudería.

Hadjar fue penalizado (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El propio Colapinto expresó su satisfacción tras conocer estas novedades, que refuerzan el buen momento que atraviesa y alimentan las expectativas de cara al GP de Italia. El piloto argentino destacó la importancia de haber adelantado posiciones gracias a las decisiones técnicas tomadas por Alpine y Racing Bulls, lo que le otorga una ventaja estratégica en la largada.

Durante el fin de semana, Paul Aron participó en la primera sesión de entrenamientos libres para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1. Posteriormente, Colapinto se refirió a las sensaciones que le dejó el monoplaza en esa instancia: “No me gustaba cómo iba el auto, no me lo pusieron bien a punto en la FP1, pero a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que la FP3 fue buena”. Esta declaración refleja el trabajo conjunto realizado para optimizar el rendimiento del vehículo de cara a la competencia.

De cara a las próximas fechas del calendario, Colapinto anticipó un panorama alentador: “De ahora en más van a ser pistas en las que tenga un poco más de confianza, que ya las conozco, que también ya corrí en F1 y eso me va a dar una decimita extra. Esas pistas que vas y ya sabes qué hay que hacer”. Con este pronóstico, el piloto argentino muestra confianza en su adaptación a los circuitos venideros y en la posibilidad de mejorar sus resultados.

“Todo muy cerca, la qualy de hoy fue increíblemente apretada. Creo que estaba a cinco décimas del primero y un poco más de una décima para pasar. Cuando pensás que estás tan cerca y sentís los problemas del auto, lo que hace, el clipping que tenemos en las rectas. Porque el motor no regenera y no tenemos suficiente energía. Cuando estamos tan cerca, decís: ‘Podríamos haber pasado con algo. Mejorando un poco esto, lo otro’. Obviamente que es una pena, pero es lo que hay para trabajar", indicó.

“Fue un buen día para mí. En la FP3 me sentí cómodo con el auto. En la Qualy dimos un paso para atrás, no estaba tan cómodo como en la FP3. No me sentí que podía hacer lo mismo con el auto. Flotaba un poco más la parte de atrás y se movía bastante. Hicimos un buen trabajo de ayer a hoy, pero sabíamos que la pista iba a ser difícil”, concluyó.

La combinación de sanciones técnicas y ajustes estratégicos en los equipos rivales ha situado a Franco Colapinto en una posición privilegiada para afrontar el Gran Premio de Italia, donde buscará capitalizar esta oportunidad y sumar sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.