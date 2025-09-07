Deportes

Hizo un gesto, su rival lo encerró y protagonizó un dramático accidente: la peligrosa maniobra en una carrera de karting que recorre el mundo

Durante una prueba del torneo Champions of the Future, dos pilotos se vieron involucrados en un grave incidente

Impactante accidente en una carrera de kartings

Un accidente de alto impacto marcó la quinta manga del Champions of the Future (COTF) en Kristianstad, Suecia, durante una de las principales competiciones de karting juvenil del momento. Durante la prueba, el piloto británico Matthew Higgins de 15 años protagonizó un accidente de tal magnitud que puso en alerta a todos los presentes en el circuito.

La organización del certamen confirmó que, pese a la espectacularidad del suceso, Higgins resultó ileso tras impactar violentamente contra las barreras luego de una maniobra de su compatriota Roman Kamyab. El incidente forzó la neutralización inmediata de la carrera.

Los hechos ocurrieron cuando los dos pilotos luchaban por la séptima posición en la pista de Kristianstad donde los monoplazas alcanzan su mayor velocidad. Mientras defendía su posición en plena recta principal , Kamyab realizó una peligrosa maniobra contra la línea de carrera de Higgins, lo que imposibilitó cualquier reacción y generó en un peligroso despiste. En las imágenes se pudo ver el momento en el que el piloto afectado salió disparado de su kart tras golpear las protecciones a gran velocidad.

Antes del incidente, se puede ver como el piloto afectado realiza un gesto con uno de sus dedos. Acto seguido, su rival decidió cambiar su línea de marcha y lo encerró hasta que se produjo el toque que terminó en el accidente.

El soporte médico del evento llegó rápidamente al lugar y constató el estado de Higgins, quien solo presentó molestias en el brazo derecho, sin lesiones de mayor gravedad. Las imágenes del suceso circularon pronto por redes sociales bajo la etiqueta “accidente milagroso”, y los fanáticos no tardaron en reaccionar. “Lo vi en vivo y no entendí... Sobre todo porque Kamyab suele ser un buen conductor, pero ahí se salió completamente de los carriles... Espero que le castiguen”, comentó uno, “Deberían prohibirle competir en karts, podría haber sido terrible”, consideró otro, mientras que un tercero añadió: “Da miedo, incluso en karting te pueden matar. Menos mal que este piloto está bien”.

Higgins le agradeció a los
Higgins le agradeció a los fanáticos por el apoyo tras el accidente

Por su parte, el piloto afectado utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a los aficionados. “Uno grande hoy. Gracias a todos por sus mensajes y a la organización”, escribió junto un video de la repetición del accidente.

Las autoridades decidieron excluir de la competencia a Roman Kamyab por considerar su acción peligrosamente antideportiva. Los comisarios calificaron el movimiento como una maniobra irresponsable e incompatible con los valores de respeto y seguridad que busca fomentar el karting internacional.

En el tramo previo al accidente, la carrera se encontraba marcada por una intensa lucha entre promesas del automovilismo europeo. Además de los dos británicos involucrados, destacó la participación del español Christian Costoya, quien obtuvo la victoria en las dos mangas anteriores y finalmente se impuso tras la reanudación de la jornada, aunque su nombre no copó los principales titulares esa tarde.

El piloto salió ileso afortunadamente
El piloto salió ileso afortunadamente

La Champions of the Future (COTF), organizada por el grupo RGMMC y autorizada por FIA Karting (CIK-FIA), forma parte de las principales plataformas internacionales para el desarrollo de jóvenes pilotos. Fundada en 2020, la COTF ha evolucionado hasta incluir ocho categorías internacionales en la Euro Series y Shifters, sumando en los últimos años eventos en distintos países europeos previos a las fechas del Campeonato Mundial y Europeo.

El calendario de la Champions of the Future Euro Series abarca cinco fechas entre marzo y septiembre, y en la presente edición, la organización anunció sus planes para expandirse con nuevos títulos nacionales, como el británico junto a Motorsport UK y uno en los Emiratos Árabes Unidos a partir de 2026.

