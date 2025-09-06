Deportes

Debutó en la UFC por una baja de último momento, terminó en silla de ruedas y lo apodaron el “peor peleador”: así quedó su pierna

Harry Hardwick tuvo su estreno en la mayor empresa de MMA y sucumbió ante la potencia de Kaue Fernandes

Un desenlace poco habitual marcó la jornada de artes marciales mixtas en UFC París, cuando Kaue Fernandes se impuso de manera contundente a Harry Hardwick en una de las peleas preliminares. El combate, que tuvo lugar el sábado, quedó definido por la estrategia de Fernandes, quien recurrió a una serie de patadas a las piernas que resultaron devastadoras para su oponente británico.

El evento, celebrado el sábado en la capital francesa y encabezado por el enfrentamiento entre Nassourdine Imavov y Caio Borralho, incluyó la esperada primera aparición de Hardwick, campeón de peso pluma de Cage Warriors, quien aceptó la pelea con escasa antelación tras la baja del francés, Fares Ziam, que no pudo presentarse, debido a que su abuela falleció recientemente.

La reputación de Fernandes como especialista en castigar las extremidades inferiores de sus rivales se vio plenamente confirmada en este enfrentamiento. Desde el inicio, el brasileño centró sus ataques en la pierna de apoyo de Hardwick, conectando repetidas patadas de pantorrilla que limitaron progresivamente la movilidad del británico.

Harry Hardwick tuvo que abandonar el octágono en silla de ruedas

La trayectoria de Hardwick en el circuito británico le había granjeado una reputación por su estilo de combate resistente, aunque la experiencia de Harry en el octágono parisino evidenció el salto de nivel que implica competir en la UFC.

Ante la intensidad de los golpes, Hardwick intentó modificar su postura para proteger la pierna más castigada, pero Fernandes adaptó su ofensiva y comenzó a atacar la otra pierna, dejando a su adversario sin alternativas viables para defenderse.

La secuencia culminante se produjo cuando una de las patadas de Fernandes impactó con tal precisión y fuerza que Hardwick cayó al suelo sin poder reincorporarse. El árbitro Herb Dean intervino de inmediato y decretó el final del combate, otorgando la victoria a Fernandes por detención en la primera ronda.

De acuerdo con la transmisión oficial, este desenlace representó el decimonoveno final por patada en la historia de UFC. Horas más tarde, la propia organización confirmó ese dato en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió las impresionantes imágenes que dejó el combate entre el brasileño y el británico.

El daño sufrido por Hardwick fue tan severo que, tras la pelea, debió abandonar el octágono en una silla de ruedas, un hecho que el comentarista de UFC Michael Bisping destacó como posiblemente inédito en la organización.

La reacción más contundente llegó poco después, cuando el veterano de la UFC Cub Swanson recurrió a la red social X para emitir un juicio lapidario sobre el desempeño de Hardwick: “¡Podría ser el peor peleador de la UFC! Eso fue malo”. Swanson, de 41 años, añadió: “Ok, no sabía que era con poco tiempo de aviso, pero aun así eso no estuvo a la altura en 2025. Ese striking era propio de 2005”.

Paradójicamente, el propio Swanson ha experimentado una derrota similar en la organización. En 2022, durante su enfrentamiento con Jonathan Martinez, fue detenido de manera contundente tras recibir una serie de patadas en las piernas.

MÁS FOTOS DE LA PELEA ENTRE KAUE FERNANDES Y HARRY HARDWICK

Así quedó la pierna de
Así quedó la pierna de Hardwick
Hardwick no pudo continuar la
Hardwick no pudo continuar la pelea
Fernandes celebrando la victoria
Fernandes celebrando la victoria
Fernandes tuvo que enfrentarse a
Fernandes tuvo que enfrentarse a Hardwick, debido a que su rival anterior se bajó a último momento
Hardwick padeciendo la potencia de
Hardwick padeciendo la potencia de su rival
Otra imagen impactante del combate
Otra imagen impactante del combate
Harry Hardwick tuvo que abandonar
Harry Hardwick tuvo que abandonar el octágono en silla de ruedas

