Deportes

Tras el triunfo ante Venezuela, la agenda de Messi y la selección argentina hasta el Mundial 2026

El capitán de la Albiceleste se despedirá esta noche de forma oficial de las Eliminatorias en condición de local

Guardar
El golazo de Messi que abrió el marcador para Argentina ante Venezuela

Lionel Messi brilló en su último partido oficial con la selección argentina en territorio nacional: anotó dos golazos en el 3-0 ante Venezuela, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

“Fueron muchas emociones, sabía que era el último acá por los puntos. Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente”, continuó.

A sus 38 años, Messi continúa mostrando un nivel sobresaliente tanto en la MLS como cada vez que representa a la Selección dirigida por Lionel Scaloni. Aunque el propio futbolista aclaró que no contempla el retiro de inmediato, reconoció que el desenlace de su carrera se aproxima, lo que inevitablemente afecta también su ciclo con la selección nacional.

Tras ese compromiso, la Selección viajará a Guayaquil para medirse con Ecuador el 9 de septiembre a las 20 (hora argentina), cerrando así su participación en las Eliminatorias. Hasta la fecha, Messi disputó 194 partidos con la camiseta nacional, en los que convirtió 114 goles y brindó 59 asistencias, consolidándose como el máximo artillero histórico del equipo. Habrá que esperar para saber si el astro viajará para ese duelo o volverá a Florida para enfocarse en el agitado calendario del Inter Miami, que define su clasificación a los playoffs.

El gol de Messi para el 3-0 de Argentina ante Venezuela

El calendario internacional prevé que los equipos nacionales retomen la actividad en las ventanas FIFA de octubre y noviembre. Según información oficial de la AFA, el plantel dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos programados ante Venezuela y Puerto Rico (rivales todavía no confirmados oficialmente). Las sedes iniciales serían el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

La siguiente ocasión en la que Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún deben definirse, decisión que se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas. Entre las ciudades candidatas para albergar el evento figuran Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1° y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.

<b>LOS PARTIDOS QUE PODRÍA JUGAR MESSI CON LA SELECCIÓN HASTA EL MUNDIAL 2026</b>

<b>Fecha FIFA - Septiembre 2025</b>

  • Martes 9/9 - 20:00 (hora argentina) | Eliminatorias Sudamericanas/18ª fecha: Ecuador vs. Argentina, Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Fecha FIFA - Octubre 2025

  • Viernes 10/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Venezuela), Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
  • Lunes 13/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Puerto Rico), Soldier Field, Estados Unidos.

*Días y horarios a confirmarFecha FIFA - Noviembre 2025

  • Lunes 10/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Luanda, Angola.
  • Viernes 14/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Kerala, India.

Fecha FIFA - Marzo 2026

  • A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir.
  • A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

Fecha FIFA - Junio 2026

  • A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

  • A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir**.

**Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

Messi hizo dos goles en su despedida y la Argentina brilló con un 3-0 ante Venezuela

La Albiceleste minimizó a la Vinotinto y se llevó una valiosa victoria en la despedida como local del 10 por Eliminatorias. El martes cerrará el fixture ante Ecuador como visitante

Messi hizo dos goles en

Paraguay y Ecuador empataron 0-0 y sellaron su clasificación al Mundial 2026

Tanto la Albirroja como la Tri ya tienen asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo luego de la igualdad en el Defensores del Chaco

Paraguay y Ecuador empataron 0-0

La reacción de Independiente tras haber sido descalificado de la Copa Sudamericana: “Perdió el fútbol, ganaron lo violentos”

Luego de la decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por los incidentes ante la U de Chile, que avanzó a los cuartos de final aunque también fue sancionada, el Rojo se expresó en las redes sociales

La reacción de Independiente tras

Los dos golazos de Messi en el triunfo de Argentina ante Venezuela: toque sutil tras una contra y definición luego de un pase de Almada

En su último partido oficial en Argentina, la Pulga descolló con dos conquistas por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas

Los dos golazos de Messi

Malas noticias para Racing: la dura sanción que recibió Marcos Rojo, por la que se perderá la serie contra Vélez por Libertadores

El marcador central vio la tarjeta roja en el encuentro contra Peñarol de Uruguay en el Cilindro de Avellaneda

Malas noticias para Racing: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias, pero con frío:

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la genética logró descifrar

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

TELESHOW
Eliana Guercio le respondió a

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”