Con Midón y Kicker, el M25 de Mar del Plata tiene un argentino asegurado en la final

Lautaro Midón alcanzó por quinta vez en el año las semifinales de un torneo en el circuito profesional

Desde el domingo pasado, en el emblemático Club Náutico, institución que celebra este año su centenario y forjó a Guillermo Vilas, se desarrolla el M25 de Mar del Plata. Este jueves, en la ciudad aledaña al Océano Atlántico, se definieron las semifinales en la modalidad de singles, instancia que contará con un cruce albiceleste y, por ende, un representante local en la definición del domingo: Lautaro Midón se medirá con Nicolás Kicker. En tanto, el duelo que protagonizarán el peruano Juan Pablo Varillas y el paraguayo Daniel Vallejo establecerá al otro contendiente al título.

Midón, uno de los jóvenes proyectos del tenis nacional, derrotó a su compatriota Guido Justo en el Court 4. El score final fue por 2-6, 6-2 y 6-3 a favor del correntino de 21 años quien, en La Feliz, jugará su quinta semifinal de la temporada. El actual 264º del escalafón mundial, que está cerca de las puertas de la zona de clasificación para las qualies de los Grand Slams de 2026, alcanzó dicha ronda en los M25 de Yerba Buena y Luján, torneos donde fue campeón, en el M25 de Coquimbo y en el Challenger 50 de Santa Fe.

Kicker, en el último turno del Court Central, selló su pase a la instancia de cuatro jugadores de manera contundente. El nacido en Merlo hace 33 años vapuleó al brasileño Pedro Sakamoto con parciales de 6-2 y 6-0 en una hora y 13 minutos. El ex 78º del ranking ATP, quien atraviesa un positivo presente, llegó al menos a cuartos de final en sus últimos cuatro certámenes. Este viernes, luego del primer encuentro de singles, Kicker y Midón se medirán en busca de la definición en el Club Náutico.

Juan Pablo Varillas accedió a las semifinales del M25 de Mar del Plata. Crédito: AAT

Por la parte superior del cuadro, el máximo preclasificado, Daniel Vallejo, continúa en carrera. El paraguayo, categoría 2004, sumó su tercera victoria sobre un local en la semana. Tras eliminar a Leonardo Aboián en tres mangas y a Mateo Del Pino en sets corridos, el oriundo de Asunción cumplió con su condición de favorito y venció a Fernando Cavallo por 6-1 y 6-2. De esta forma, regresa a las semis de una competición por primera vez desde marzo, cuando lo logró en el Challenger 100 que albergó su tierra natal.

A pesar de su radical caída en el escalafón mundial, Juan Pablo Varillas es la atracción del certamen. El peruano, quien fue 60º del ranking ATP y alcanzó los octavos de final de Roland Garros, arribó a Mar del Plata en busca de ritmo y confianza de cara a los próximos torneos que se desarrollarán en el continente. Durante la semana, el limeño demostró su jerarquía y no cedió sets en sus dos partidos ante los jovénes argentinos Lucca Güercio y Carlos Zarate. El jueves, a pesar de la experiencia de su rival, volvió a cumplir: derrotó al brasileño Daniel Dutra da Silva con parciales de 6-1 y 6-3 para disputar su tercera semifinal en una temporada afectada por molestias físicas. Este viernes, junto a Vallejo, reeditarán la definición del Challenger de Hacoaj, en enero. Aquel duelo -y el título- cayó en manos del peruano.

La jornada, que iniciará desde las 12:00 y recibirá tanto las semifinales de singles como de dobles, tendrá transmisión en vivo a través del canal de YouTube oficial de la Asociación Argentina de Tenis y de DeporTV.