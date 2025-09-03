Deportes

Fernando Cavallo, la promesa del tenis nacional que valora los torneos en el país: “Hay que aprovecharlos al máximo”

El marplatense de 19 años, entrenado por el formador de Juan Martín Del Potro, resalta su triunfo más significativo ante su gente en el M25 de su ciudad y comparte sus aspiraciones para el futuro

Sebastián Poletto

Por Sebastián Poletto

Guardar
Fernando Cavallo consiguió en el
Fernando Cavallo consiguió en el M25 de Mar del Plata uno de sus mejores triunfos desde que es tenista profesional (Foto: @marinadevo)

El M25 de Mar del Plata arrancó con una fuerte presencia argentina y, entre los protagonistas, un local se llevó todas las miradas. Fernando Cavallo, nacido en la ciudad balnearia y actual número 973 del ranking ATP Tour, consiguió este martes uno de los triunfos más importantes de su carrera en la primera ronda del certamen que se disputa en el Club Náutico. El nacido en La Feliz, que se formó en las canchas de la entidad lindera con el Océano Atlántico y está dando sus primeros pasos como jugador profesional, volvió a ganar este miércoles frente a su gente y se metió, por segunda semana consecutiva, en los cuartos de final de un torneo de esta categoría.

A sus 19 años, recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, viene sumando experiencia en torneos del ITF Men’s World Tennis Tour. En un escenario especial, rodeado del apoyo local, el marplatense demostró carácter y nivel competitivo para firmar una de sus mejores actuaciones en este tipo de competencias al vencer en tres sets a su compatriota Luciano Ambrogi (413°), con un marcador de 7-5, 1-6 y 6-3. Mientras que en los octavos de final, en la cancha central Guillermo Vilas, se impuso al brasileño Bruno Fernández (1201°) por 6-2, 1-0 y retiro.

Pasado el mediodía en la Costa Atlántica, con un sol invernal que asomaba tímidamente, la escena parecía reflejar el presente de un joven tenista que comienza a dar sus primeros pasos como profesional. Entre la expectativa del público y el entusiasmo que despierta su desempeño, logró instalarse entre los ocho mejores del certamen.

Fernando Cavallo en su debut
Fernando Cavallo en su debut en el M25 de Mar del Plata derrotó al rosarino Luciano Ambrogi (Foto: @marinadevo)

Con las victorias entre sus manos, Cavallo aceptó el diálogo con Infobae, desde uno de los rincones de la entidad centenaria: “Volver a competir en la institución donde me inicié como jugador es algo muy lindo. Jugar acá en el club, rodeado de gente conocida y sintiéndome cómodo, es una gran alegría. Es muy bueno que hayan podido organizar este torneo. En el Náutico tengo muchos recuerdos de haber entrenado durante mucho tiempo con varios de los chicos y de los profesores que hoy están acá”.

Respecto a las claves de sus dos primeros triunfos, Fer entiende que tuvo que estar enfocado en lo que debía hacer dentro de la cancha, ya que los rivales fueron bastante duros. En su debut, venció a su compatriota Ambrogi; fue uno de los mejores partidos que ganó en cuanto al ranking de su rival. Sin embargo, sostiene claramente que el nivel del torneo es bastante alto y que todos los partidos son muy difíciles, como el de los cuartos de final ante el paraguayo primer sembrado Daniel Vallejo (252°), convocado en las últimas horas para representar a su país en el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2025.

Fernando Cavallo se mudó a
Fernando Cavallo se mudó a la ciudad de Tandil para ser entrenado por Marcelo Gómez, formador de Juan Martín Del Potro, en su Academia Tandil Tenis

“Tengo buenas expectativas, me siento jugando bien. Últimamente he estado disputando varios torneos y estoy enfocado en mi tenis. En los cuartos de final, tengo que jugar de la misma manera que lo hice en los primeros dos partidos: analizar al rival y charlar con mis entrenadores sobre el desenlace del juego”, analizó.

Cavallo, hace tres temporadas tomó una decisión clave para su carrera: mudarse a Tandil, a 180 kilómetros de su ciudad natal, con el objetivo de entrenar bajo la conducción de Marcelo Gómez en la Academia Tandil Tenis. El prestigioso formador argentino fue pieza fundamental en la trayectoria de jugadores de la talla de Juan Martín Del Potro, Juan Mónaco, Máximo González y Diego Junqueira, entre otros. Apostar por ese cambio significó para el bonaerense dar un salto de calidad en su preparación y consolidar las bases de un camino profesional que durante estos días atraviesa unos de sus capítulos más relevantes.

Sobre Gómez, quien también se desempeñó como capitán del equipo argentino en la Billie Jean King Cup, tuvo palabras de elogio: “El Negro Gómez es un genio; siempre está apoyándome. Es la persona que me banca y es muy importante tenerlo cerca porque es una gran persona y, sobre todas las cosas, un gran entrenador. Yo lo aprovecho mucho y estoy contento de tenerlo a mi lado. Siempre estoy en comunicación permanente, si no viene a algún torneo”.

Fernando Cavallo en los cuartos
Fernando Cavallo en los cuartos de final del M25 de Mar del Plata enfrentará al paraguayo, Daniel Vallejo, primer cabeza de serie (Foto: @marinadevo)

Cavallo se define como un jugador contragolpeador, con buena movilidad para llegar bien plantado a la pelota y una defensa sólida. Cuando toma la iniciativa logra desgastar al rival con sus ataques, mientras que uno de sus principales recursos es el saque, un golpe potente que sabe capitalizar durante los partidos.

Respecto a la importancia de tener torneos profesionales en la región, el joven tenista resaltó el valor que tienen para quienes recién comienzan a dar sus primeros pasos en el circuito: “Es muy importante que haya torneos en Sudamérica para nosotros y que se organicen en Argentina también es muy lindo, y obviamente hay que aprovecharlos al máximo en todo sentido”, señaló. Para Cavallo, la posibilidad de competir en su país no solo significa un ahorro en viajes y costos, sino también la chance de sumar experiencia frente a su gente, con el respaldo de la familia y amigos en las tribunas.

Fernando Cavallo tiene el deseo
Fernando Cavallo tiene el deseo de poder llegar a jugar los torneos de Grand Slam en el futuro

De cara al futuro, el argentino no esconde sus sueños ni sus objetivos dentro del circuito. “Las expectativas son poder llegar a jugar los torneos de Grand Slam. Como primera instancia, ser Top 100 y disputar el circuito ATP Tour”, expresó con convicción. Entre sus referentes actuales destacó al italiano Jannik Sinner: “Me gusta bastante su juego, su derecha, su saque”. En cuanto a las superficies, reconoció que se siente más cómodo en el polvo de ladrillo, aunque también disfruta del cemento: “La semana pasada estuve jugando el M25 de Trelew en canchas duras bajo techo y me sentí bien, sobre todo porque el saque me corre bien”.

Con apenas 19 años, Cavallo empieza a dejar su huella en el circuito profesional. Sus triunfos en Mar del Plata no solo lo confirman como una de las promesas a seguir del tenis argentino, sino que también lo conectan con sus raíces, en el mismo club donde dio sus primeros pasos. Con un estilo definido, el respaldo de un equipo de trabajo de experiencia y sueños que lo proyectan a los grandes escenarios del tenis, el marplatense vive días inolvidables frente a su gente.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoM25deportes-argentinaFernando Cavallo

Últimas Noticias

La historia detrás del periodista que emocionó a Scaloni: su pasado reciente como chofer y por qué se largó a llorar

Maximiliano De Vita Lemus protagonizó un sensible momento junto al entrenador de la Selección. Los entretelones de la pregunta que lo hizo viral y la cuenta pendiente con Messi

La historia detrás del periodista

El “portuñol” con el que Jorge Sampaoli se presentó en el Atlético Mineiro de Brasil e hizo furor en las redes

El entrenador argentino asumió su segundo ciclo al frente del Galo y sus primeras palabras no pasaron desapercibidas

El “portuñol” con el que

La histórica frase de Gallardo que utilizó Néstor Lorenzo para motivar a los hinchas de la selección de Colombia

El DT argentino buscó encolumnar a los fanáticos de cara al choque ante Bolivia, que puede decretar la clasificación de su equipo al Mundial 2026

La histórica frase de Gallardo

Iván Tapia reveló qué le dijo Messi en su charla íntima sobre el fútbol argentino: qué partido había mirado

El capitán de Barracas Central dio detalles del mano a mano que tuvo con el astro de Inter Miami

Iván Tapia reveló qué le

“Asesinos contra violadores”: los llamativos partidos de fútbol en los que Robinho se convirtió en técnico en la cárcel

El ex delantero de la selección de Brasil y el Real Madrid cumple con su condena por violación en el penal de Tremembé

“Asesinos contra violadores”: los llamativos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el nuevo centro

Cómo es el nuevo centro médico inaugurado en Pilar para abordar más de 40 especialidades

Asociaciones de abogados le reclamaron a Javier Milei el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales

Cuándo se conocerán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

A seis meses del temporal en Bahía Blanca, comenzó la reconstrucción de los puentes destruidos por la inundación

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita un cambio profundo en sus instituciones”

INFOBAE AMÉRICA
Merz intenta evitar que la

Merz intenta evitar que la pelea por el presupuesto detone el Gobierno en Alemania

Macron anunció que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz

Protestas en Estambul: miles de personas se manifestaron contra la destitución de un referente de la oposición a Erdogan

Trump pidió a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto el fuego en Gaza

Radiohead anuncia su regreso a los escenarios con una gira europea de 20 conciertos

TELESHOW
Juana Repetto contó sin filtros

Juana Repetto contó sin filtros cómo lleva adelante su tercer embarazo: “Me siento horrible”

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara por la tenencia de sus hijas: “De 40 días, estuvo afuera 36″

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”