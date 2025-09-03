Fernando Cavallo, la promesa del tenis nacional que valora los torneos en el país: “Hay que aprovecharlos al máximo”

Fernando Cavallo consiguió en el M25 de Mar del Plata uno de sus mejores triunfos desde que es tenista profesional (Foto: @marinadevo)

El M25 de Mar del Plata arrancó con una fuerte presencia argentina y, entre los protagonistas, un local se llevó todas las miradas. Fernando Cavallo, nacido en la ciudad balnearia y actual número 973 del ranking ATP Tour, consiguió este martes uno de los triunfos más importantes de su carrera en la primera ronda del certamen que se disputa en el Club Náutico. El nacido en La Feliz, que se formó en las canchas de la entidad lindera con el Océano Atlántico y está dando sus primeros pasos como jugador profesional, volvió a ganar este miércoles frente a su gente y se metió, por segunda semana consecutiva, en los cuartos de final de un torneo de esta categoría.

A sus 19 años, recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, viene sumando experiencia en torneos del ITF Men’s World Tennis Tour. En un escenario especial, rodeado del apoyo local, el marplatense demostró carácter y nivel competitivo para firmar una de sus mejores actuaciones en este tipo de competencias al vencer en tres sets a su compatriota Luciano Ambrogi (413°), con un marcador de 7-5, 1-6 y 6-3. Mientras que en los octavos de final, en la cancha central Guillermo Vilas, se impuso al brasileño Bruno Fernández (1201°) por 6-2, 1-0 y retiro.

Pasado el mediodía en la Costa Atlántica, con un sol invernal que asomaba tímidamente, la escena parecía reflejar el presente de un joven tenista que comienza a dar sus primeros pasos como profesional. Entre la expectativa del público y el entusiasmo que despierta su desempeño, logró instalarse entre los ocho mejores del certamen.

Fernando Cavallo en su debut en el M25 de Mar del Plata derrotó al rosarino Luciano Ambrogi (Foto: @marinadevo)

Con las victorias entre sus manos, Cavallo aceptó el diálogo con Infobae, desde uno de los rincones de la entidad centenaria: “Volver a competir en la institución donde me inicié como jugador es algo muy lindo. Jugar acá en el club, rodeado de gente conocida y sintiéndome cómodo, es una gran alegría. Es muy bueno que hayan podido organizar este torneo. En el Náutico tengo muchos recuerdos de haber entrenado durante mucho tiempo con varios de los chicos y de los profesores que hoy están acá”.

Respecto a las claves de sus dos primeros triunfos, Fer entiende que tuvo que estar enfocado en lo que debía hacer dentro de la cancha, ya que los rivales fueron bastante duros. En su debut, venció a su compatriota Ambrogi; fue uno de los mejores partidos que ganó en cuanto al ranking de su rival. Sin embargo, sostiene claramente que el nivel del torneo es bastante alto y que todos los partidos son muy difíciles, como el de los cuartos de final ante el paraguayo primer sembrado Daniel Vallejo (252°), convocado en las últimas horas para representar a su país en el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2025.

Fernando Cavallo se mudó a la ciudad de Tandil para ser entrenado por Marcelo Gómez, formador de Juan Martín Del Potro, en su Academia Tandil Tenis

“Tengo buenas expectativas, me siento jugando bien. Últimamente he estado disputando varios torneos y estoy enfocado en mi tenis. En los cuartos de final, tengo que jugar de la misma manera que lo hice en los primeros dos partidos: analizar al rival y charlar con mis entrenadores sobre el desenlace del juego”, analizó.

Cavallo, hace tres temporadas tomó una decisión clave para su carrera: mudarse a Tandil, a 180 kilómetros de su ciudad natal, con el objetivo de entrenar bajo la conducción de Marcelo Gómez en la Academia Tandil Tenis. El prestigioso formador argentino fue pieza fundamental en la trayectoria de jugadores de la talla de Juan Martín Del Potro, Juan Mónaco, Máximo González y Diego Junqueira, entre otros. Apostar por ese cambio significó para el bonaerense dar un salto de calidad en su preparación y consolidar las bases de un camino profesional que durante estos días atraviesa unos de sus capítulos más relevantes.

Sobre Gómez, quien también se desempeñó como capitán del equipo argentino en la Billie Jean King Cup, tuvo palabras de elogio: “El Negro Gómez es un genio; siempre está apoyándome. Es la persona que me banca y es muy importante tenerlo cerca porque es una gran persona y, sobre todas las cosas, un gran entrenador. Yo lo aprovecho mucho y estoy contento de tenerlo a mi lado. Siempre estoy en comunicación permanente, si no viene a algún torneo”.

Fernando Cavallo en los cuartos de final del M25 de Mar del Plata enfrentará al paraguayo, Daniel Vallejo, primer cabeza de serie (Foto: @marinadevo)

Cavallo se define como un jugador contragolpeador, con buena movilidad para llegar bien plantado a la pelota y una defensa sólida. Cuando toma la iniciativa logra desgastar al rival con sus ataques, mientras que uno de sus principales recursos es el saque, un golpe potente que sabe capitalizar durante los partidos.

Respecto a la importancia de tener torneos profesionales en la región, el joven tenista resaltó el valor que tienen para quienes recién comienzan a dar sus primeros pasos en el circuito: “Es muy importante que haya torneos en Sudamérica para nosotros y que se organicen en Argentina también es muy lindo, y obviamente hay que aprovecharlos al máximo en todo sentido”, señaló. Para Cavallo, la posibilidad de competir en su país no solo significa un ahorro en viajes y costos, sino también la chance de sumar experiencia frente a su gente, con el respaldo de la familia y amigos en las tribunas.

Fernando Cavallo tiene el deseo de poder llegar a jugar los torneos de Grand Slam en el futuro

De cara al futuro, el argentino no esconde sus sueños ni sus objetivos dentro del circuito. “Las expectativas son poder llegar a jugar los torneos de Grand Slam. Como primera instancia, ser Top 100 y disputar el circuito ATP Tour”, expresó con convicción. Entre sus referentes actuales destacó al italiano Jannik Sinner: “Me gusta bastante su juego, su derecha, su saque”. En cuanto a las superficies, reconoció que se siente más cómodo en el polvo de ladrillo, aunque también disfruta del cemento: “La semana pasada estuve jugando el M25 de Trelew en canchas duras bajo techo y me sentí bien, sobre todo porque el saque me corre bien”.

Con apenas 19 años, Cavallo empieza a dejar su huella en el circuito profesional. Sus triunfos en Mar del Plata no solo lo confirman como una de las promesas a seguir del tenis argentino, sino que también lo conectan con sus raíces, en el mismo club donde dio sus primeros pasos. Con un estilo definido, el respaldo de un equipo de trabajo de experiencia y sueños que lo proyectan a los grandes escenarios del tenis, el marplatense vive días inolvidables frente a su gente.