Martín Palermo es el nuevo entrenador de un club de Brasil: el singular poema con el que lo anunciaron

El argentino Martín Palermo, de último paso en Olimpia de Paraguay, es el nuevo entrenador de Fortaleza. EFE/David Martínez Pelcastre

La llegada de Martín Palermo al banquillo de Fortaleza marca un nuevo capítulo en la presencia de entrenadores argentinos en el fútbol brasileño. El club, que atraviesa una situación delicada en el Brasileirão, depositó su confianza en el ex delantero de Boca Juniors para revertir una racha negativa y asegurar la permanencia en la máxima categoría.

El anuncio oficial de Fortaleza fue mediante un poema “gentilmente cedido por nuestro poeta, Bráulio Bessa”. El elenco brasileño confirmó que Palermo asumirá el cargo de director técnico tras la salida de Renato Paiva, quien dejó su puesto luego de apenas diez partidos, un ciclo que incluyó la eliminación ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El club brasileño, actualmente en la decimonovena posición de la tabla con 15 puntos, solo supera a Sport Recife (10 puntos) y se encuentra a siete unidades de los equipos que están fuera de la zona de descenso.

La trayectoria de Palermo como entrenador ha sido internacional y variada. Antes de este desafío en Brasil, dirigió en el fútbol argentino a Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense. Su experiencia fuera de Argentina incluye pasos por Unión Española y Curicó Unido en Chile, así como por Pachuca en México. Su último club fue Olimpia de Paraguay, donde obtuvo el único título de su carrera como técnico.

Martín Palermo está #FechadoComOLeão! 👊🦁



O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do técnico Martín Palermo. O acordo vai até o final de 2025, com opção de renovação até o fim da próxima temporada.



Em seu último trabalho, Palermo foi campeão Paraguaio pelo Olímpia.… pic.twitter.com/1SRBiBZOoE — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 4, 2025

En palabras de Marcelo Paz, CEO de Fortaleza, la elección de Palermo respondió a la necesidad de encontrar “un entrenador que tuviera un impacto en el vestuario, un profesional respetado, que haya ido creciendo en su carrera. Palermo entendió el momento de Fortaleza, el desafío que tenemos de la necesidad de un equipo que se bata a duelo en cada balón, que defienda muy bien, que pueda ganar partidos y sumar puntos, sacándonos de la situación actual”.

El contrato de Palermo con Fortaleza se extiende hasta finales de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo para la siguiente temporada. El club espera su llegada en los próximos días al Centro de Excelencia Alcides Santos para iniciar los entrenamientos. El debut oficial del técnico argentino está programado para el 13 de septiembre, cuando el equipo reciba a Vitoria en el Arena Castelão por la jornada 23 del campeonato. Este encuentro será especialmente relevante, ya que Vitoria ocupa actualmente la zona de descenso con 22 puntos.

El cuerpo técnico que acompañará a Palermo estará compuesto por Diego Cagna y Damián Leyes como asistentes, mientras que Gastón Mendoza y Esteban Herrera se encargarán de la preparación física, y Renato Cornejo asumirá el rol de analista.

La llegada de Palermo a Fortaleza se produce tras un periodo en el que su nombre sonó para otros equipos, incluido Boca Juniors, y después de consagrarse campeón con Olimpia. Su carrera como entrenador, iniciada tras su retiro como futbolista, ha sumado experiencias en distintos países y contextos competitivos.

El presente de Fortaleza plantea un reto considerable para Palermo. El equipo ha sido eliminado de la Copa Libertadores y acumula seis derrotas y dos empates en los últimos ocho partidos, una racha que lo mantiene en la parte baja de la tabla y lo obliga a sumar puntos de manera urgente para evitar el descenso. La dirigencia confía en que la experiencia y el carácter del técnico argentino puedan revertir este escenario adverso.

El desembarco de Martín Palermo en el fútbol brasileño representa una apuesta tanto para el club como para el propio entrenador, quien buscará consolidar su carrera internacional y responder a las expectativas de una institución que necesita resultados inmediatos.