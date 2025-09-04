La tierna foto de Messi en la previa de un partido especial en su carrera: la histórica de la Selección con la eligió posar

Messi, Romero y la Copa del Mundo

“Ayer, hoy y siempre: gracias, Dios”. Esas fueron las palabras que eligió Angélica Romero, utilera de la selección argentina de fútbol femenino, para acompañar una publicación en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a Lionel Messi y la Copa del Mundo, a pocas horas del duelo frente a Venezuela, que podría ser el último oficial de la Pulga en el país.

En la foto se los puede observar a los dos sentados juntos con la indumentaria de la Albiceleste, en el vestuario del complejo de Ezeiza, y con el trofeo que supo ganar el astro rosarino en diciembre de 2022, en Qatar, como figura central. Leo, como en cada ocasión, se mostró sonriente.

Romero, la utilera que desde hace más de una década sostiene en silencio el funcionamiento interno de la selección femenina, supo contar su historia en un entrevista con Infobae: está marcada por el desarraigo y la búsqueda de un sueño, que la llevó desde Curuzú Cuatiá en Corrientes hasta el predio de la AFA en Ezeiza, donde se convirtió en una pieza clave del crecimiento del fútbol femenino nacional.

Romero, en acción

El camino de Romero hacia el fútbol no fue directo. Tras completar el secundario, su madre la envió a Santa Fe para estudiar el profesorado de Educación Física, ya que su padre había fallecido. Una vez recibida, decidió mudarse a Buenos Aires para continuar su formación y buscar trabajo, enfrentando las dificultades propias de quien llega del interior y debe adaptarse a la vida en una pensión.

Su primer empleo fue en la Dirección de Deportes de Lanús, luego en un colegio, y más tarde se especializó como entrenadora de tenis. Mientras daba clases en el club El Porvenir, una oportunidad inesperada la acercó a su club de toda la vida, Boca Juniors: la invitaron a colaborar en una filial, aunque su primer contacto fue con el judo, disciplina de la que debió aprender el reglamento desde cero.

El punto de inflexión llegó cuando el utilero del fútbol femenino faltó y le pidieron que colaborara. “No sabía cómo se doblaba una ropa ni nada”, recordó Romero. Su desempeño en Boca la llevó a ser recomendada por Juan Carlos Crespi, ex dirigente xeneize, para sumarse a las selecciones nacionales. Desde entonces, hace más de diez años, se encarga del vestuario femenino en la AFA.

El fútbol no era su objetivo inicial. “Yo lo único que quería era ir a ver a Boca a La Bombonera. Todo lo demás pasaba por el tenis”, confesó. Además, representó a Argentina en atletismo, lo que le permitió viajar, su verdadero sueño de infancia. “Mi sueño de siempre fue viajar. Y creo que ya lo tengo cumplido”, afirmó.

El rol de utilera va mucho más allá de la logística. “Las chicas confían en una y, entonces, a través de un mate o una conversación, si no se sienten bien, siempre recurren a una”, relató. Su función incluye escuchar, aconsejar y mantener la confidencialidad. “Lo que se habla con la jugadora, queda acá adentro. Eso es de las jugadoras y de mí”.

La jornada comienza antes que la de cualquier otro miembro del equipo y termina después: “El utilero es el primero que se levanta y el último que se acuesta”. La preparación de la ropa para entrenamientos y partidos, la coordinación con la lavandería y la revisión minuciosa de cada detalle forman parte de una rutina ininterrumpida. “Es la responsabilidad, somos la cara visible de cómo tienen que salir las chicas vestidas al campo de juego, el cuerpo técnico, todo. No podemos fallar en eso”, subrayó.

Pues bien, en una jornada muy especial dentro de su rica historia en la Selección, Messi eligió reconocer a Angie, como la llaman todos cariñosamente en Ezeiza. Una actitud tan silenciosa como habitual del capitán, que considera como parte de su familia a todos los habitantes del complejo que lleva su nombre.