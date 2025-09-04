Deportes

Aston Villa publicó la decisión que tomó con Dibu Martínez tras la polémica por su negociación con el Manchester United

La figura de La Scaloneta optó por quedarse en el elenco de Birmingham. Cómo le respondió el club

Fue una de las novelas del verano europeo. Con cartas de despedidas, pretensiones millonarias, relaciones apasionantes y vínculos que parecían quebrarse. Sin embargo, Emiliano Martínez seguirá siendo un Villano.

En el centro de las especulaciones sobre el futuro del arquero de la selección argentina, el Dibu se despidió emotivamente del Aston Villa al término de la temporada pasada, aunque su traspaso al Manchester United jamás se concretó, ya que la oferta presentada desde Old Trafford no satisfizo a los directivos del club de Birmingham.

La intención de los Diablos Rojos era ejecutar un intercambio directo entre Sancho y Martínez, valorando a ambos futbolistas en torno a los 35 millones de dólares cada uno, sin que mediara un traspaso económico adicional. Sin embargo, la postura del extremo, quien solo contemplaba una salida temporal, imposibilitó la concreción del acuerdo.

Asimismo, el Galatasaray de Turquía también había mostrado interés por el marplatense, pero el propio futbolista decidió desestimar la propuesta.

En el comienzo del mercado de pases, algunos medios de Cataluña insinuaron que el ex Independiente también tenía posibilidades de sumarse al Barcelona, pero la única razón por la que el arquero viajó a la Ciudad Condal fue por turismo.

Es decir, que la incertidumbre en torno al futuro del Dibu en Europa quedó despejada cuando el Aston Villa incluyó a su referente en la lista de 21 jugadores que afrontarán la Europa League. Esa decisión confirmó que el bonaerense de 33 años permanecerá en la entidad británica, al menos hasta fin de año.

La ausencia de Emiliano Martínez en la convocatoria del Aston Villa el pasado sábado alimentó las especulaciones sobre su salida. Además, el entrenador Unai Emery evitó referirse a él en tres ocasiones cuando fue consultado sobre el futuro del marplatense, llegando incluso a responder “Marco Bizot”, cuando le preguntaron quién ocuparía ese puesto.

Recientemente, cuando el jugador festejó su natalicio, desde la cuenta oficial de la institución se le dedicó un afectuoso mensaje hacia el ídolo popular. “Feliz cumpleaños, Emi”, fue el posteo que le dedicó el club en sus redes sociales.

En su arribo a Argentina, decidió no tomar contacto con la prensa y eludir a los periodistas que querían consultarle por su futuro (ingresó por una puerta privada). El equipo dirigido por Lionel Scaloni chocará contra Venezuela el jueves desde las 20:30 en el estadio Monumental; y luego viajará hacia Guayaquil, donde cerrará las Eliminatorias rumbo al Mundial del próximo año frente a Ecuador.

LA NÓMINA DEL ASTON VILLA PARA AFRONTAR LA EUROPA LEAGUE

