Mar del Plata vibra con el M25: 22 jugadores argentinos buscan el título en el Club Náutico

Este martes se puso en marcha el octavo torneo del año en el país del ITF Men’s World Tennis Tour en la emblemática institución marplatense. Resultados de la jornada

Comenzó el M25 de Mar del Plata con la participación de 22 jugadores argentinos

En el emblemático Club Náutico Mar del Plata, a metros del Océano Atlántico, se puso en marcha este martes el cuadro principal del M25 de la Asociación Argentina de Tenis, organizado por la Federación Atlántica de Tenis y el club marplatense, con la presencia de 22 tenistas albicelestes y la participación del peruano Juan Pablo Varillas, quien alcanzó los octavos de final en Roland Garros en 2024.

Sobre las canchas de polvo de ladrillo de la centenaria institución bonaerense se disputa el octavo certamen profesional del año en Argentina del ITF Men’s World Tennis Tour. Anteriormente, se llevaron a cabo los M25 de Trelew, Yerba Buena, Luján y Chacabuco, además de los M15 de Villa María, Salta y San Salvador de Jujuy.

En la primera ronda del M25 de Mar del Plata, el correntino Lautaro Midón tuvo contundencia para vencer a su compatriota Thiago Cigarran

El correntino Lautaro Midón ocupa el puesto 264 del escalafón y es el segundo cabeza de serie. A lo largo de su corta carrera, ha sabido aprovechar a la perfección los torneos profesionales que se organizan en el país. De los seis títulos obtenidos, cuatro fueron en suelo albiceleste: M25 de Yerba Buena y Luján en 2025, y los M15 de Bragado en 2024 y Olavarría en 2023.

Además, lidera el ranking de la Beca Galperin al Mérito, cuyo objetivo principal es brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta 2003, inclusive. La beca se otorgará anualmente a dos tenistas que cumplan con los requisitos del programa, y consistirá en un apoyo económico de U$S 60,000 (para el primero) y U$S 40,000 (para el segundo), con supervisión de la Asociación Argentina de Tenis.

En su debut, Midón tuvo contundencia para vencer a su compatriota Thiago Cigarran (867°) por 6-2 y 6-1 en una hora y 12 minutos de competencia. El correntino, que mostró una alta efectividad al adueñarse del saque de su rival en seis oportunidades a lo largo del partido, se medirá en los octavos de final con el tenista de Balcarce Bautista Vilicich (725°), quien superó al argentino Valentín Basel por 6-4 y 6-3.

El marplatense Fernando Cavallo (973°), recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al vencer al rosarino Luciano Ambrogi (413°) con un marcador de 7-5, 1-6 y 6-3. El joven de 19 años espera en la siguiente ronda al brasileño Bruno Fernández (1201), quien proviene de la clasificación y viene de ganarle al peruano Alberto Odiseo Alvarado Berrospi (1337°) por un doble 6-3.

El paraguayo Daniel Vallejo, primer sembrado, debutó con triunfo en el M25 de Mar del Plata

Por su parte, el paraguayo Daniel Vallejo (252°), primer sembrado, derrotó al local Leonardo Aboian (453°) por 3-6, 6-1 y 6-0. En la próxima rueda jugará con el argentino Mateo del Pino (1365°), derrotó al brasileño Enzo Lima (1269°) por 6-1 y 7-5.

Mientras tanto, el peruano Juan Pablo Varillas, 318° del ranking mundial —su mejor marca fue 60 en 2023 y campeón de siete títulos Challenger, siendo el más reciente en el AAT Challenger Santander edición Tigre a principios de este año— avanzó a los octavos de final al dejar en el camino al argentino Lucca Guercio (1393°) por 6-3 y 6-1. Por un lugar en los cuartos de final, se medirá con otro local, Carlos Zárate (970°), quien fue verdugo de su compatriota Mateo Carballo (2065°) por 6-0 y 7-5.

Otros resultados de la jornada entre duelos de tenistas argentinos fueron: Lorenzo Joaquín Rodríguez (453°) a Santiago de la Fuente (700°) por 6-1 y 6-1; Hernán Casanova (451°) a Tadeo Meneo (1479°) por 6-2 y 6-1; y Lautaro Agustín Falabella (888°) a Nicolás García Longo (1591°) por 7-6 (3) y 6-1. Nicolás Kicker (303°) le ganó al brasileño Wilson Leite (800°) por 3-6, 6-2 y 6-4.

