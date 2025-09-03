La divertida reacción de Ruggeri al analizar los looks de los jugadores de la Selección: por qué Messi lo “copió” y el comentario sobre Labubu

Los jugadores de la selección argentina arribaron a Buenos Aires para afrontar la doble (y última) fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. Lo particular, además de que será la despedida de Lionel Messi como local con la camiseta albiceleste por torneos oficiales, fueron los distintos looks que lucieron los campeones del mundo al pisar Ezeiza.

Uno de los más destacados fue precisamente el del capitán. Messi se bajó del avión proveniente de Miami vestido con ropa negra y con un bolso de mano que no pasó inadvertido. Se trató de un accesorio de lujo de colores gris y negro, que pertenece a la exclusiva firma Hermès. La escena llamó la atención de Oscar Ruggeri, quien realizó algunos comentarios en el programa F90 de ESPN.

“¿Puede ser que Messi haya bajado con un bolsito, una cartera? Yo hace tres años que vengo con la carterita. Me copió, olvidate. Parece un modelo", dijo el Cabezón, campeón del mundo con Argentina en México 1986. Además, el ex defensor también se sorprendió con el accesorio que tenía Leandro Paredes en su bolsa: la famosa muñeca Labubu. “¡¿La qué?!“, fue la reacción de Ruggeri cuando sus compañeros advirtieron el detalle en la cartera del jugador de Boca.

Luego, en el programa que conduce Sebastián Pollo Vignolo fueron mostrando a los otros futbolistas con sus extravagantes estilos, como los que lucieron Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. El defensor del Benfica vistió una camisa blanca con corbata negra y una gorra con visera, mientras que el mediocampista del Inter Miami lo hizo con una campera deportiva oversize y jogging, en un estilo habitual en él. “Para mí, compiten a ver cómo llegan vestidos cada uno”, sugirió Ruggeri.

El look de Messi y De Paul tras su arribo a la Argentina para sumarse a la Selección

Los comentarios entre los panelistas no faltaron y hubo divertidos intercambios de opinión, sobre todo a la hora de analizar si a Messi le regalaron el bolso o fue él quien se lo compró. También debatieron sobre el precio y la marca de la famosa cartera que usa el goleador histórico de la Selección.

Luego, compararon los looks de los futbolistas de la selección de Francia, que jugarán ante Ucrania por las Eliminatorias de la UEFA. A medida que iban pasando las estrellas, los periodistas emitían su opinión hasta que llegó el turno de Jules Koundé. El defensor del Barcelona se bajó del auto con una pollera negra. “Imaginate si te llegaba así el Checho Batista”, exclamó Vignolo. “Ahora es más normal, pero en aquella época imaginate si bajaba uno con pollera... ¿Te imaginás al Negro Enrique o a Bilardo con una pollera?”, respondió Ruggeri.

Con la clasificación ya consumada, la selección argentina jugará su penúltimo partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 el jueves ante Venezuela en el estadio Monumental y el martes siguiente cerrará el certamen frente a Ecuador, en Guayaquil.