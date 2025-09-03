Dominio australiano y victorias históricas: la saga entre Los Pumas y los Wallabies en el Rugby Championship

Joel Sclavi podría ser titular ante Australia (REUTERS/Cristina Sille)

La rivalidad entre Los Pumas y los Wallabies en el Rugby Championship acumula una serie de partidos que reflejan la evolución del seleccionado argentino desde su incorporación en 2012. La competencia, organizada por SANZAAR e integrada por potencias del hemisferio sur, adoptó ese año un formato cuadrangular que reunió a Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

En su primer enfrentamiento del torneo, el 15 de septiembre de 2012, Argentina visitó el Estadio Robina de Gold Coast. Aquel partido marcó el debut del seleccionado nacional en tierras oceánicas en el certamen y terminó con una victoria para Australia por 23-19. Apenas tres semanas después, ambos equipos protagonizaron otra cita en el Gigante de Arroyito de Rosario. En esa ocasión, el combinado dirigido por Santiago Phelan cayó por 25-19.

Al año siguiente, el 14 de septiembre de 2013, se produjo la diferencia más amplia registrada en los duelos directos del certamen: los Wallabies vencieron por 54-17 en territorio argentino. Esta brecha numérica representó tanto el máximo marcador como la mayor diferencia conseguida por los australianos ante los argentinos en el torneo. La historia cambió la temporada siguiente. El 4 de octubre de 2014, Los Pumas celebraron su primer triunfo en el Rugby Championship al imponerse 21-17 frente a los oceánicos en el Estadio Islas Malvinas de Mendoza. El logro significó el cierre de una racha adversa.

La edición 2015, estructurada en formato de una sola rueda por la disputa de la Copa del Mundo, mostró un nuevo predominio australiano: los Wallabies se impusieron con contundencia por 34-9. Escenarios similares se repitieron en 2016 y en adelante, aunque Argentina continuó sumando experiencias y acortando distancias. La segunda victoria albiceleste se registró en 2018, cuando el plantel argentino superó 23-19 a los australianos en el propio Robina Stadium de la costa de Queensland.

En 2019, el conjunto nacional volvió a caer, esta vez por 16-10. La temporada 2020, atravesada por la pandemia, obligó a disputar todo el torneo en Australia y, a raíz de la ausencia sudafricana, los emparejamientos se llevaron a cabo en formato de dos vueltas. En ese contexto inusual, Los Pumas y Wallabies igualaron en ambos compromisos, 15-15 y 16-16. Esta singularidad marcó uno de los capítulos más llamativos del historial.

El ciclo de enfrentamientos sumó su capítulo de 2022, con un festival de puntos. En el primer cruce, los australianos ganaron 41-26, mientras que en la revancha disputada en el Estadio San Juan del Bicentenario, Argentina logró un contundente 48-17 sobre el conjunto dirigido por Dave Rennie. Ese resultado representó una de las actuaciones más efectivas del seleccionado nacional.

En 2023, en la previa al Mundial de Francia, la versión acotada del certamen ofreció un solo partido entre ambos equipos. Los Pumas se impusieron 34-31 en un duelo vibrante en Parramatta, consolidando otra vez el crecimiento del rugby argentino en la región.

La actualidad del Rugby Championship presenta un panorama equilibrado, aunque el dominio histórico favorece a Australia. En 2024, el calendario programó dos encuentros destacados: el primero, disputado bajo una intensa lluvia en La Plata, finalizó con victoria australiana por un apretado 20-19 en la última jugada del partido. La siguiente semana, en Santa Fe, el seleccionado conducido por Felipe Contepomi logró una de las mayores goleadas contra este adversario al imponerse 67-27, en una jornada que quedó registrada como récord en la serie entre ambos conjuntos.

En total, entre 2012 y 2024, Los Pumas y Wallabies sumaron 24 cruces dentro del Rugby Championship, con 16 victorias para Australia, cinco para el conjunto albiceleste y dos empates. La serie ofrece un termómetro real del desarrollo del rugby argentino y de la competencia interna frente a rivales de jerarquía mundial.

Todos los partidos entre Argentina y Australia en el Rugby Championship

15/09/2012 - Australia 23-19 Los Pumas - Gold Coast

06/10/2012 - Los Pumas 19-25 Australia - Rosario

14/09/2013 - Australia 14-13 Los Pumas - Perth

05/10/2013 - Los Pumas 17-54 Australia - Rosario

13/09/2014 - Australia 32-25 Los Pumas - Gold Coast

04/10/2014 - Los Pumas 21-17 Australia - Mendoza

25/07/2015 - Los Pumas 9-34 Australia - Mendoza

17/09/2016 - Australia 36-20 Los Pumas - Perth

08/10/2016 - Los Pumas 21-33 Australia - Twickenham

16/09/2017 - Australia 45-20 Los Pumas - Canberra

07/10/2017 - Los Pumas 20-37 Australia - Mendoza

15/09/2018 - Australia 19-23 Los Pumas - Gold Coast

06/10/2018 - Los Pumas 34-45 Australia - Salta

27/07/2019 - Australia 16-10 Los Pumas - Brisbane

21/11/2020 - Australia 15-15 Los Pumas - Newcastle

05/12/2020 - Australia 16-16 Los Pumas - Sydney

25/09/2021 - Australia 27-8 Los Pumas - Townsville

02/10/2021 - Los Pumas 17-32 Australia - Gold Coast

06/08/2022 - Los Pumas 26-41 Australia - Mendoza

13/08/2022 - Los Pumas 48-17 Australia - San Juan

15/07/2023 - Australia 31-34 Los Pumas - Parramatta

31/08/2024 - Los Pumas 19-20 Australia - La Plata

07/09/2024 - Los Pumas 67-27 Australia - Santa Fe