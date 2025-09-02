Andy Murray confirmó que comenzará a competir en otro deporte de forma profesional a los 38 años: “Es muy especial”

Murray viene de ser entrenador de Novak Djokovic (Reuters/Andrew Couldridge)

Andy Murray, uno de los tenistas más destacados de las últimas décadas, ha decidido dar un giro a su carrera deportiva tras su retiro definitivo del tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024. El escocés, dos veces campeón de Wimbledon y doble medallista de oro olímpico, debutará como amateur en el Alfred Dunhill Links Championship, un torneo profesional de golf que se celebrará en Escocia del 2 al 5 de octubre. La cita tendrá lugar en tres de los campos más emblemáticos del país: el Old Course de St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns.

El paso de Murray del tenis al golf no resulta inesperado para quienes han seguido su trayectoria reciente. Desde que colgó la raqueta, el extenista se ha volcado en la práctica del golf, participando en torneos Pro-Am y dedicando tiempo a perfeccionar su juego. Su presencia en el Alfred Dunhill Links Championship marca un nuevo capítulo en su vida deportiva, al integrarse en un evento que forma parte del circuito europeo y que este año celebra su 40º aniversario. El torneo, que se disputa la semana posterior a la Ryder Cup, reúne a figuras del deporte y del espectáculo, y destaca por su formato Team Championship, en el que cada profesional compite junto a un aficionado, generando una dinámica que combina la exigencia competitiva con el atractivo del espectáculo.

Murray, quien ya ha experimentado el éxito en el Old Course al lograr un eagle en el hoyo 18 durante la grabación de un programa para Callaway, expresó su entusiasmo por competir en su país natal. “Tengo muchas ganas de que llegue este momento. Es muy especial poder jugar en un evento profesional en toda regla, y para un escocés como yo poder hacerlo en Escocia, en un lugar tan único, lo hace aún más excepcional”, declaró el extenista en palabras recogidas por Sport.

El interés de deportistas de élite por el golf no es exclusivo de Murray. Figuras como Rafael Nadal, Roger Federer, Casper Ruud, Emma Raducanu y Carlos Alcaraz han mostrado su afinidad por este deporte tras sus carreras principales. En el ámbito internacional, atletas como el boxeador Canelo Álvarez, el nadador Michael Phelps, el futbolista Gareth Bale también han incursionado en el golf. Durante la última edición de Wimbledon, Murray compartió partidas con Carlos Alcaraz, quien relató entre risas a EFE que ambos iban empatados en victorias: “Me ganó en golf ese día, pero unos días después jugamos de nuevo y yo le gané. Así que vamos 1-1. Estamos empatados”. El propio Murray, a través de su cuenta de X, insinuó que la rivalidad continuó con una partida de desempate.

Murray, en un torneo de golf, en 2024 (Reuters/Paul Childs)

El Alfred Dunhill Links Championship no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su compromiso solidario. El evento recauda millones de dólares destinados al desarrollo de jóvenes golfistas en Escocia y Sudáfrica, así como a la Universidad de St. Andrews y a la conservación de monumentos históricos locales. El torneo profesional ofrece un premio de cinco millones de dólares, consolidando su relevancia dentro del circuito europeo y su atractivo para deportistas y aficionados.

La oportunidad de competir en el Old Course de St. Andrews representa para Murray, quien hasta hace unos meses trabajó como entrenador de Novak Djokovic, mucho más que un desafío deportivo. El extenista ha señalado que la atmósfera y el legado histórico de este campo evocan sensaciones similares a las que vivió en la pista central de Wimbledon, dos escenarios que, según sus palabras, comparten una mística difícil de encontrar en otros recintos deportivos.