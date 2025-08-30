La historia de amor de Carlos Sainz junior y la modelo Rebecca Donaldson, la “pareja más top” de la Fórmula 1

Sainz y Donaldson, figuras del automovilismo y el modelaje

La presencia de Rebecca Donaldson en el paddock de la Fórmula 1 se convirtió en un imán. La modelo escocesa y empresaria se transformó en una figura relevante en la vida de Carlos Sainz Jr., piloto español de Williams, acompañándolo en circuitos internacionales. En la última carrera antes del receso, en Hungría, la revista Hola la definió como “la pareja más top” de la Máxima, señal de lo que genera en cada autódromo.

La relación entre Sainz y Donaldson comenzó a hacerse pública en el verano de 2023, cuando fueron fotografiados juntos por primera vez. Desde entonces, la complicidad entre ambos se ha evidenciado en diferentes escenarios, como paseos por Milán, viajes a las Bahamas y Cerdeña, y su presencia conjunta en las principales carreras del calendario de la Fórmula 1. La relación se fortaleció especialmente tras la operación de apendicitis a la que Sainz se sometió en marzo de 2024, poco después de subir al podio en Baréin. Durante su recuperación, Donaldson estuvo a su lado, junto al padre del piloto, consolidando su papel como apoyo en la vida del deportista.

Rebecca Donaldson, nacida hace 28 años en Perth, Escocia, ha construido una carrera sólida en el modelaje y el emprendimiento. Su madre la animó desde pequeña a participar en concursos de belleza, y a los 17 años ganó el certamen Face of 2011, lo que le abrió las puertas a Top Model UK, uno de los concursos más prestigiosos del Reino Unido. Este impulso inicial la llevó a aparecer en portadas de revistas internacionales como Vogue (en sus ediciones de Portugal y Ucrania), Cosmopolitan, Marie Claire y Elle España. Además, ha sido imagen de campañas para marcas de lujo, entre ellas Ferrari y la joyería Diamants au Soleil.

En cada verano europeo, los ojos se posan sobre su yate

Actualmente, Donaldson está representada por la agencia Brand Model Management en el Reino Unido. Su carrera en la moda se ha complementado con su faceta empresarial, que cobró fuerza durante el confinamiento de 2020. En ese periodo, motivada por la búsqueda de un proyecto propio, fundó Muse Activewear, una línea de ropa deportiva orientada a mujeres con un estilo de vida activo. “Quería crear algo que yo misma usaría y del que estaría orgullosa. También quería llenar un nicho de mercado con productos asequibles y de alta calidad, adecuados para el uso diario”, explicó en una entrevista. Donaldson ha señalado que nunca se sintió atraída por los trabajos convencionales de oficina: “Nunca he tenido un trabajo de 9 a 5. Trabajé a tiempo parcial en ese tipo de puesto pero solo duré unos seis meses. Es probable que esta fuera la razón por la que hacerme autónoma y cumplir mi sueño de tener una firma de moda”.

En el plano personal, la vida amorosa de Donaldson ha sido objeto de atención mediática. Antes de su relación con Sainz, mantuvo un breve romance con Scott Disick, conocido por su vínculo con Kourtney Kardashian. La pareja debutó en la alfombra roja en abril de 2022 durante el estreno de The Kardashians, aunque su relación terminó semanas después. Según trascendió, la separación se produjo en buenos términos y Donaldson alentó a Disick a centrarse en sí mismo. Además, la modelo fue relacionada en el pasado con el actor Leonardo DiCaprio, lo que incrementó su exposición pública.

Otra postal de ambos en Mallorca

Por su parte, Carlos Sainz Jr., hijo del legendario piloto de rally Carlos Sainz, ha seguido una trayectoria ascendente en la Fórmula 1: hasta 2024 corrió para Ferrari y esta temporada se sumó a Williams, equipo en el que aún no logró mostrar su mejor versión tras reemplazar a Franco Colapinto. Conocido por su carácter reservado, Sainz ha optado por mantener su vida privada alejada de los focos, una actitud que comparte con su familia. Su relación anterior más conocida fue con la periodista Isa Hernáez, con quien estuvo siete años. La ruptura se confirmó a mediados de 2023, poco antes de que Sainz comenzara a aparecer en público junto a Donaldson.

En la “pelea” por ser la pareja más distinguida de la Fórmula 1, Sainz y Donaldson pujan con Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc, y Margarida Corceiro y Lando Norris.

A pesar de la atención que despiertan, tanto Sainz como Donaldson han optado por mantener su relación en un segundo plano, priorizando el apoyo mutuo en sus respectivas carreras. La evolución de su vínculo, marcada por la discreción y la complicidad, muestra que ambos han encontrado un equilibrio entre la vida pública y la intimidad, fortaleciendo su relación en el exigente entorno de la Fórmula 1.

La modelo es habitué del paddock (REUTERS/Rula Rouhana)

Se conocieron en 2023 (Rew / XPB Images / action press/Sipa USA)

La elegancia de la empresaria cautiva a la Máxima (REUTERS/Jakub Porzycki)