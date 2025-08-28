El sutil dardo de Manu Lanzini a Gallardo tras dejar River para desembarcar en Vélez

El paso de Manuel Lanzini por River Plate en su segundo ciclo dejó sensaciones encontradas tanto en el futbolista como en los hinchas. Tras su reciente incorporación a Vélez, el mediocampista reflexionó sobre su regreso al club de Núñez, la forma en que se produjo su salida y la determinación de Marcelo Gallardo de no considerarlo en los planes del equipo.

Durante una entrevista concedida al programa F12, en ESPN, Lanzini explicó que el mercado de pases de mediados de 2023 representó, a su juicio, el momento adecuado para retornar a la Argentina. “Creo que fue el momento justo. En el West Ham se me terminaba el contrato, quedaba libre, tenía una buena edad para volver, había salido campeón allá... Capaz no era titular indiscutido, pero jugaba bastante. River no tuvo que poner plata por mí tampoco. Sentía que era el momento para volver. Obviamente, como te digo, a veces salen las cosas y a veces no. Fue la decisión que tomé", indicó.

En cuanto a su desempeño, Lanzini cerró su segundo ciclo en River, el cual inició a mediados de 2023, con 59 partidos, 2 goles y 1 asistencia en dos años. Si bien tuvo continuidad al inicio bajo la conducción de Martín Demichelis, y recibió oportunidades de parte de Gallardo, no logró consolidar el nivel que se esperaba, más allá de actuaciones destacadas en los Superclásicos disputados en La Bombonera, uno con cada entrenador.

“La verdad es que no me arrepiento porque es el club que me forjó y me dio muchas cosas. Y me fui de la mejor manera. Y cuando me fui siempre quise volver. Y creo que volví cuando tenía que volver. Por ahí no se me dio como yo lo imaginaba, pero pasó así. Por ahí tenía que pasar de esta manera y esa es la realidad”, reflexionó.

“No se dio como yo me lo imaginaba. Y me tocó jugar lo que me tocó jugar. Obviamente que a mí me encantaría jugar todos los partidos, eso después ya va en la decisión del técnico y cómo uno lo ve. Yo siempre traté de dar el 100% y siempre me sentí bien. Es más, gracias a Dios no tuve muchos problemas de lesión en el último tiempo, y eso también era por cómo yo me sentía físicamente. Pero después las decisiones son del técnico”, explicó.

El desenlace de su etapa en el Millonario estuvo marcado por la determinación del Muñeco Gallardo de no tenerlo en cuenta para el segundo semestre, lo que precipitó su salida antes de la finalización de su contrato, previsto para el 31 de diciembre de este año. “Obviamente que uno nunca se lo espera. Yo pensaba terminar mi contrato con River y después iba a ver qué iba a pasar, pero bueno, son decisiones que en este caso Marcelo tenía que tomar. A veces te gustan y a veces no te gustan, podés estar de acuerdo o no, pero la decisión fue de él y lo tuve que aceptar de esa manera. No más que eso", sentenció Lanzini.

Vale recordar que el mediocampista se despidió de River con un largo mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a la dirigencia, a sus compañeros y a los hinchas y no nombró a Gallardo ni a ningún miembro del cuerpo técnico.

Por otro lado, el volante habló sobre su llegada al elenco de Liniers y el rol que cumplió Guillermo Barros Schelotto para que eso pueda suceder: “Antes de venir acá, la charla que tuve con Guillermo fue muy buena, muy honesta. Eso también fue un plus. La charla que yo tuve con él fue lo que estoy percibiendo acá en el club y eso está buenísimo (...) Cuando las cosas son claras, todo fluye más fácil. Y le podés llegar mucho más al jugador. Eso es fundamental”.

“Estoy contento porque entré bien. Antes sentía que iba a estar un poco más duro porque venía de una inactividad de largo tiempo, pero me sentí cómodo. Es un grupo muy lindo y eso se refleja dentro de la cancha”, afirmó sobre su debut con el Fortín.