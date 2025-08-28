Deportes

El Mono Burgos volverá a dirigir: el impensado club español que lo contrató

El histórico ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid será el segundo entrenador del Nuevo Pinto

El ex ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid será el segundo entrenador del Nuevo Pinto de España

Germán Burgos volverá a dirigir tras su último paso por el fútbol griego hace tres años y fue presentado como segundo entrenador del equipo Senior A de Nuevo Pinto CF, un club que milita en la categoría Regional Preferente de Madrid, lo que equivale a la séptima categoría del fútbol español.

El ex arquero de la selección argentina e histórico ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid tendrá a sus 56 años una nueva incursión en el fútbol como asistente, luego de una etapa como técnico principal que lo tuvo en el banco de Newell’s en 2021 y Aris Salónica de Grecia, en 2022. El Mono no tuvo una buena experiencia, ya que en ambos clubes dirigió 33 partidos.

“Germán ‘El Mono Burgos’ será el segundo entrenador de nuestro Senior A para esta temporada. Es un honor contar con una persona con tanta experiencia dentro del campo como en los banquillos. ¡Vamos Nuevo Pinto!“, publicó el club con sede en Madrid en sus redes sociales, con un video en el que celebran la llegada del argentino “a su nueva familia”.

El Nuevo Pinto CF se encuentra disputando una de las últimas divisiones del fútbol español, está dos escalones debajo de la Tercera RFEF y es un club muy joven, fundado a mediados de 2023 como “un proyecto familiar cocinado a fuego lento”, tal como se describe en su sitio web oficial.

El Mono Burgos fue presentado en su nuevo club, el Nuevo Pinto de España

“Desde el inicio, el objetivo fue satisfacer la creciente demanda futbolística en Pinto ofreciendo una experiencia deportiva de calidad y fomentando los valores fundamentales del deporte. El futuro es ahora. Un nuevo nacimiento que fusiona la pasión por el fútbol callejero con la visión audaz hacia el futuro. El equipo promete ser más que un simple club, apostando el talento emergente y la esencia auténtica del juego”, es la presentación del club en el que trabajará el Mono Burgos.

En su primera temporada, el Nuevo Pinto logró siete ascensos y cinco campeonatos en las distintas categorías que gestiona, consolidando un proyecto de carácter familiar que ha comenzado a ganar relevancia en el panorama local. Con la llegada del experimentado Burgos, se apunta a crecer desde las bases y seguir escalando en el fútbol español.

La trayectoria del Mono Burgos como entrenador se inició junto a Diego Simeone en el Catania de Italia, donde el Cholo dirigió en 2011 antes de pasar a Racing Club, donde el ex arquero también lo acompañó. Tras aquellas experiencias, llegó el salto mayor al Atlético de Madrid en 2012. En el Colchonero se forjó un gran cuerpo técnico y se lograron ocho títulos en 9 temporadas.

Una vez separado de Simeone, el ex arquero surgido de Ferro y campeón con River Plate, que también pasó por el Mallorca, el Atlético de Madrid y la Selección, incursionó como DT en solitario, comenzando en Newell’s. En el club rosarino no tuvo un gran desempeño y apenas dirigió 15 partidos. A principios de 2022 fue presentado en el Aris Salonica de Grecia, donde tampoco pudo sostenerse.

