Solana Sierra cayó en su debut en el US Open ante la rumana Sorana Cirstea (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Solana Sierra no logró su mejor versión y se despidió del US Open en la primera ronda. La marplatense de 21 años, única albiceleste en el main draw en la Gran Manzana, cayó ante la experimentada rumana Sorana Cirstea con parciales de 7-5 y 6-0 en una hora y 12 minutos de juego. De esta forma, la tenista que hace base en la Rafa Nadal Academy cerró su participación a nivel Grand Slam en 2025 con un saldo de ocho victorias y cinco derrotas -una de ellas fue en la qualy de Wimbledon, certamen al que ingresó como lucky loser y llegó hasta octavos de final-.

Luego de su histórica participación en Wimbledon, la carrera de la bonaerense sufrió un cambio radical. Si bien le costó la adaptación en sus dos siguientes presentaciones, el WTA 1000 de Cincinnati y el WTA 250 de Cleveland, certámenes en los que sumó tan solo dos éxitos, la oriunda de Mar del Plata aterrizó en Nueva York para un nuevo Major. En 2021, Solana alcanzó las semifinales de la competición de juveniles que se desarrolla en Flushing Meadows y, en la etapa profesional, disputó la edición de 2024, en la que superó la clasificación y cedió en la presentación en el cuadro principal.

Este martes, en el Court 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, Sierra se enfrentó a Sorana Cirstea. La nacida en Târgoviște, Rumania, hace 35 años, fue 21 del mundo agosto de 2013 y consiguió tres títulos en el circuito femenino. La pasada semana, en Cleveland, se consagró campeona desde la qualy, hilando siete triunfos que le permitieron escalar 67 escalones. Sin embargo, debido al cierre de la entry list previo a dicho evento en los Estados Unidos, la europea debió utilizar el ranking protegido, una método diseñado para los y las tenistas que sufrieron lesiones de seis o más meses de recuperación.

Posiblemente por los nervios que genera debutar en certámenes de tal envergadura, el set inicial no parecía tener una dueña. De hecho, ninguna poseyó, al menos, un punto de quiebre hasta, justamente, el juego final. Luego de asegurar su turno de servicio y adelantarse por 6-5, Cirstea apresuró a Sierra y creó el primer break-point del encuentro. La rumana, experimentada, sacó provecho y, de esa forma, cerró el primer parcial a su favor por un apretado 7-5.

Con mayor liviandad y margen, la europea estrujó al máximo su arrollador momento y, en cuestión de minutos, se situó 3-0 en el marcador. La argentina, apagada y errática, no logró contrarrestar los tiros de una Cirstea iluminada, a pesar de que en diversos games se encontró cerca de acortar la diferencia. Con otros dos quiebres, la rumana selló su pase a la segunda ronda del US Open: el score final fue 7-5 y 6-0, en una hora y 12 minutos de juego.

La actividad en suelo neoyorquino continuará este miércoles desde las 12:00 de Argentina. En el primer turno del Court 5, Tomás Etcheverry enfrentará al checo Jiri Lehecka. A continuación, en el mismo escenario, Francisco Comesaña afrontará su compromiso ante el británico Cameron Norrie. Francisco Cerúndolo, el tercer argentino en la segunda ronda, seguirá su camino el jueves frente al suizo Leandro Riedi.