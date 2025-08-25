Estaba por patear un penal clave para su equipo, el árbitro lo molestó y erró el disparo: “Eso fue lo que me enfureció”

El penal errado por Bruno Fernandes tras ser molestado por el árbitro

El penal errado por Bruno Fernandes tras un controvertido incidente con el árbitro Chris Kavanagh marcó el empate 1-1 entre Manchester United y Fulham en Craven Cottage, durante la segunda jornada de la Premier League. Otro partido sin ganar para los Diablos Rojos lejos de aliviar la presión sobre el equipo dirigido por Rúben Amorim, reavivó las críticas contra el equipo y expuso nuevamente las debilidades de unos de los grandes del fútbol inglés, que sigue sin conocer la victoria en el inicio de la temporada.

¿Cómo fue el incidente entre el réferi y el capitán del United? A los 34 minutos, el VAR intervino para señalar una falta de Calvin Bassey sobre Mason Mount dentro del área. Tras la decisión del juez, Fernandes se preparó para ejecutar el penal, pero justo antes del disparo, el árbitro chocó con él. Acto seguido, el volante portugués levantó sus manos a modo de reclamo por la situación, lo que generó que Kavanagh se acercara. El luso volvió a acomodar el balón, mientras que el arquero Bernd Leno se acercó para distraerlo.

Casi un minuto después, Fernandes remató y desvió el balón por encima del travesaño, desperdiciando la oportunidad de adelantar a su equipo. Tras el partido, el número 8 del United expresó su malestar por la actitud del colegiado: “Me molestó que el árbitro no se disculpara y eso fue lo que me provocó en ese momento. Pero esa no fue la excusa para fallar. Simplemente fallé el tiro. Puse demasiado el pie debajo del balón y por eso acabó yendo por encima del larguero. No podemos estar satisfechos con un punto. Es muy decepcionante no ganar”, dijo en diálogo con la cadena Sky.

El árbitro molestó a Bruno Fernandes en la previa de la ejecución del penal

Más allá del penal malogrado por una de las figuras del club de Manchester, el encuentro reflejó las dificultades que atraviesa el United. El equipo visitante comenzó con mejor y casi se adelantó en los primeros minutos, cuando Dorgu desbordó por la izquierda y asistió a Matheus Cunha, que estrelló su remate en el poste. Sin embargo, el dominio inicial se diluyó y el juego perdió intensidad. Por su parte, Fulham aprovechó las dudas defensivas del conjunto de Amorin, sobre todo en el juego aéreo, aunque no logró concretar sus oportunidades en la primera mitad.

En la segunda parte, el DT de la visita buscó mayor presencia ofensiva con la entrada de Sesko, pero fue la defensa la que abrió el marcador. A los 58 minutos, Leny Yoro ganó en el salto tras un córner ejecutado por Mbeumo y, tras un desvío en Rodrigo Muniz, el balón terminó en la red para el 1-0 del United. La jugada, sin embargo, no estuvo exenta de polémica: Bassey reclamó una falta de Yoro en el salto, alegando que lo empujó para impedirle llegar al balón.

Los locales no bajaron los brazos y, tras varios cambios ofensivos, logró el empate a los 73 minutos. Emile Smith Rowe, recién ingresado, aprovechó un centro de Iwobi, quien había recuperado el balón tras presionar a Dalot, para igualar el marcador. En los minutos finales, el United tuvo una última oportunidad con un cabezazo de Harry Maguire que se fue cerca del poste, pero el resultado no se movió.

Las declaraciones posteriores al encuentro reflejaron la tensión que se vive en los últimos tiempos en uno de los clubes más relevantes de la Premier League. Bruno asumió la responsabilidad por el erro y lamentó la falta de alegría en el equipo tras el gol. Amorim apuntó directo contra sus dirigidos: “Tenemos que madurar mucho como equipo. Marcamos el gol y luego nos olvidamos de cómo jugamos, todos en el campo pensaban: ‘Aguantemos la ventaja e intentemos ganar el partido’. No fuimos inteligentes en ese momento. Fernandes tiene tanta responsabilidad que sentí la falta de alegría (cuando falló). Ahora tenemos que seguir adelante pase lo que pase”.

Fernandes ya desvió el penal ante Fulham (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

Desde el lado del Fulham, Calvin Bassey consideró que la decisión del penal fue excesivamente rigurosa y celebró el fallo de Fernandes como un acto de justicia: “No creo que fuera penal. Entiendo por qué se pitó, pero fue muy duro. Intento mantenerme fuerte porque sé que viene el bloqueo y entonces lo tiro sobre mi pie. ¡El fallo fue justo! Pero el árbitro también tiene que protegernos. Soy fuerte, por lo que parece un poco más agresivo. Si fuera alguien más fuerte (que Mount), no creo que pareciera tan grave. Hay una línea muy fina entre cometer una falta y salirse con la suya. Solo tenemos que intentar ser inteligentes. ¡El fallo fue justicia!”.

El empate dejó al Manchester United con solo un punto en dos partidos, ocupando el puesto 16 de la tabla tras la derrota en la jornada inaugural ante el Arsenal. El equipo de Amorim, con apenas siete victorias en 29 partidos desde noviembre y un porcentaje de victorias del 24,1%, sigue mostrando problemas defensivos y falta de contundencia, especialmente en el juego aéreo y en la gestión de la ventaja.

En el horizonte inmediato, el United recibirá a Burnley el sábado 30 por la Premier League, aunque antes deberá visitar a Grimsby el miércoles 27 por la Copa de la Liga. Fulham, por su parte, enfrentará a Bristol City en casa por el mismo torneo y luego visitará a Chelsea en un duelo de barrio.