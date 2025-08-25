Deportes

Bayer Leverkusen aceleró por Equi Fernández: la impactante oferta que realizó y cuánto dinero le entraría a Boca

El elenco alemán quiere quedarse con los servicios del volante argentino y presentó una propuesta formal

Equi Fernández podría desembarcar en un club alemán

El interés del Bayer Leverkusen por Equi Fernández se ha intensificado en las últimas horas, con una propuesta formal de 30 millones de euros (más de USD 34.000.000) para hacerse con los servicios del mediocampista argentino. El propio futbolista, surgido de las Divisiones Inferiores de Boca Juniors, ha manifestado su deseo de que la transferencia se concrete, lo que podría generar un ingreso significativo para el club argentino.

La reciente llegada de Erik Ten Hag al banquillo del conjunto alemán, tras la salida de Xabi Alonso rumbo al Real Madrid, no ha tenido el inicio esperado. En su debut en la Bundesliga, el equipo cayó por 2-1 ante el Hoffenheim en condición de local, en un partido que también marcó el estreno de Claudio Echeverri, procedente del Manchester City. En este contexto de cambios, la dirigencia del Leverkusen busca reforzar el mediocampo y ha puesto la mira en Fernández, quien actualmente milita en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

De acuerdo con información difundida por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, la oferta del Leverkusen asciende a 30 millones de euros, sin complementos adicionales, pero incluye una cláusula de reventa del 15 % sobre las ganancias futuras. Además, en caso de que la operación se concrete, Boca Juniors recibiría aproximadamente 1.5 millones de euros (USD 1.740.000) en concepto de mecanismo de solidaridad.

El posteo de Fabrizio Romano

El plantel dirigido por Ten Hag cuenta actualmente con la presencia de Claudio Echeverri, Exequiel Palacios y Alejo Sarco, y atraviesa una etapa de reconstrucción tras la partida de Xabi Alonso y la salida de dos de sus figuras, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, al Liverpool. La intención del club es fortalecer el centro del campo, especialmente tras la marcha de Granit Xhaka, quien fue una pieza clave en las últimas temporadas.

Durante su primera temporada en el Al-Qadisiyah, Equi Fernández disputó 37 partidos, marcó un gol y brindó cuatro asistencias. El equipo finalizó en la cuarta posición y se consagró subcampeón de la King’s Cup. El rendimiento sostenido de Fernández en Arabia Saudita, sumado a su desempeño previo en Boca, ha despertado el interés de varios clubes europeos.

El futuro de Exequiel Palacios influye directamente en la posible llegada de Fernández. Según la prensa alemana, Al Nassr y Al Ahli estarían dispuestos a desembolsar más de 50 millones de euros para fichar al campeón del mundo.

El director deportivo Simon Rolfes negó públicamente cualquier intención de vender a Palacios: “No tenemos ninguna intención de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado. ¡Estamos planeando con él!”. Palacios mantiene contrato con el club alemán hasta 2028. No obstante, fuentes cercanas al club citadas por el periodista Ben Jacobs señalaron que la directiva solo consideraría su salida ante una oferta formal de 45 millones de euros (USD 52.420.000), cifra que permitiría afrontar una renovación centrada en la captación de jóvenes talentos.

La política de fichajes del Leverkusen en este mercado ha estado marcada por la apuesta a futbolistas con potencial de crecimiento. Además de la probable llegada del ex volante de Boca, el club sumó a varios jugadores menores de 23 años.

Entre los refuerzos más destacados figuran Malik Tillman (23 años, procedente del PSV) y Jarrel Quansah (22 años, desde el Liverpool). Otros fichajes relevantes incluyen a Loic Badé (25 años), Ibrahim Maza (19 años), Mark Flekken (32 años), Ernest Poku (21 años) y Christian Kofane (18 años).

La reciente incorporación del Diablito Echeverri refuerza esta tendencia. El exdelantero de River Plate llegó cedido por una temporada desde el Manchester City, sin opción de compra, por lo que el argentino de 19 años deberá regresar al club británico al finalizar la temporada europea.

