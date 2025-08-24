Deportes

“¡No, Max!“: la maniobra de Verstappen en un carrito de golf que causó furor entre los fanáticos de la F1

El cuádruple campeón de la Máxima se divirtió en medio de un juego con amigos y asustó a su pareja Kelly Piquet

El sobrepaso de Max Verstappen con un carrito de golf

Si bien está de vacaciones, Max Verstappen no deja de acelerar. En este caso fue arriba de un carrito de golf, durante una jornada de relajación con amigos, y el video de su maniobra se hizo viral entre los fanáticos de la Máxima. El cuádruple campeón mundial de Fórmula 1 disfruta de un merecido descanso junto a su familia en Portugal.

Los gritos de Kelly Piquet y la expresión de asombro de una niña pequeña rompieron la calma de un campo de golf cuando su pareja, decidió transformar un paseo familiar en una escena propia de la F1. El neerlandés de 27 años, lejos de los circuitos, protagonizó un sobrepaso inesperado en una maniobra que quedó registrada en un video que rápidamente causó furor entre los simpatizantes del neerlandés.

Ni siquiera en vacaciones el piloto baluarte de Red Bull logra desprenderse de su instinto competitivo. En el video, se observa cómo toma el control del buggy y, con una precisión que recuerda a sus mejores momentos en la pista, decide adelantar a otro vehículo saliéndose del camino marcado.

Max con su hija, la
Max con su hija, la pequeña Lily (@Max33Verstappen)

La reacción de Kelly Piquet, y de su sobrina, que viajaba como copiloto, no se hizo esperar: ambas se aferraron a las barras de seguridad mientras los gritos de sorpresa acompañaban la maniobra. “¡No, Max!”, fue el grito que se escuchó mientras Verstappen, fiel a su estilo, exigió un adelantamiento aunque lo hizo de forma “anti reglamentaria”, ya que pisó el césped para dejar atrás al otro vehículo.

La escena, que fusiona el mundo del automovilismo con el golf, no tardó en captar la atención de los usuarios. Muchos destacaron la destreza de Verstappen al ejecutar una especie de “Draw”, término propio del golf que describe un golpe curvado hacia la izquierda, pero que en esta ocasión se aplicó a la conducción del carrito. Esta combinación inusual de deportes aportó un matiz humorístico al episodio, reforzando la imagen del piloto como alguien incapaz de dejar de competir, incluso en contextos ajenos a la velocidad profesional.

El impacto del video coincidió con una temporada particularmente exigente para Red Bull y su piloto estrella. A diferencia de años anteriores, el equipo ha enfrentado altibajos en su rendimiento y una competencia más sólida por parte de Ferrari. A pesar de estos desafíos, Verstappen sigue siendo el referente principal de la parrilla y una de las figuras más seguidas del automovilismo internacional.

Max Verstappen en la moto
Max Verstappen en la moto de agua junto a su pareja, Kelly Piquet (@Max33Verstappen)

Durante este periodo de receso de tres semanas por el verano boreal, Max se mostró distendido con los suyos y subió fotos en sus redes sociales con su pequeña Lily en brazos. “Buenos tiempos”, escribió el neerlandés.

Verstappen es tercero en el campeonato con 187 puntos y está lejos de poder pelearles el título a los pilotos de McLaren, Oscar Piastri (284), y Lando Norris (275). No obstante, el neerlandés logró vencer en tres ocasiones en esta temporada y como puede da pelea. Red Bull hoy no es el equipo dominante como lo fue entre 2022 y la mitad de 2024, ya que es cuarto en el Campeonato Mundial de Constructores.

Mientras los aficionados esperan su regreso a la pista, el piloto neerlandés mantiene la atención del público con gestos que trascienden el asfalto. El próximo 31 de agosto, Verstappen volverá a la acción en el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, donde buscará reafirmar su posición en la temporada 2025.

