El brutal ataque del hijo de una leyenda de UFC contra una figura de lucha libre: perdió el conocimiento y debió ser hospitalizada

Hijo de una figura de UFC atacó a luchadores en un evento en Estados Unidos

La noche del sábado en Los Ángeles quedó marcada por una escena que superó los límites del espectáculo. Es que Raja Jackson, hijo del legendario ex campeón de UFC Quinton Rampage Jackson, protagonizó un ataque que dejó a un luchador hospitalizado durante el evento de Knokx Pro Wrestling. La secuencia mostró cómo la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó de forma alarmante al punto que otros intérpretes que se encontraban en el cuadrilátero debieron intervenir para defender a su colega.

El incidente se desencadenó tras un tenso intercambio previo entre Raja y Stuart Smith, conocido popularmente dentro de la lucha libre como Syko Stu, que en principio formaba parte del guion habitual de los combates televisivos que buscan entretener al público infantil. Sin embargo, la situación se tornó real cuando Smith golpeó la cabeza de Raja con una lata de cerveza, provocando que ésta explotara antes de que comenzaran los desafíos arriba del ring. Ese gesto, lejos de quedar en el terreno de la actuación, pareció encender la furia de Raja, quien respondió con una serie de golpes contundentes mientras Smith yacía inconsciente en la lona. Los gritos del público resonaron en el recinto mientras la agresión continuaba hasta que fue interrumpida por otros luchadores.

Fue una reacción tardía. Solo después de varias conexiones, similares a las que improvisaba su padre dentro del octágono de UFC, miembros de seguridad y otros luchadores lograron contener a Raja. Si bien Smith recibió atención médica inmediata, debió ser trasladado de urgencia al hospital con heridas graves y en estado inconsciente. Según informó el medio The Sun, en declaraciones recogidas por Syko Stu, el luchador afectado se encuentra despierto y en condición estable.

El trasfondo del altercado expuso que la participación de Raja Jackson en el evento no era la de un luchador profesional, sino la de un peleador de artes marciales mixtas que se sumó a la función como parte de un espectáculo que se desvirtuó de manera inesperada.

El ingreso del joven amante de MMA al ring y su enfrentamiento verbal con Smith estaban planeados, pero la violencia que se desató no formaba parte del libreto. El propio Quinton ‘Rampage’ Jackson se expresó en sus redes sociales para condenar lo ocurrido y aclarar la situación: “Quiero aclarar la información errónea sobre mi hijo Raja. Me han confirmado que el luchador (Stewart Smith) está despierto y estable”.

En su breve comunicado, el ex campeón de UFC explicó que “Raja recibió un golpe inesperado en el costado de la cabeza momentos antes del combate de Smith. Y le dijeron a Raja que podría vengarse en el ring”. Además, el legendario luchador agregó que creyó que todo formaba parte del espectáculo, pero reconoció que fue “un mal juicio y una obra que salió mal”. En su cuenta de X (ex Twitter) el ex campeón completó: “Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional y no tenía por qué estar involucrado en un evento como este”.

Finalmente, Quinton Jackson también expresó su desaprobación hacia la conducta de su hijo: “¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo!”. De todos modos, aclaró que el joven había sufrido una conmoción cerebral durante un entrenamiento días antes y que no debía haber participado en ninguna actividad física. El ex campeón manifestó su preocupación tanto por la salud de su hijo como por el bienestar del rival que debió ser hospitalizado: “Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith”.

Cabe señalar que el mensaje concluyó con una disculpa pública, con una muestra de que no le gustaría volver a vivir una situación similar: “Me siento muy afectado por lo sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK (organización del evento que transmitió en vivo) por la situación”.