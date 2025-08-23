Deportes

La frase de Xabi Alonso sobre la inesperada polémica que existe con Franco Mastantuono: “No he hablado, pero yo me centro en el jugador”

El director técnico del Real Madrid elogió al joven argentino en la previa al duelo contra Oviedo y se refirió a la inesperada controversia por su nombre de pila

Xabi Alonso se refirió a la polémica que se generó entorno al nombre de Mastantuono

La irrupción de Franco Mastantuono en la plantilla del Real Madrid no solo generó expectativa por su talento futbolístico, sino que también desató un debate mediático vinculado tanto a sus posibilidades como titular en el calendario de La Liga como a la inesperada polémica por su nombre, coincidencia que alimentó discusiones en redes sociales y en la opinión pública española. En la previa del duelo ante el Real Oviedo, el entrenador Xabi Alonso abordó ambos ejes en conferencia de prensa, dejando en claro su respaldo profesional al joven argentino y abriendo la puerta a una participación protagónica en la segunda fecha del campeonato.

Según resaltó AS en su cobertura del encuentro con los medios, Alonso se mostró cauto al referirse a la alineación pero resaltó la integración de Mastantuono en el plantel. “Lo he visto entrenando bien, con una integración muy buena con los compañeros. Parece que lleva más tiempo del que realmente lleva”, afirmó el técnico. El entrenador agradeció la predisposición del mediocampista y elogió el impacto que tuvo en el debut ante Osasuna, donde ingresó a los 68 minutos y aportó dinamismo en el tramo final del partido.

El técnico vasco aclaró que Mastantuono estará entre los convocados para el encuentro ante Oviedo y no descartó ningún escenario. “El otro día lo vi bien. Entró con buen impacto y energía. Mañana entra en la convocatoria y tiene opciones como todos de poder jugar”, subrayó.

El análisis sobre las posibles funciones del ex River dentro del equipo blanco fue uno de los puntos más detallados en el intercambio con la prensa. Alonso precisó: “Puede jugar en la última línea y también de enganche. En River jugó mucho de 10 y luego se fue acomodando de extremo. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones, tiene movilidad y capacidad de asociación. Es un jugador al que le gusta asociarse, no solo tiene jugada individual”. Así, el entrenador destacó la versatilidad táctica de Mastantuono, una característica que lo posiciona como una alternativa válida tanto por el centro como por los costados.

El presente del joven argentino se vio también envuelto en una controversia simbólica especialmente en redes sociales por la coincidencia de su nombre de pila con el del dictador español que protagonizó el golpe de Estado de 1936. Aunque el tema fue materia de debate en diversos foros argentinos y españoles, Alonso restó dramatismo a la situación. Un periodista le planteó el tema al DT en la conferencia: “En Argentina ha llamado mucho la atención el escándalo o escandalete que se montó el otro día porque parte del Bernabéu llamara a Franco por su nombre, que lo vitorearan de esa forma, y no se ha llegado a entender muy bien cómo se puede vivir del pasado de esa forma. Que se trate de cancelar a una persona simplemente por su nombre. ¿Ha llegado a hablar con el jugador como para decirle que se mantenga al margen de esas discusiones?“, le señaló.

No he hablado, porque yo me centro en el jugador y le veo bien a Franco. Lo he visto que está entrenando bien, que está teniendo una integración muy buena con los compañeros, parece que lleva más tiempo del que lleva”, comenzó su relato. Luego de destacar sus cualidades futbolísticas, afirmó: “Yo lo veo con una sonrisa, más que con alguna preocupación”. El técnico buscó poner paños fríos a la insólita discusión acerca del trasfondo histórico del nombre Franco y su referencia en el contexto español.

Durante la rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid se refirió a la competencia por los distintos puestos del equipo. Xabi ratificó su política meritocrática para la elección de titulares. “Cualquiera que esté en la convocatoria puede ser titular”, señaló.

El ex estratega del Bayer Leverkusen también fue consultado por otros aspectos tácticos y organizativos, refiriéndose a las múltiples opciones que ofrece el actual plantel. Sostuvo que Mastantuono figura dentro de los jugadores con calidad para ejecutar tiros libres, junto a nombres como Arda Güler, Trent Alexander-Arnold y Kylian Mbappé.

En paralelo, la política de gestión de plantel impulsada por Alonso destaca la flexibilidad posicional y el aprovechamiento de los recursos disponibles. “Hablamos mucho del juego, de cómo podemos mejorar. Con pocos partidos tienes poca información y tenemos que ir analizando. Hay perfiles para jugar diferentes sistemas, teniendo la idea clara y por qué queremos hacer las cosas. Podemos tener flexibilidad”, analizó el entrenador sobre el armado colectivo.

Al ser consultado sobre a qué distancia se encuentran actualmente del nivel del Barcelona, el director técnico fue rotundo: “No me preocupa nada. Me preocupa mi nivel, cómo estamos. Cada semana vamos a poder estar mejor y crecer como equipo”.

