Los mejores memes del triunfo de River Plate ante Libertad por la Libertadores: "San Franco Armani" y la racha de los penales

Tras el empate 1-1 en el estadio Monumental, el Millonario se impuso por 3 a 1 en los disparos desde los doce pasos y avanzó de fase. Así reaccionaron en las redes sociales

En un estadio Monumental exultante, River Plate se impuso por 3 a 1 por penales ante Libertad y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El duelo, que terminó empatado 1 a 1 luego de 180 minutos de máxima tensión, se definió desde los doce pasos, donde la figura de Franco Armani se agigantó al contener el último disparo. De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo puso fin a una racha de ocho definiciones por penales consecutivas perdidas.

Sebastián Driussi anotó el gol de River cuando promediaba el primer tiempo, pero Robert Rojas lo igualó de cabeza sobre el final de dicha etapa. Al comienzo del complemento, la expulsión de Giuliano Galoppo obligó a realizar variantes al Muñeco, y a prescindir de Juanfer Quintero, quien hasta ahí venía realizando un correcto encuentro. Desde entonces, el cuadro paraguayo se animó y fue en busca del triunfo, en un partido que se transformó en ida y vuelta.

Sin embargo, ambos equipos no estuvieron finos y la clasificación debió dirimirse con disparos desde el punto penal. El arquero Franco Armani fue clave al detener el remate definitivo de Marcelo Fernández, asegurando la victoria para los de la banda roja.

En la tanda definitiva, convirtieron para River Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta, mientras que Marcos Acuña vio su disparo contenido por el arquero Martín Silva. Por el lado de Libertad, solo Diego Viera logró marcar su ejecución, mientras que los intentos de Jorge Recalde, Hernesto Caballero y Marcelo Fernández no llegaron a buen puerto, lo que selló el 3-1 final.

Las redes sociales estallaron con los clásicos memes. Los fanáticos de River Plate celebraron por otra actuación histórica de Franco Armani. También reflejaron la desazón por el cambio de Juanfer Quintero, tras la expulsión de Galoppo, y el lamento de que un ex millonario, como Robert Rojas, les haya convertido.

Los mejores memes del triunfo de River Plate en los penales ante Libertad que lo clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores:

