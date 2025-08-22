Deportes

La esposa de Rodrigo Rey contó que barras de la U de Chile desnudaron y fracturaron a empleados de Independiente

Laura Cáceres publicó en sus redes sociales una conversación que denunció el accionar de los violentos trasandinos durante los graves incidentes en el cruce por la Copa Sudamericana

Laura Cáceres, la pareja de
Laura Cáceres, la pareja de Rodrigo Rey compartió una serie de mensajes en sus redes sociales

Las repercusiones por los graves incidentes sucedidos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana siguen apareciendo. Ahora, Laura Cáceres, esposa del arquero y capitán del Rojo, Rodrigo Rey, compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales con detalles sobre los hechos.

La publicación de Cáceres en Instagram incluyó la captura de una conversación en la que se describen episodios de extrema violencia. El relato señala que los hinchas de U de Chile no solo causaron destrozos en las instalaciones del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y lanzaron proyectiles. “Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara”, comienza el chat que mostró.

El mismo intercambio revela que la violencia alcanzó a los equipos de seguridad. “Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad le cortaron el cuello”, se lee en el testimonio compartido por Cáceres.

“Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino a matarnos, no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha”, fueron las últimas palabras que se observan en la conversación de la que no se distinguen quienes son los participantes y cuya captura luego fue borrada de las historias de Cáceres.

La reacción de la pareja del guardameta no se limitó a la difusión de estos mensajes. Más tarde, publicó un video en el que un periodista argentino denuncia los hechos mencionados. Además, publicó otra historia en la que incluyó una imagen de un adulto abrazando a un niño, ambos identificados como hinchas de Independiente, en la que escribió: “Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan el fútbol”.

“A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores. Con el corazón en la mano porque Chile es un país que amo! Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa, no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos países. Deseo que cada quien deje los fanatismos de lado y piense con el corazón y piense objetivamente”, añadió la esposa de Rey.

Una de las publicaciones de
Una de las publicaciones de Cáceres

La publicación concluyó con una sentencia que resume el sentimiento tras los incidentes: “¿Quién empezó? Ya se sabe... ¿Cómo terminó? También! Anoche, PERDIMOS TODOS!”.

Luego de ese posteo, compartió otro mensaje, aunque no era de su autoría. “Lo que sucedió con Independiente nos deja una profunda tristeza. El fútbol y todos los deportes deberían ser lugares de pasión, alegría y compañerismo, nunca escenarios de violencia”, comenzó el mensaje reposteado por Cáceres.

Luego, continuó: “Necesitamos volver a esos valores que enseñan respeto, trabajo en equipo y juego limpio”. Finalmente, la publicación concluyó con una reflexión: “Que cada partido sea una oportunidad para compartir, aprender y crecer, no para agredir”.

Otro de los mensajes compartidos
Otro de los mensajes compartidos por Cáceres

