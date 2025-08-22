Deportes

Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: los elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

La cuenta oficial de Instagram de la Máxima destacó el trabajo que está realizando el piloto argentino en Alpine

La F1 respaldó a Franco
La F1 respaldó a Franco Colapinto en Alpine

A una semana de que se reinicie la actividad de la Fórmula 1, la Máxima volvió a respaldar el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Después de varios análisis en donde hizo hincapié en las dificultades que tuvo al competir con un monoplaza A525 que tiene grandes falencias, la categoría reina puntualizó en las cualidades que demostró el argentino desde su debut en 2024 de la mano de Williams. Además, se refirió a sus posibilidades de participar en la temporada 2026 con la escudería francesa.

A partir de una publicación en el Instagram oficial de la F1, la Máxima realizó un repaso de los 20 pilotos de la grilla y detalló la experiencia en los Grandes Premios. Allí también dejó un contundente mensaje que corta de raíz con las especulaciones que señalan que Colapinto podría ser relegado de su butaca en las 10 carreras que resta. “Conoce la parrilla... y dónde se encuentran para el resto de la temporada 2025”, reconoce en la leyenda del posteo.

De esta manera, más allá de que este medio ratificó en reiteradas oportunidades que el argentino completará la temporada, la Fórmula 1 volvió a manifestar dicha decisión del Alpine. “Tras su breve paso por Williams en nueve carreras en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada, esta vez ocupando el segundo asiento de Alpine en sustitución de Jack Doohan a partir de Emilia-Romagna”, comenzó el texto que repasaba la carrera de Colapinto en la Máxima.

En esta misma línea, la publicación de la F1 respaldó contundentemente el trabajo que está realizando al mando del A525 como compañero de Pierre Gasly: “Aunque hasta ahora el popular argentino no ha conseguido sumar puntos, su velocidad natural es evidente, ya que nunca se aleja mucho de su compañero de equipo Pierre Gasly. Su objetivo será convertir su experiencia en puntos, con el fin de consolidar su puesto en la parrilla para 2026”.

El mensaje de la Fórmula
El mensaje de la Fórmula 1 al presente de Franco Colapinto en la categoria

Durante el parate de actividad en pista del Gran Circo, no es la primera vez que la Máxima hace un análisis sobre los corredores, además de puntualizar en el rendimiento que tuvieron en los 14 Grandes Premios disputados en el 2025. Cabe resaltar que Colapinto participó únicamente en ocho de estos, algo que pone en la balanza su gran rendimiento. En el mano a mano contra su compañero Gasly, el francés se impone por 5-3 sobre el pilarense en la posición final de una carrera. Esto contrasta con los resultados entre Pierre y Doohan, a quien siempre le ganó en el duelo individual.

Algunas semanas atrás, la F1 realizó un análisis sobre los novatos de la temporada 2025. Allí, dejó un contundente veredicto sobre el rendimiento de Colapinto en pista, haciendo alusión a las dificultades que tuvo que sobreponerse. "Franco Colapinto y Jack Doohan (Alpine). Revela una situación atípica. Ambos lograron superar a Pierre Gasly en clasificación en alguna ocasión, pero la inestabilidad ha dificultado su progreso“, aseguró.

A esto, sumó: “Doohan, tras dos accidentes en Melbourne y Suzuka y una presión mediática constante, fue reemplazado poco después de superar a su compañero en Miami. Colapinto, por su parte, afrontó el reto de debutar sin pruebas de pretemporada y con un ingeniero de carrera nuevo, lo que complicó su adaptación. Si Franco logra capitalizar la experiencia adquirida (corrió con Williams en 9 de los 10 circuitos que restan) y mejorar en clasificación, podría revertir una temporada complicada y sumar sus primeros puntos. El extraño manejo de Alpine con su segunda butaca dejó a dos dignos conductores peleando con una mano detrás de la espalda”.

Franco Colapinto volverá a competir
Franco Colapinto volverá a competir de manera oficial en la F1 en el Gran Premio de Países Bajos, en el último fin de semana de agosto

Por otro lado, aprovechando el parón veraniego de la competición, hicieron hincapié en el trabajo individual de cada escudería. ¿El veredicto? Una muestra contundente de las falencias que tiene el monoplaza A525 y los problemas internos del team con sede en Enstone. “Los hechos subyacentes son que el coche de Alpine no es lo suficientemente rápido esta temporada, dejando al equipo con sede en Enstone en el fondo de la Clasificación de Constructores”, argumentaron. Vale recordar que el equipo galo solamente sumó 20 unidades en 14 carreras, mientras que su siguiente perseguidor, Haas, tiene 35.

“Doohan disputó las seis primeras rondas de la temporada junto a Gasly, pero fue el francés más experimentado quien lideró las estadísticas de enfrentamientos en clasificación. El único evento en el que el australiano salió por delante en clasificación fue en Miami, ya que llegó a la Q2 antes de asegurar el 14º puesto en la parrilla después de que Gasly fuera eliminado en la primera fase. Sin embargo, la carrera de Doohan el domingo duró menos de una vuelta después de que él y Liam Lawson hicieran contacto en la primera curva, y para la siguiente ronda en Imola fue relegado de nuevo a piloto reserva, con Colapinto ocupando su lugar”, ilustró la F1 el paso del oceánico por las pistas, dando a entender que no mostró demasiadas herramientas para pelear con el francés.

Por último, se refirió a la labor de Colapinto, donde enfatizó en el ritmo de carrera demostrado por el pilarense, uno de sus puntos fuertes. “Con el argentino habiendo tenido ya ocho fines de semana de carrera junto a Gasly, sigue siendo el francés quien lidera -aunque Colapinto mostró ritmo en Canadá y Hungría-”, destacó.

