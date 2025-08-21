Lanús y Central Córdoba pujarán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Lanús y Central Córdoba buscan quedarse con un boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero se jugarán este jueves, desde las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo de alto voltaje cuya serie continúa abierta: el equipo santiagueño trae la ventaja de haber ganado 1-0 en la ida, por lo que el local necesita sumar al menos un gol para forzar el desempate o la clasificación directa, según la reglamentación.

El árbitro designado para dirigir el encuentro será el chileno Cristian Garay, acompañado por Juan Laras en el VAR. El escenario, conocido popularmente como La Fortaleza, recibirá a un Granate motivado por la racha positiva que transitó luego del traspié en el juego de ida. Para el Ferroviario, en tanto, la posibilidad de sostener la diferencia mínima le abre el sueño de avanzar por primera vez a la ronda de los ocho mejores del certamen continental.

La historia entre ambos equipos se definió parcialmente en el estadio Madre de Ciudades, donde el Ferroviario se impuso por la mínima tras el gol anotado por Gastón Verón. Aquella victoria santiagueña marcó una tendencia de la serie, pero no estableció certezas: las estadísticas señalan que Lanús perdió otros duelos de ida contra rivales argentinos en torneos internacionales y logró revertir la clasificación, como ocurrió en la Copa Libertadores 2017 frente a San Lorenzo y River Plate.

No obstante, los antecedentes inmediatos entre ambos en La Fortaleza favorecen al elenco visitante: en la Liga Profesional 2024, Central Córdoba se mantuvo invicto en sus visitas al estadio de Lanús, llevándose una victoria por 1-0 en marzo y un empate 1-1 en agosto.

La actualidad de Lanús invita al optimismo dentro del plantel conducido por Mauricio Pellegrino. Tras la derrota ante Rosario Central en el inicio de la racha, el Granate encadenó una serie de resultados que consolidaron su levantada: venció a Sarmiento en Junín, eliminó a Huracán en la Copa Argentina, superó a Talleres y consiguió una remontada destacada ante Gimnasia en La Plata. Para esta llave el entrenador recuperó algunos soldados importantes, como Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Walter Bou, quienes se perdieron la ida por diversas lesiones.

Del otro lado, Central Córdoba afronta este compromiso con ocho partidos invicto tras la caída ante Liga de Quito que lo derivó a los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Omar De Felippe construyó su fortaleza en la consistencia defensiva, con apenas cuatro goles recibidos en esta seguidilla. Esta solidez le permitió asegurar su posición en la serie y llega al sur bonaerense con la expectativa de hacer historia y alcanzar por primera vez los cuartos de final del torneo.

El vencedor de la llave deberá enfrentarse en cuartos de final al Fluminense, que viene de dejar en el camino al América de Cali.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza)

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

AVAR: Edson Cisternas (Chile)

Hora:

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.30 Ecuador, Colombia y Perú

18.30 México

Televisación: DSports

Ida: Central Córdoba 1-0 Lanús

Los mejores momentos de Central Córdoba de Santiago del Estero-Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana