Infidelidad, insultos y chats íntimos: el nuevo escándalo que sacude a una estrella del fútbol brasileño con su ex esposa

Vitor Roque se había divorciado de Dayan Lins al año de casarse y se filtraron detalles de la denuncia de su ex pareja

Vitor Roque y un nuevo escándalo judicial con su ex esposa, Dayana Lins

Mientras aguarda la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores con Palmeiras, el delantero de 20 años Vitor Roque quedó envuelto en un nuevo escándalo con su ex pareja, la influencer brasileña Dayana Lins, quien presentó una demanda para anular el acuerdo prenupcial con el futbolista. Además, se filtraron los detalles de algunas grabaciones que se presentaron ante la Justicia.

Esta nueva denuncia, según informó el sitio de LeoDias, la creadora de contenidos acusa al talentoso futbolista que regresó a Brasil tras un paso por el Barcelona de infidelidad, insultos y de haber utilizado el matrimonio como una estrategia para facilitar su integración en España. La diseñadora de 20 años sostiene que el vínculo con el futbolista fue instrumentalizado para que él pudiera presentarse como un “hombre casado”, condición que, de acuerdo a su versión, le habría abierto puertas en el fútbol europeo.

En cuanto a los detalles que divulgó el periodista brasileño, aparecen diálogos místicos que mantuvo la madre de Vitor Roque con su ex nuera: “Day, ahora tenemos que orar. Mira, Dios nos ha mostrado, y el Diablo ya no tiene poder. Así que, hija mía, tenemos que creer que esto pasará. ¿Entiendes? Sigue orando para que Dios aclare su mente, en el nombre de Jesús, para que le abra la visión y los ojos. ¡En el nombre de Jesús! Ahora es el momento de mantenerse fuerte, de no desanimarse. ¡Es hora de seguir adelante!”

Incluso, la mujer le pidió a Dayana que no revele el diálogo con otras personas por el bien de su hijo: “Por favor no hables con nadie, especialmente con las esposas (de los otros jugadores), porque todo lo que digas se lo pasarán a Vitor, habla con Jesús”.

Vitor Roque y su ex pareja, Dayana Lins, durante la presentación del jugador brasileño en el Barcelona (REUTERS/Bruna Casas)

El portal de LeoDias además tuvo acceso a las capturas de pantalla de las conversaciones secretas de Vitor Roque con otras mujeres. En uno de los chats, el delantero del Palmeiras le dice a una de las damas: “¡Confío en ti, chica! Te llamé por Instagram la otra vez. No lo uso mucho aquí”. Incluso, el goleador hizo un comentario sobre sus partes íntimas: “No es pequeño, es muy grande”. La mujer respondió diciendo que el futbolista estaba aprendiendo español muy rápido y, al concertar una cita con ella, declaró: “Tienes que callarte”. Según la publicación, el futbolista habría mantenido una vida de soltero, saliendo de casa sin el anillo de compromiso y manteniendo relaciones paralelas.

La relación entre Vitor Roque y Dayana Lins comenzó en julio de 2023 y la pareja contrajo matrimonio en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la convivencia se deterioró rápidamente tras la llegada del jugador, que en ese entonces jugaba en Athletico Paranaense, al Barcelona. Lins declaró que la actitud de su esposo cambió de forma radical, hasta el punto de que ella llegó a sentirse desplazada en su propio hogar. “Había situaciones como no saber si podías comer lo que había en la heladera, en tu propia casa”, relató la influencer, quien también mencionó que “no podía salir a comprar comida para los perros y tenía que pedirle a otros que la compraran”.

La polémica se intensificó cuando, a principios de 2025, Dayana Lins solicitó el divorcio. Según fuentes citadas por LeoDias, la influencer entregó al tribunal documentos que respaldan su versión de los hechos. Entre las pruebas presentadas figuran capturas de pantalla de conversaciones privadas de Vitor Roque con otras mujeres, en las que se evidencian mensajes de carácter íntimo que probarían la infidelidad.

Además de las supuestas traiciones, la demanda incluye la denuncia de un ambiente hostil y de insultos dirigidos tanto a Dayana Lins como a su madre. En las grabaciones de audio, el futbolista presuntamente utiliza términos como “gorda”, “caza fortunas” o “arrogante” para referirse a su ex suegra. Estos audios forman parte del expediente judicial y agravan la imagen pública del delantero.

La demanda presentada por Dayana Lins no solo genera un escándalo en la vida privada de Vitor Roque, quien intentará mantenerse enfocado en el duelo del jueves en Brasil, donde Palmeiras se jugará la clasificación a cuartos de final de la Libertadores ante Universitario de Perú.

