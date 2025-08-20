Estudiantes recibirá a Cerro Porteño con la misión de sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Luego de la agónica victoria conseguida en Paraguay, Estudiantes recibirá a Cerro Porteño en La Plata, con la misión de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El duelo comenzará a las 19 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi y representa una oportunidad para que el Pincha confirme su buen momento internacional. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez llega con ventaja tras imponerse por 1 a 0, gracias a un penal ejecutado por Santiago Ascacíbar en los minutos finales. Este resultado obliga a al combinado guaraní a buscar una victoria por al menos de un gol para igualar la serie y forzar una definición por penales, o por dos tantos para avanzar directamente. La transmisión del partido estará a cargo de Fox Sports y Disney +.

El recorrido del León en la presente edición del certamen continental ha sido sólido. El equipo platense accedió a los octavos de final tras finalizar en la primera posición del Grupo A, superando a rivales de peso como Botafogo y Universidad de Chile. Este desempeño le permitió encarar la fase de eliminación directa con confianza y con la expectativa de consolidarse como uno de los candidatos al título más codiciado de América.

En el ámbito local, el presente de Estudiantes muestra matices. Si bien el equipo viene de una derrota por 3 a 2 ante Banfield en el Torneo Clausura, se mantiene en la segunda posición de la Zona A con nueve puntos. Este rendimiento le otorga margen para enfocarse en el objetivo internacional sin descuidar la competencia doméstica.

Por su parte, la designación de Diego Martínez como entrenador de Cerro Porteño ha generado expectativas, especialmente por su reciente paso por Boca Juniors. Ahora, el técnico argentino enfrenta el desafío de revertir una serie adversa. El equipo paraguayo necesita una actuación muy superior a la que mostró en el primer encuentro si pretende avanzar a fase de los ocho mejores del continente.

Probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.

Hora: 19.00

TV: Fox Sports y Disney+

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Estadio: Jorge Luis Hirschi