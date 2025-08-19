Los detalles del cortocircuito entre Julián Álvarez y Simeone tras el cambio en la caída del Atlético de Madrid: “Hay una desilusión importante”

La nueva era que se inició este fin de semana para el Atlético de Madrid derivó en un inesperado cortocircuito que encendió todas las alarmás. Julián Álvarez anotó un golazo de tiro libre, pero no alcanzó: Espanyol revirtió el partido y se impuso 2-1 en el Estadio Cornellà-El Prat, un resultado que puso el foco sobre las decisiones de Diego Pablo Simeone durante el trámite.

El Cholo citó a los siete fichajes de este mercado y utilizó a cinco de ellos como titulares, con el Araña como nuevo líder futbolístico. El argentino de 25 años pagó la confianza con una obra de arte que adelantó al equipo pasada la media hora. Pero minutos después del empate de Waldo Rubio, Simeone lo reemplazó por Alexander Sorloth y segundos más tarde llegó el tanto triunfal de Pere Milla para el dueño de casa.

La cara de fastidio del ex River Plate y Manchester City al salir de la cancha ya había sido destacada por varios seguidores en el momento, pero en España apuntan a un problema más profundo detrás.

“El enfado lo hemos visto todos en televisión, no le ha gustado nada a Julián. El enfado evidentemente existía todavía cuando ha entrado al vestuario, pero se ha convertido más en una decepción. La temporada pasada hubo momentos en los que a Julián no le gustaron ciertas decisiones de Simeone que, como explicaba antes, no le hacían creer que era esa estrella del equipo, ese guía para Atlético de Madrid. Son detalles que el club le dijo que no iba a haber esta temporada y ha vuelto a ver en la jornada 1. Ya no es tanto un cabreo, sino una decepción. Hay una desilusión importante en el entorno de Julián Álvarez y en Julián Álvarez. No están contentos”, afirmó Iñaki Villalón en el programa español el Chiringuito.

El cronista detalló que semanas atrás se habría dado un diálogo entre el jugador y la directiva para evitar este tipo de cosas: “Julián Álvarez evidentemente lo que hace entender al club es que hay ciertas situaciones que no han gustado y el club lo entiende”.

En conferencia de prensa, Simeone le quitó dramatismo al tema: “¿Enfadado con el cambio?“, le planteó a la cronista que le pidió una mirada sobre el enojo del Araña. “El jugador ha salido y cuando se ha sentado en el banquillo ha hecho como que no con la cabeza”, le respondió.

“¡Ah, es normal! Yo también. Es normal que todos los futbolistas se enojen. Nosotros cuando jugamos con los amigos y te dicen cambiá, dejá entrar al otro, te enojás. Decís ‘quiero seguir jugando yo’. Así que imaginate los jugadores, es normal. porque aparte estaba haciendo un gran partido Julián", minimizó el Cholo.

Sin embargo, en El Chiringuito, el periodista Álex Silvestre –que además trabaja para la cadena DAZN– aseguró que el accionar del Cholo también impactó en otras esferas: “Personas que están dentro del club acabaron muy sorprendidas con el cambio de Julián Álvarez, obviamente no les gustó. Ellos al principio se pensaban que estaba lesionado o que el mismo jugador había pedido el cambio, y no. Después de partido se enteran que era una decisión técnica de Simeone. En el club consideran que cuando tienes un jugador así tiene que jugar siempre, siempre”.

El informe de El Chiringuito sobre el cambio de Julián Álvarez

Independientemente del enojo de Julián, algunos medios españoles también fueron críticos con las modificaciones en general que realizó el DT. Lanzó a la cancha para el complemento a Koke y Pablo Barrios por Johnny Cardoso y Conor Gallagher, mientras que antes de los 70 quitó a Álex Baena y Thiago Almada para darle rodaje a Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann.

“El camino de renovación, de un fútbol más vistoso, que había comenzado a enseñar el Atlético, abanderado por un Julián Álvarez arropado por Baena y Almada, se desvaneció a partir de los cambios de Simeone en Cornellà”, analizó el periodista Juan I. Irigoyen en el diario español El País “El Cholo tiene despistado, digámoslo así, a la afición. Sus cambios generaron dudas”, escribió Francisco Javier Díaz en AS.

Incluso en el diario Marca, el periodista Carlos Fernández marcó a Thiago Almada como una de las figuras del equipo y afirmó que “está llamado a ser un jugador clave” para cubrir la zona de elaboración tras la partida de Rodrigo De Paul al Inter Miami. “Se presentó en el RCDE Stadium con los galones suficientes para dominar el partido durante los 68 minutos que estuvo sobre el césped”, sentenció. Y agregó: “Se pudo ver a un futbolista con personalidad que no dudó ni un momento en pedir el balón y asumir los galones de un equipo que mostró una gran mejoría con la pelota con el argentino sobre el césped”.

“El partido creo que lo fueron gestionando de la mejor manera, entendía que el esfuerzo de los chicos que entendíamos cambiar ya había sido bueno. Obviamente queríamos reforzar esas posiciones con jugadores frescos en ese espacio del partido. Me gustó Almada, me gustó Álex (Banea), Johnny (Cardoso) salvo la amarilla esa que lo tuvo en una situación incómoda y preferimos darle 45 minutos a Koke, me terminó generando cosas buenas. Evidentemente, más que yo ganar no quiere nadie y perdimos”, analizó el DT sobre las modificaciones.

Pero entendiendo las críticas que le caerían, se adelantó para advertir: “Creo que tuve aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí, pero hay un aprendizaje en eso que vimos. En ese dominio de Almada, de Baena, hay una aprendizaje para mí. Sí, seguro. Ya lo van a ver”.

Thiago Almada fue titular y se ganó los elogios de la prensa (Foto: Reuters/Bruna Casas)