La increíble ayuda de una mosca para que una de las figuras del golf consiguiera un birdie inolvidable

Increíble hoyo en uno gracias a una mosca

La imagen de una mosca posándose sobre la pelota de Tommy Fleetwood y provocando el giro decisivo que selló un birdie en el BMW Championship de Maryland ha generado asombro en los espectadores y la escena se viralizó de inmediato en las redes sociales.

El episodio, captado por las cámaras de la transmisión oficial, mostró cómo un simple insecto transformó un golpe aparentemente perdido en uno de los momentos más comentados del certamen. Y la reacción del público no se hizo esperar: una ovación espontánea acompañó la incredulidad de quienes presenciaron el insólito desenlace.

Este suceso, pocas veces visto, se produjo durante la ronda final del torneo, cuando el inglés de 34 años enfrentaba el hoyo 2. Su putt quedó detenido al borde del hoyo, a escasos milímetros de completarse. En ese instante, Fleetwood se mostró resignado y se alejaba mientras la bola permanecía inmóvil. Fue entonces cuando el inesperado visitante intervino: el insecto aterrizó sobre la pelota y, al desplazarse, generó el leve impulso necesario para que la pelota cayera finalmente en el hoyo. La repetición televisiva permitió esclarecer el misterio, ya que en un primer momento nadie comprendió lo ocurrido.

El impacto de este episodio no se limitó al campo de juego. En X (ex Twitter), la anécdota se multiplicó y muchos usuarios bromearon sobre el papel de la mosca en el resultado final. Fleetwood, lejos de ocultar su satisfacción, celebró el golpe con una sonrisa y sumó ese birdie a los otros dos que logró durante la jornada. El resultado le permitió cerrar la semana empatado en el quinto puesto, una posición que ahora comparte simbólicamente con la mosca que lo ayudó.

Cabe recordar que la figura británica se unió junto al norirlandés Rory McIlroy al asegurar su clasificación automática para integrar el equipo europeo de la próxima edición de la Ryder Cup que se celebrará en Bethpage Black, en Nueva York, del 26 al 28 de septiembre.

Fleetwood disputará su cuarta Ryder Cup consecutiva con Europa. Desde que comenzó el periodo de clasificación, el inglés ha conseguido nueve Top 10 a nivel mundial, siendo el más reciente el segundo puesto en el Travelers Championship y un tercer puesto en el FedEx St. Jude Championship.

Los antecedentes de Fleetwood en el certamen se remontan a las ediciones de 2018, 2021 y 2023. El actual número 13 del mundo disfrutó de un memorable debut en Le Golf National, donde ganó cuatro de cinco puntos, y aseguró la victoria para Europa en Roma en 2023. Ahora, buscará su primer triunfo a domicilio en Nueva York.

El periodo de clasificación automática para el equipo europeo finaliza el domingo 24 de agosto. Los seis mejores jugadores del ranking europeo al finalizar el Betfred British Masters, organizado por Sir Nick Faldo, asegurarán sus plazas. Los seis golfistas elegidos se darán a conocer el primer lunes de septiembre; pero McIlroy, Rose y Fleetwood se unieron a Robert MacIntyre, Tyrrell Hatton y Sepp Straka en las clasificaciones automáticas.

El desempeño de Fleetwood en el BMW Championship tuvo consecuencias directas en su posición dentro del circuito profesional. El inglés ascendió al quinto lugar del ranking de la FedEx Cup, lo que le reportó 728.750 dólares en premios por el torneo y le aseguró un bono adicional de 1,45 millones de dólares de cara al Tour Championship. La anécdota reciente ha dado pie a comentarios humorísticos en las redes sociales sobre la posible “recompensa” que correspondería a la mosca por su intervención.