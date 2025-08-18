Thiago Tirante corrió siempre de atrás y perdió la final del Challenger de Cancún

Thiago Tirante cayó en la final del Challenger de Cancún y la semana que viene comenzará a disputar la qualy del US Open

El tenis argentino quedó a un paso de cerrar la semana con un título. Thiago Tirante cayó ante el checo Dalibor Svrcina en en la final del Challenger 125 de Cancún, que alcanzó las tres horas y 21 minutos de juego, por 6-4, 5-7 y 6-4. El oriundo de La Plata, quien sufrió un accidentado arribo a la ciudad mexicana a principios de semana, escalará 18 puestos en el escalafón mundial y se ubicará 117º a horas del inicio de la clasificación del US Open.

Posiblemente, días atrás, el bonaerense hubiera creído impensado este desenlace. El sábado 9 de agosto, denunció a través de sus redes sociales que atravesó un episodio de hostigamiento y presión en su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más transitado de México, en las vísperas de su participación en el certamen que albergó la ciudad costera. En exclusiva con Infobae, Thiago reveló el calvario que vivió en manos de militares locales por una cuerda, material indispensable para su labor.

A pesar de aquella situación, el albiceleste enfiló cuatro triunfos en sets corridos y accedió, por tercera vez en la temporada, a la definición de un Challenger. Esta vez, venía de dejar en el camino al italiano Matteo Gigante, al chileno Alejandro Tabilo, al francés -y segundo preclasificado- Arthur Cazaux y a una leyenda del deporte blanco como lo es el suizo Stan Wawrinka. Tirante, en busca de su sexto título en la categoría, se medía con el checo de 22 años Dalibor Svrcina, número 115 del mundo.

El encuentro, que se desarrolló en el Court Central del Cancún Country Club, luego de la definición de la modalidad de duplas, inició con un rápido quiebre. Si bien ambos mantuvieron sus turnos iniciales de servicio, el europeo golpeó primero en el marcador. En un tercer juego parejo, el checo aprovechó la única oportunidad que cosechó y se adelantó por 2-1. A pesar de que Tirante insistió y poseyó seis chances para poner tablas, Dalibor no cedió y, sin inconvenientes, cerró el primer set con su saque por 6-4.

El segundo parcial, en tanto, también tuvo un comienzo cuesta abajo para el argentino. Esta vez, en pocos minutos, la diferencia era de dos breaks. Sin embargo, Tirante no bajó los brazos y, con actitud y el juego explosivo que lo caracteriza, igualó la manga en cuatro. Si bien el nacido en La Plata estiró su gran momento y ostentó dos set points en el 5-4, logró cerrarlo dos games más tarde para el 7-5 definitivo.

El tercero -y último- curiosamente arrancó de forma idéntica, con Svrcina al mando por la amplia diferencia de dos quiebres y un -casi- irremontable 0-3. Sin embargo, Tirante, nuevamente, se colocó el overol y luchó para llegar al empate también en el 4-4. Esta vez, la suerte no acompañó al platense: Svrcina quebró en aquel juego y luego mantuvo su servicio para consagrarse campeón por un ajustado 6-4, 5-7 y 6-4 en 3 horas y 21 minutos.

Thiago, quien recuperará terreno en el ranking, disputará esta semana la qualy del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Su rival en primera ronda será el local de 17 años Jack Kennedy, quien recibió una invitación por parte de la organización y tendrá su estreno en una competición de tal magnitud. Cabe recordar que el platense, al igual que sus colegas, deberá ganar tres partidos para acceder al cuadro principal.