El fastidio de Cavani tras ser el primer cambio en el triunfo de Boca Juniors y su reclamo a Úbeda: “¿Qué pasa?”

El delantero uruguayo volvió a desaprovechar una ocasión clara de gol y cuando salió de la cancha se cruzó con el ayudante de Russo

*El enojo de Cavani tras ser el primer cambio en Boca

Edinson Cavani atravesó una noche difícil en Mendoza durante la victoria de Boca Juniors por 3-0 ante Independiente Rivadavia, marcada por un error en una definición frente al arco y una reacción al ser reemplazado. El delantero uruguayo desperdició una nueva oportunidad para marcar y, tras salir en el segundo tiempo, manifestó su malestar ante el cuerpo técnico, lo que reavivó el debate sobre su continuidad como titular en el elenco que dirige Miguel Ángel Russo.

La jugada clave se produjo poco después de los 20 minutos del primer tiempo y cuando el duelo entre el Xeneize y la Lepra mendocina estaba 0-0. Brian Aguirre avanzó por la derecha y envió un centro perfecto a media altura que superó a toda la defensa del equipo mendocino. La pelota llegó limpia para Cavani, quien se encontraba en una posición ideal y con el arquero Ezequiel Centurión a la espera de la resolución del ex goleador del PSG y Napoli. El atacante no atacó el balón, sino que lo esperó, y cuando intentó rematar, la pelota pasó por debajo de su pie derecho, dejando escapar la posibilidad de abrir el marcador y así cortar su sequía goleadora.

La tensión sobre Cavani continuó durante el desarrollo del partido. A los 19 minutos del segundo tiempo, con Boca al frente en el marcador (1-0), Russo decidió realizar cambios: Exequiel Zeballos y Milton Giménez ingresaron en lugar de Brian Aguirre y del ex atacante de la selección de Uruguay. La decisión no fue bien recibida por el delantero, que mientras salía del campo hizo claros gestos de fastidio por la modificación y una vez que saludó al número 9 Xeneize se cruzó con Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo. Según se escuchó durante la transmisión de ESPN, Cavani preguntó con visible molestia: “¿Qué pasa?“, le dijo el uruguayo al ex jugador. Por su parte, TyC Sports apuntó a que Edinson le sumó otra frase a sus dichos para con el ayudante de campo. “¿Por qué me sacaron a mí?”, habría dicho según el medio, dejando en evidencia su descontento por ser el primer reemplazado en la noche de Mendoza.

*El gol que erró Cavani ante Independiente Rivadavia

El jugador que lleva la camiseta número 10 de Boca suma apenas tres goles en lo que va de 2025: dos en el torneo Apertura, ante Huracán y Defensa, y uno en la Copa Argentina, en lo que fue la eliminación frente a Atlético Tucumán. Esta estadística contrasta con las expectativas depositadas en él y con su historial como goleador.

Desde la llegada de Cavani a Boca ya se vieron episodios similares de errores en la definición. El atacante protagonizó fallos determinantes, como el recordado error ante Alianza Lima que significó la eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores. A esto se suman otras oportunidades desperdiciadas, como la jugada frente a Racing en la fecha anterior, y una serie de situaciones en las que, pese a su experiencia, no logró concretar frente al arco.

En 2024, el charrúa se consolidó como el máximo artillero de Boca, con 20 goles anotados y un rendimiento que lo posicionó como la referencia ofensiva que el club buscaba. Sin embargo, la actualidad muestra un escenario diferente, en el que la falta de goles y la presión por revertir la situación se hacen cada vez más evidentes. La figura de Cavani permanece bajo la lupa para los fanáticos del Xeneize, con una sequía que se extiende especialmente en partidos decisivos o que son relevantes para el complicado presente que atraviesa el equipo.

