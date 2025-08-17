Deportes

Thiago Tirante dio el golpe ante Stan Wawrinka y jugará la final del Challenger de Cancún

El platense venció con un contundente doble 6-3 al ex número 3 del mundo y este domingo se medirá frente al checo Svrcina para conquistar su segundo título de la temporada

Thiago Tirante dio el golpe
Thiago Tirante dio el golpe ante Stan Wawrinka y va por su segundo título de la temporada

El tenista argentino Thiago Tirante (135° ATP) dio uno de los golpes más importantes de su carrera al derrotar al histórico suizo Stan Wawrinka (152°) por un categórico doble 6-3 y avanzar a la final del Challenger de Cancún. El encuentro, disputado en la cancha principal del complejo mexicano, se extendió por una hora y 22 minutos y mostró una sólida actuación del jugador platense, que buscará este domingo u segundo título de la temporada.

Desde el inicio del primer set, Tirante se mostró sólido desde el saque sin conceder chances de quiebre en sus turnos. Con un servicio firme y una derecha agresiva, logró quebrar el saque de Wawrinka en el séptimo juego para tomar una ventaja de 4-3. El argentino mantuvo el nivel en todo momento y en el noveno juego volvió a quedarse con el servicio del helvético para sellar el 6-3 que encaminaría su triunfo posterior.

La tónica del encuentro no cambió en el segundo parcial. Tirante continuó enfocado y quebró rápidamente para quedar 3-1 sobre Wawrinka. A partir de allí, el argentino manejó los tiempos del partido con madurez. A pesar de un intento de reacción por parte de Wawrinka, quien obtuvo una única rotura en todo el partido cuando servía 1-5. El bonaerense firmó un nuevo 6-3 y se metió en una nueva final, para intentar repetir el título obtenido en el Challenger de Córdoba de este año.

El rival de Tirante en la semifinal no era otro que Stan Wawrinka, un nombre icónico del tenis mundial. A sus 40 años, el suizo cuenta con una carrera excepcional, habiendo alcanzado el puesto número 3 del ranking ATP en 2014. Su palmarés incluye tres títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016. Además, fue pieza clave en la conquista de la Copa Davis para Suiza en 2014 y se colgó la medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto a Roger Federer. A lo largo de su trayectoria, ha levantado 16 títulos ATP y es reconocido por poseer uno de los reveses a una mano más potentes y vistosos de la historia del deporte.

En la instancia decisiva, Thiago Tirante se enfrentará al checo Dalibor Svrcina (115° ATP), quien venció en la otra semifinal al peruano Ignacio Buse (140° ATP) por un inapelable doble 6-1. Para el argentino, esta final representa una oportunidad de sumar su sexto título en el circuito Challenger, siendo los más destacados los obtenidos en la Ciudad de México en 2023 y 2024, y en Córdoba a principios de este año.

Su camino en Cancún ha sido notable, sobre todo considerando el difícil momento que vivió a su llegada a México para disputar este torneo. Según relató a este medio, fue retenido en el aeropuerto y se sintió “amenazado y vulnerado” por el trato recibido por parte de las autoridades migratorias, una situación que, lejos de desenfocarlo, parece haber fortalecido su determinación en la cancha.

