Sigue la fecha 5 del Torneo Clausura con cuatro partidos: la agenda de la jornada del domingo

Sigue la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

La continuidad de la 5° fecha del Torneo Clausura tendrá este domingo a cuatro partidos que completarán la grilla en la que se destacarán los cruces entre River Plate y Godoy Cruz en el Monumental, sumado a la visita de Boca Juniors a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia.

Gimnasia vs Lanús

Lanús-Gimnasia y Esgrima La Plata

Uno de los primeros partidos del domingo se jugará en La Plata: Gimnasia recibirá a Lanús. El duelo que se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo será dirigido por Facundo Raúl Tello Figueroa y contará con la transmisión televisiva de TNT Sports desde las 14.

El Lobo buscará una nueva alegría, luego de las dos victorias consecutivas obtenidas ante Independiente y Godoy Cruz. Además, el empate frente a San Lorenzo marcó otra gran producción tripera, que dejó en el pasado el debut con derrota frente a Instituto de Córdoba.

El Granate también quiere pelear en los primeros puestos de la Zona B del campeonato doméstico, porque después de la caída inicial con Rosario Central en el Néstor Días Pérez, el combinado de Mauricio Pellegrino festejó los triunfos frente a Huracán, Sarmiento de Junín y Talleres.

En la era profesional, ambos equipos se enfrentaron en 110 ocasiones con 36 victorias para el Granate (171 tantos), 43 para el Lobo (177 goles) y 31 empates.

En la Ciudad de las Diagonales, se vieron las caras en 52 oportunidades con 10 triunfos para Lanús, 28 festejos para el Tripero y 14 empates.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán, Juan Villalba, Gastón Suso, Renzo Giampaoli, Juan Pintado, Manuel Panaro, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Jeremías Merlo, Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila

Lanús: Nahuel Losada, Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Dylan Aquino, Franco Watson, Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino

Árbitro: Facundo Raúl Tello Figueroa

Hora: 14

TV: TNT Sports

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Defensa y Justicia vs Newell’s

Defensa y Justicia vs Newells Olds Boys

A la misma hora que el duelo de La Plata entre Gimnasia y Lanús, en Florencio Varela, Defensa y Justicita recibirá a Newell’s. Con transmisión televisiva a cargo de ESPN Premium y el arbitraje de Daniel Alberto Zamora, el Halcón y la Lepra chocarán en el modesto Norberto Tito Tomaghello a las 14.

El combinado de Mariano Soso comenzó el certamen doméstico con cierta irregularidad, dado que superó a Deportivo Riestra y Aldosivi, cayó con Central Córdoba de Santiago del Estero y empató con Banfield en su debut en la Zona A.

Los de Cristian Fabbiani, en tanto, llegan con el ánimo renovado luego de eliminar a Atlético Tucumán de la Copa Argentina y acceder a los cuartos de final del certamen federal. Con la mira puesta en el clásico del próximo sábado ante Rosario Central, el Ogro presentará un equipo alternativo.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Alexis Soto, Ezequiel Cannavo, Aaron Molinas, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Juan Miritello y Nicolas Stefanelli. DT: Mariano Soso

Newell’s: Juan Espinola, Angelo Martino, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Alejo Montero, Luca Regiardo, Franco Orozco, Ever Banega, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 14

TV: ESPN Premium

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Banfield vs Estudiantes

Banfield vs Estudiantes

La acción se trasladará al sur del conurbano bonaerense, donde Banfield se medirá con Estudiantes, a partir de las 16:15. El estadio Florencio Sola será el escenario que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la transmisión televisiva de TNT Sports a las 16.15

El Pincha, que viene de lograr una notable victoria en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño en Paraguay, afrontará el encuentro con mayoría de suplentes, para cuidar al mejor material para la revancha internacional.

El Taladro, en cambio, intentará revertir su flojo presente, luego de las dos derrotas consecutivas sufridas frente a Belgrano de Córdoba y Barracas Central

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti, Santiago Daniele, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Ignacio Abraham, Juan Luis Alfaro, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Rios, Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio

Estudiantes: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Leandro González Pirez, Román Gómez, Cristian Medina, Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Fabricio Pérez, Tiago Palacios y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 16:15

TV: TNT Sports

Estadio: Florencio Sola

Central Córdoba vs Barracas Central

Central Córdoba vs Barracas Central

A la misma hora que Estudiantes y Banfield (16.15) afronten su compromiso en el Florencio Sola, en el norte argentino se dará el choque que animarán Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central, que será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

El Ferroviario viene con una agenda apretada luego de eliminar a Cerro Largo de Uruguay y disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús. El Guapo, en cambio, llega más relajado con la satisfacción que le generaron las últimas victorias consecutivas frente a Banfield y Alfdosivi.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre, Gonzalo Trindade, Lucas Abascia, Yuri Casermeiro, Iván Pillud, Jonathan Galván, Matías Perello, Franco Alfonso, Iván Gómez, David Zalazar y Leonardo Heredia DT: Omar De Felippe

Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios, Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Morales y Facundo Bruera DT: Ruben Darío Insua

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora: 16:15

TV: ESPN Premium

Estadio: Alfredo Terrera

Posiciones