Las fotos de las vacaciones de Franco Colapinto durante el parate de la Fórmula 1

Franco Colapinto está disfrutando de sus días libres en el mar (@francolapinto)

Después del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 se adentró en un receso de tres semanas sin actividad en pista y en las fábricas, el único parate absoluto que realizan las escuderías de la Máxima a lo largo de todo el año. Uno de los pilotos que está aprovechando esto es Franco Colapinto, quien está disfrutando de unas breves vacaciones luego de los trabajos extras que realizó con Alpine en los test de Pirelli en el Hungaroring.

El corredor argentino de 22 años se encuentra disfrutando de unos días de descanso después de lo que fueron ocho Grandes Premios en los que tuvo que lidiar con un monoplaza A525 difícil de manejar. De hecho, esto lo tuvo que hacer al mismo tiempo que se iba adaptando a las características del vehículo y del equipo francés.

En este contexto, a través de sus redes sociales personales, Colapinto subió algunas imágenes de sus vacaciones. A través de las historias -posteos que se borran después de 24 horas- en su Instagram, cuenta que está cerca de llegar a los 5 millones de seguidores, el pilarense mostró que está disfrutando de las altas temperaturas europeas en el mar.

Otra de las historias que subió Franco Colapinto en su Instagram (@francolapinto)

El argentino viajó días atrás a Barcelona para visitar a su amigo Fernando Belasteguín, leyenda del pádel. Allí, jugaron un partido con el productor musical Bizarrap, otra persona cercana al piloto de Alpine y que fue clave para su carrera en las categorías inferiores de la F1.

Colapinto subió una imagen a su Instagram en la que se lo ve junto al jugador de pádel y el DJ. Luego, el propio Belasteguín publicó un video en dicha red social sobre el partido. “Divertido encuentro donde disfrutamos jugando al pádel, los 3 invitados tienen bastante margen de mejora (Juan el mejor de los 3), Franco podrías hacerles de Profe. Álvaro (otra persona que jugó el partido), mejor no decimos resultado, pero esperamos que digan donde nos invitan a cenar. Diversión en el pádel, y entrenamiento después para un lindo agosto!”, celebró el triunfo y chicaneó el histórico jugador argentino.

Ante esto último, tanto Colapinto como Bizarrap salieron al cruce para defenderse de la burla de Fernando Belasteguín. “Te cagamos a pelotazos con Bizarrap, gato”, bromeó el pilarense. “La dupla COL - BIZ se viene fuerte. Dame dos clases más y salgo arando”, disparó Biza.

Franco Colapinto y Bizarrap jugando al pádel con Fernando Belasteguín

Aunque esta no fue la única actividad física que realizó el pilarense. Días después de finalizar su trabajo con Alpine, aprovechó para practicar otro de sus deportes favoritos: ciclismo. El corredor albiceleste de 22 años publicó un video en una historia de su Instagram, donde se lo vio rodando en una ruta ubicada en una montaña. Colapinto acompañó el recorte con varios emojis.

Cabe resaltar que el propio Franco hizo hincapié en reiteradas oportunidades de su fanatismo por la bicicleta y cómo utiliza este método para mantenerse en forma y para desconectarse mentalmente.

Esta no es la primera vez que el argentino publica un video andando en bicicleta. En noviembre de 2024, cuando todavía estaba al mando del Williams FW46, Colapinto subió una serie de recortes mientras realizaba la actividad. En esta, además de que subió unas fotos con el “GOAT”, también recibió el comentario de un histórico ciclista argentino: Juan Curuchet. En otra oportunidad se lo vio rodando junto con el reconocido piloto José María Pechito López y Martín Freytes, jugador argentino de rugby.

Cabe recordar que, por reglamento, en las tres semanas de receso no se pueden hacer desarrollos en los autos en las bases de los equipos, salvo las excepciones autorizadas con antelación, como los ensayos que corresponden a Pirelli.

La actividad en pista de la Fórmula 1 volverá en la última semana del mes de agosto. Allí, la Máxima se embarcará en el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Una semana después, se correrá el GP de Italia en el mítico trazado de Monza. Esto puede ser un punto de inflexión en el camino de Colapinto en Alpine, ya que competirá en las mismas pistas que giró al mando de su Williams en 2024.

Franco Colapinto salió a entrenar en bicicleta