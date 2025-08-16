Juanma Cerúndolo no pudo ante una leyenda del tenis que ahora enfrentará a Thiago Tirante en semis de Cancún

Thiago Tirante irá ante Stan Wawrinkla en semis de Cancún

En paralelo a los acontecimientos que arroja el Masters 1000 de Cincinnati, en el Lindner Family Tennis Center, el ATP Challenger Tour continúa su rumbo con participación albiceleste en las instancias definitorias y con la presencia de los tenistas que se alistan de cara a la clasificación del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Este viernes, en Cancún, Thiago Tirante dio el batacazo ante el segundo preclasificado del certamen y accedió a las semifinales. Juan Manuel Cerúndolo, por su parte, cayó ante una leyenda en actividad del deporte blanco y quedó eliminado en la ronda de ocho jugadores.

La semana de Tirante inició de una manera impensada. El platense de 24 años, quien ocupa la posición 136 del escalafón mundial, denunció haber sufrido un episodio de hostigamiento y presión en su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más transitado del país. El argentino, un viajero frecuente, reveló días atrás el calvario que atravesó en manos de militares locales por una cuerda, material indispensable para su labor. A pesar de aquella situación, Tirante dejó la impotencia de lado y transformó su enojo en un nivel sobresaliente. Luego de derrotar al italiano Matteo Gigante y al chileno Alejandro Tabilo, el ex número uno del mundo juvenil se medía al frencés Arthur Cazaux, finalista del ATP 250 de Kitzbühel semanas atrás y actual Top 80.

El duelo entre el bonaerense y el segundo favorito al título en suelo mexicano inició con un quiebre a favor del nacional en el primer game. Si bien Thiago mantuvo la ventaja por cuatro juegos más, Cazaux aprovechó los errores ajenos en el 3-2 y puso tablas en el marcador. Sin embargo, Tirante reaccionó rápidamente y volvió a golpear, esta vez para situar la diferencia que determinó el 6-4. La segunda manga, en tanto, comenzó de una manera similar: el argentino logró la rotura en el game inicial. De todas formas, Tirante firmó otros dos quiebres a base de aceleraciones y actitud que sentenciaron uno de los triunfos más importantes de su temporada por 6-4 y 6-2.

A continuación, también en el Court Central del Cancún Country Club, Juan Manuel Cerúndolo se daba el lujo de enfrentar a Stan Wawrinka. El suizo, quien alcanzó el puesto número tres del ranking ATP en enero de 2014 y alzó tres títulos de Grand Slam, se ubica fuera del lote de los 150 mejores del mundo y recibió una invitación para disputar la competición a los 40 años.

A pesar de su edad, sus tiros continúan intactos. Y, esta vez, lo padeció un argentino. Si bien el menor de los hermanos Cerúndolo comenzó el encuentro con un quiebre a favor, tras un extenso juego, el europeo entró en ritmo y, más allá de la lucha e insistencia del albiceleste, marcó la diferencia que rápidamente se plasmó en el marcador: con dos breaks, en el cuarto y décimo juego, se adueñó del primer set por 6-4. El segundo, en tanto, fue una calco del anterior. Juanma golpeó de entrada, pero luego no consiguió sostener y volvió a ceder por duplicado. En menos de dos horas de juego, Wawrinka lo venció con parciales de 6-4 y 6-3 para llegar a su tercera semifinal de la temporada.

Este sábado, no antes de las 19:00 de nuestro país, el suizo chocará con Tirante. El nacido en La Plata buscará eliminar a la leyenda para continuar su destacada semana en el Challenger de Cancún, donde busca su tercera definición en 2025, luego de llegar al duelo decisivo en el AAT Challenger Santander Edición Córdoba y en el Challenger de Trieste. En tanto, Stan The Man irá por su segunda, tras realizarlo a principios de mayo en Aix-En-Provence. Cabe recordar que la acción se podrá seguir en vivo a través de Challenger TV.