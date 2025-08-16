El tenis argentino sumó dos medallas doradas en los Panamericanos Junior

Sol Larraya Guidi y Candela Vázquez se quedaron con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior tras superar en la final a las mexicanas Hanne Estrada y Marianne Angel (Foto: IG Asu2025)

El tenis argentino continúa brillando en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Con actuaciones sólidas y llenas de carácter, las duplas nacionales lograron subirse a lo más alto del podio en la modalidad de dobles, asegurando dos medallas doradas que confirman el gran nivel de las nuevas generaciones. Sol Larraya Guidi, Candela Vázquez —en la rama femenina–, Dante Pagani e Ian Vertberger –en el cuadro masculino– le dieron al país dos preseas doradas en las últimas horas.

Pero la historia no termina acá: este sábado, Larraya Guidi y Pagani buscarán sumar otras dos medallas de oro en singles, lo que podría ampliar aún más la cosecha albiceleste en Paraguay.

En la rama femenina, Larraya Guidi y Vázquez se quedaron con la medalla de oro tras superar en la final a las mexicanas Hanne Estrada y Marianne Angel con un ajustado marcador por 0-6, 6-2 y 10-6.

Por su parte, en el cuadro masculino, Pagani y Vertberger alcanzaron la gloria al imponerse con autoridad en la final ante los ecuatorianos Emilio Camacho y Francisco José Castro por 6-3 y 6-1, resultado que les permitió consagrarse campeones y adueñarse de la medalla dorada.

En la modalidad de dobles mixto, la dupla albiceleste integrada por Dante Pagani y Sofía Meabe no pudo acceder a la final al caer en semifinales frente a los puertorriqueños Aurora Lugo y Yannik Andre Álvarez, quienes se impusieron por 7-5 y 6-3.

Dante Pagani e Ian Vertberger alcanzaron la medalla dorada al derrotar a los ecuatorianos Emilio Camacho y Francisco José Castro (Foto: IG Asu2025)

Además de los logros en dobles, el tenis argentino continúa siendo protagonista en Asunción. Larraya Guidi y Dante Pagani se clasificaron a las finales de singles y este sábado buscarán sumar dos medallas doradas más para el deporte nacional.

Larraya Guidi venció en tres sets a la chilena Camila Rodero con un marcador de 4-6, 6-2 y 6-2, mientras que Pagani superó al ecuatoriano Emilio Camacho por 1-6, 7-6(1) y 6-0, resultados que les aseguraron un lugar en la definición por el oro.

Candela Vázquez en semifinales perdió con la colombiana Valentina Mediorreal por 7-6(3) y 6-1. La argentina ahora irá en busca de la medalla de bronce.

El último antecedente que este sábado se podría superar

Lautaro Midón en dupla con Luciana Moyano se consagraron campeones en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021

En la primera edición, en Cali 2021, el combinado argentino consiguió tres medallas. La cordobesa Luciana Moyano, de 19 años y actual 947 del escalafón mundial de la WTA, consiguió el oro al derrotar en la final a la paraguaya Leyla Brítez al ganarle en tres sets. Mientras que en dobles mixto, Moyano en dupla con el correntino Lautaro Midón, ocupa el puesto 274 del ranking ATP Tour, se adueñaron de la medalla dorada de doble mixto al vencer a la dupla peruana Luciana Pérez y Christopher Li.

El dobles masculino integrado por Midón y Juan Manuel La Serna (423°) se quedaron con la medalla de plata al perder con los peruanos Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Estas destacadas performances no sólo aportaron medallas para la delegación argentina, sino que también marcaron un paso importante en la formación y proyección internacional de estos jóvenes tenistas, que buscan consolidar sus carreras profesionales en el circuito profesional.

ORDEN DE JUEGO DEL SÁBADO

Final Oro single

Sol Larraya Guidi (ARG) vs Valentina Mediorreal (COL) 13:00

Final Bronce single

Candela Vázquez (ARG) vs Camila Rodero (CHI) 13:00hs

Final Oro single

Dante Pagani (ARG) vs Joao Pedro Didoni (BRA) 15:00hs

Final doble mixto Bronce

Dante Pagani (ARG)/Sofía Meabe (ARG) vs Alex Santino Nuñez (PAR) / Catalina Delmas (PAR) 18:00