Misil desde atrás de mitad de cancha y festejo alocado: un juvenil de Talleres convirtió uno de los goles del año

Uno de los mejores goles del 2025 fue convertido por un juvenil de Talleres de Córdoba en el partido válido por la quionta jornada de la Zona B del Torneo de Reserva. La nota la dio Valentín Culasso, quien anotó el 2-0 parcial ante San Martín de San Juan con un verdadero golazo: vio desacomodado al arquero rival, sacó un misil desde atrás de mitad de cancha y generó el festejo alocado de todos sus compañeros en el estadio La Boutique.
El conjunto cordobés ya ganaba 1-0 por el tanto de Bruno Trey a los 30 minutos de juego. El cañonazo de Culasso fue a los 25′ del complemento, mientras que el ingresado Lautaro Ortiz puso cifras finales de 3-0 a la media hora de la etapa final.
El equipo dirigido por Mariano Levisman formó con Santino Barbi; Timoteo Chamorro, Joaquín Soria, Gonzalo Nuccio, Facundo Lucero; Emiliano Chiavassa, Bruno Trey, Valentín Culasso, Matías Cáceres; Valentín Dávila y Lucas Alfonso (entraron Lautaro Ortiz, Mateo Brignani, Sebastián Corradi, Giovani Baroni y Santiago Puzzo).
Con este resultado, los Matadores escalaron a la tercera posición de la Zona B, detrás de Atlético Tucumán (15 puntos) y Gimnasia La Plata (11). Talleres cosechó hasta ahora 9 unidades al igual que Rosario Central, y se mantiene entre los ocho primeros que se clasificarán a los octavos de final del Torneo de Reserva. La T ganó en sus tres presentaciones como local: 3-1 a San Lorenzo, 1-0 a Godoy Cruz y 3-0 al San Martín sanjuanino. Pero, al mismo tiempo, cayó en sus dos actuaciones fuera de casa: 1-0 ante Independiente y Lanús. En la siguiente jornada visitarán al líder Atlético Tucumán.
La cosecha de puntos de los sanjuaninos es más acotada: perdieron con Atlético Tucumán (1-0), Sarmiento de Junín (2-1) y ahora Talleres (3-0). Como contrapunto, se impusieron en suelo sanjuanino ante Deportivo Riestra (1-0) y golearon a Central en Rosario (4-0). En la próxima fecha se las verán con Gimnasia La Plata en Cuyo.
POSICIONES ZONA A - TORNEO RESERVA
Newell’s 12
Unión de Santa Fe 12
Racing 11
Barracas Central 11
Belgrano de Córdoab 10
Boca Juniors 9
Tigre 9
Central Córdoba de SE 8
Aldosivi 6
Estudiantes de La Plata 5
Huracán 5
Colón de Santa Fe 5
Independiente Rivadavia 4
Defensa y Justicia 2
Argentinos Juniors 1
Banfield 1
POSICIONES ZONA B - TORNEO RESERVA
Atlético Tucumán 15
Gimnasia La Plata 11
Talleres 9
Rosario Central 9
Instituto de Córdoba 8
River Plate 8
Independiente 8
Sarmiento de Junín 7
Platense 7
San Martín de San Juan 6
Deportivo Riestra 6
San Lorenzo 5
Ferro Carril Oeste 4
Vélez Sársfield 3
Godoy Cruz 3
Lanús 3