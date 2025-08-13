Deportes

Confirmaron el nombre del hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte: “Fue elegido cien por ciento por él”

El entrenador del Necaxa de México espera un varón que nacerá en noviembre en la Argentina

El técnico del Necaxa de México espera un varón junto a su pareja Verónica Laffitte

Fernando Gago busca su revancha en el fútbol mexicano como director técnico del Necaxa tras sus recientes y fallidos procesos en Chivas de Guadalajara y Boca Juniors. Mientras desarrolla su carrera como entrenador, Pintita aguarda a su nuevo hijo junto a su pareja, Verónica Laffitte. En ese sentido, ambos ya tienen definidos el nombre que le pondrán a su descendiente.

La pareja, que atraviesa el sexto mes de embarazo, ya decidió cómo se llamará el varón que nacerá en los próximos meses. Según confirmó el periodista Juan Etchegoyen en exclusiva para Infobae En Vivo, el hijo de Fernando y Verónica se va a llamar Joaquín y el nombre fue elegido cien por ciento por el ex futbolista de Boca, Real Madrid y la Selección. “Fernando Gago siempre que quiso tener un hijo llamado Joaquín, va a nacer en la Argentina y en octubre va a llegar aquí Verónica (Laffitte) para tenerlo”, concluyó.

El parto está programado para el 21 de noviembre en Argentina, y se realizará por cesárea, una decisión médica vinculada a los antecedentes de Laffitte, quien ya ha pasado por dos intervenciones similares. Para ello, la madre viajará al país en octubre, anticipando la llegada del bebé y asegurando que todo esté dispuesto para el procedimiento.

La planificación del nacimiento contempla también la agenda profesional de Gago, quien actualmente reside en México al encontrarse como director técnico del Necaxa. El ex futbolista de 39 años tiene previsto viajar especialmente a Argentina para estar presente en el parto y, tras el nacimiento, regresar a su país de residencia. No obstante, la familia ya proyecta reunirse en diciembre, durante el receso de vacaciones, para celebrar juntos las fiestas y la llegada de Joaquín.

Fernando Gago y Verónica Laffitte
Fernando Gago y Verónica Laffitte esperan a su primer hijo para noviembre

Por otra parte, Fernando Gago y Verónica Laffitte han decidido que su hijo lleve únicamente el apellido paterno y esto responde a una convicción personal de la mujer, quien busca preservar la herencia familiar de su esposo. “La felicidad de tu llegada, bebito, ¡¡¡es inmensa!!! Con tu papá recorrimos un largo camino para que llegues a nosotros, te buscamos, te soñamos una y mil veces y, cuando menos lo esperábamos, nos elegiste y viniste a mi pancita”, escribió la esposa del DT en Instagram para presentar al nuevo integrante de la familia, el pasado 22 de mayo.

“Pasamos muchos momentos dolorosos que hoy se convierten felicidad plena gracias a vos, cuánto aprendimos, cuánto crecimos gracias a vos, Bebito. Ahora nuestro mundo se hace más grande”, continuó. “Acá te espera una familia llena de amor para vos, abuelos, tíos, primos y sobre todo cinco hermanos que ya se imaginan cuidándote y jugando con vos. ¡Gracias Dios, gracias Universo, Gracias al maravilloso milagro de la vida! ¡Te amamos pollito de nuestra vida! Papá y mamá ya te están cuidando y dando todo su amor”, concluyó Laffitte, quien anexó al posteo una foto de la pareja, con Pintita tocándole la panza y la foto de la ecografía en manos de Verónica.

Fernando Gago y Verónica Laffitte
Fernando Gago y Verónica Laffitte al anunciar que esperan un hijo (Instagram)

