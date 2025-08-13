Con ansiados regresos y bajas de peso, Marcelo Gallardo dio la lista de River Plate para visitar a Libertad

Sebastián Driussi vuelve a la nómina tras dejar atrás la lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Marcelo Gallardo definió los nombres para una de las citas más importantes del semestre: River Plate enfrentará a Libertad este jueves 14 de agosto desde las 21:30 en el Estadio La Huerta por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Con la inclusión de Sebastián Driussi y Juan Portillo, y un contexto marcado por lesiones y regresos relevantes, el equipo viaja a Asunción con la mira puesta en dar el primer golpe en el certamen más codiciado de Sudamérica.

El Millonario confirmó su lista de convocados con varios puntos destacados. Por un lado, el entrenador recupera a Driussi, vital en el ataque y disponible tras recibir el alta médica, aunque no está previsto que inicie como titular debido a la falta de ritmo competitivo reciente. Por otro, sumó por primera vez a Portillo, refuerzo proveniente de Talleres, quien aún estaba en plena recuperación de una tendinitis y era esperado para el siguiente encuentro ante Godoy Cruz. Sin embargo, la acumulación de bajas en el equipo apuró su presentación.

La situación defensiva de River muestra la magnitud de los desafíos que enfrenta Gallardo. A las ausencias por lesión de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella —este último, con rotura de ligamentos sufrida en el clásico ante Independiente— se suma la imposibilidad reglamentaria de recurrir a Lautaro Rivero, quien no fueron incluido en la lista de buena fe. Estas bajas forzaron al cuerpo técnico a apostar por Ulises Giménez, zaguero central de la Reserva, y a incluir a Santiago Beltrán como tercer arquero.

Entre las ausencias más relevantes para este duelo, además de Martínez Quarta, Pezzella y Maxi Meza, no estará presente Maximiliano Salas, aún en recuperación tras un esguince de rodilla ante San Lorenzo.

La defensa tendrá un elemento positivo con el retorno de Paulo Díaz, quien superó una inflamación en la rodilla izquierda por la que se perdió el último cotejo ante Independiente. El zaguero chileno mostró respuesta física positiva y se entrenó normalmente en la última práctica antes del viaje, por lo que será alternativa clave ante la escasez de centrales disponibles. Con respecto a la nómina para visitar a Independiente, además del lesionado Pezzella, saldrán los juveniles Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín (quedaron fuera de la lista de buena fe para esta instancia).

La probable alineación titular de River para enfrentar a Libertad, si bien Gallardo mantiene incógnitas que podrían resolverse cerca del partido, sería con Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña en la línea defensiva; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza Fonda en el mediocampo; y un tridente ofensivo donde Lencina, Galoppo o Juan Fernando Quintero disputan un lugar junto a Miguel Borja y Facundo Colidio.

El partido marcará el regreso de River Plate a la actividad internacional tras el receso, con el objetivo central de pelear la Copa Libertadores. El historial reciente entre ambos equipos y el carácter eliminatorio de la serie añaden tensión a cada decisión táctica y a la gestión del plantel ante imprevistos.

Tras este compromiso, el Millonario recibirá el 17 de agosto a Godoy Cruz, en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura y luego buscará cerrar su serie contra Libertad de Paraguay en el Monumental el 21 de este mes. En caso de pasar de ronda, los dirigidos por Marcelo Gallardo chocarán en cuartos de final ante el vencedor del cruce que protagonizarán Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.

Los convocados de River Plate para enfrentar a Libertad:

Arqueros: Franco Armani Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán.

Defensores: Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Milton Casco, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Juan Portillo y Ulises Giménez.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Juan Fernando Quintero y Santiago Lencina.

Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja y Sebastián Driussi