Huracán visita a Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Globo busca seguir creciendo a nivel internacional

La ilusión de Huracán se trasladará a Colombia, donde iniciará la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Once Caldas. Desde las 19, en el estadio Palogrande de Manizales, con la transmisión a cargo de DSports y el arbitraje del brasileño Ramón Abatti, el Globo buscará sacar un resultado positivo, de cara a la revancha que se disputará en Parque Patricios.

El conjunto argentino, bajo la conducción de Frank Kudelka, llega a esta instancia tras una serie de altibajos en el segundo semestre. Luego de perder la final del Torneo Apertura ante Platense, el elenco porteño disputó cuatro fechas del Clausura, en las que alternó victorias ante Boca y Tigre con derrotas frente a Belgrano y Estudiantes. Además, sufrió la eliminación de la Copa Argentina a manos de Lanús, lo que profundizó la sensación de irregularidad en el rendimiento del equipo.

No obstante, el desempeño internacional de Huracán mostró una faceta distinta. El equipo se mantuvo invicto durante la fase de grupos y se adjudicó el Grupo C, lo que le permitió avanzar directamente a los octavos de final.

Por su parte, la contundente victoria de Once Caldas sobre San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, con un marcador global de 7 a 0, marcó un punto de inflexión en su campaña continental y le permitió acceder a la fase de los 16 mejores del certamen continental. Este resultado, que contrasta con su presente en la liga local, le otorga al equipo colombiano un impulso anímico de cara al duelo ante Huracán, que se presenta como un desafío sin antecedentes para ambos clubes en el ámbito internacional.

El combinado de Manizales también atraviesa una situación particular en la liga colombiana, que dista de ser favorable. Tras un Apertura prometedor, el equipo no logró sumar victorias en el Cuadrangular y, en el actual Clausura, acumula cinco fechas sin triunfos. Sin embargo, su recorrido en la Copa Sudamericana ha sido más sólido: avanzó como segundo del Grupo F, por detrás de Fluminense, y demostró contundencia en los playoffs al superar ampliamente a su rival boliviano.

El enfrentamiento entre Huracán y Once Caldas representa no solo el primer choque oficial entre ambos en un torneo internacional, sino también la oportunidad de revertir sus respectivas trayectorias recientes.

Probables formaciones

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Iván Rojas; Mateo García, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Hugo Nervo, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Lucas Carrizo; Leonel Pérez, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Kudelka.

Hora: 19

Estadio: Palogrande, Manizales

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

VAR: Daniel Nobre (Brasil)

TV: D Sports