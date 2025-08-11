Deportes

“¿Quieres que saque a un niño?“: el controvertido pedido de una famosa tenista en pleno partido

Emma Raducanu cayó en tres sets ante Sabalenka en Cincinnati, en un encuentro que incluyó un tenso diálogo con la jueza de silla por el llanto de un pequeño espectador

Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, superó un exigente duelo ante la británica Emma Raducanu y avanzó a los octavos de final del WTA Cincinnati 2025, donde se medirá con la española Jessica Bouzas. El enfrentamiento estuvo marcado por la intensidad en la pista y un episodio de tensión con el público, lo que añadió un matiz especial a la jornada.

Sabalenka se impuso a Raducanu, ubicada en el puesto 39 del ranking, con parciales de 7-6(3), 4-6 y 7-6(5) tras tres horas y nueve minutos de juego bajo el intenso calor de Cincinnati. El partido se caracterizó por la paridad y la resistencia de ambas jugadoras, como quedó reflejado en el tercer set, cuando Raducanu necesitó 23 minutos para adjudicarse un solo juego con su servicio. Tras esta victoria, la bielorrusa se enfrentará a Bouzas, quien también avanzó con autoridad en la jornada.

La española, número 42 del mundo, accedió a los octavos de final tras vencer de manera contundente a la estadounidense Taylor Townsend, número 126, por 6-4 y 6-1 en una hora y 21 minutos. Este será el segundo cruce entre Sabalenka y Bouzas en la temporada; el primero tuvo lugar en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde la bielorrusa se llevó el triunfo por 6-3 y 7-5.

Bouzas, de 22 años, está firmando una destacada gira de pista dura por Norteamérica. La semana anterior, alcanzó por primera vez los cuartos de final de un WTA 1.000 en Montreal, donde fue eliminada por la canadiense Victoria Mboko, quien posteriormente se consagró campeona con solo 18 años. La representante ibérica ha sumado 10 victorias en sus últimos 12 partidos y ya había llegado a octavos de final en Wimbledon, consolidando su progresión en el circuito.

El partido entre Sabalenka y Raducanu no solo destacó por su nivel deportivo, sino también por un incidente que involucró al público. En el tercer set, con el marcador 3-4, Raducanu se preparaba para sacar cuando el llanto persistente de un niño interrumpió su concentración. Visiblemente incómoda, la británica se dirigió a la jueza de silla y expresó: “Han sido como 10 minutos”. La autoridad, sorprendida, replicó: “Es un niño. ¿Quieres que saque al niño del estadio?”. Raducanu se encogió de hombros y, al escuchar a algunos espectadores pedir la retirada del menor, señaló hacia ellos, sonrió en señal de acuerdo y pronunció: “Sí”. El jueza indicó que podía intervenir, pero que el partido debía continuar. A pesar de la distracción y tras un extenso juego con 13 ventajas y cuatro puntos de quiebre salvados, Raducanu logró mantener su servicio y empatar 4-4. El set siguió sin quiebres hasta el desempate, donde Sabalenka selló su pase a la siguiente ronda.

Al concluir el encuentro, Raducanu fue ovacionada por el público al abandonar la pista, mientras Sabalenka reconoció el esfuerzo de su rival tras una batalla que mantuvo la emoción durante más de tres horas.

“La he llevado más al límite que en Wimbledon, así que eso es un avance. Estoy muy orgullosa de eso, ella sacó y restó súper bien en los momentos importantes”, subrayó la británica sobre cómo la competencia sacó lo mejor de ambas.

